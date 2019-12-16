Хоть сутки ВСУ продержатся? В Киеве грезят очередным "постоянным" перемирием в Донбассе

В Сети уже давно перестали считать, сколько перемирий было организовано в Донбассе. Украинские военные срывали и "хлебное", и "школьное", не щадя ни детей, ни стариков, паля как по позициям ополченцев, так и по мирным жителям.

Даже бессрочное перемирие, объявленное в июле этого года, не продержалось и суток. Напомним, началось оно в ночь на 21 июля после того, как было согласовано контактной группой в Минске. Однако спустя 12 часов 53 минуты после введения режима прекращения огня ВСУ обстреляли село Новая Таврия на юге ДНР, чем и сорвали весь согласованный минскими переговорщиками процесс. Об этом сообщало в своё время представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Теперь в Киеве грезят очередным "постоянным" перемирием. В частности, об этом сообщил в интервью УНИАН глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он уточнил, что это один из трёх ожидаемых украинской стороной процессов в ближайшее время.

"Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня, - уточнил министр, добавив, что об этом будет объявлено 20 или 21 декабря. - И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс".

Одно дело - объявить. Другое - придерживаться соглашений. Если взять в расчёт последнее нарушение "бессрочного перемирия, возникает логичный вопрос: продержатся ли ВСУ без провокаций хотя бы сутки на этот раз?

Ещё один момент, на который обратил внимание глава МИД Украины, - обмен между Украиной и Россией удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" согласованных.

Третье событие связано с деятельностью Красного Креста, который, как предполагается, пересечёт линию разграничения в Донбассе и примет участие в расследовании по "пропавшим без вести".

К слову, примерно о том, о чём заявил Пристайко, в Сети начали говорить ещё больше недели назад.

"В общих чертах становится понятно. Перемирие. Точечное разведение, полное укров не может устроить, - отмечал в Twitter ещё 10 декабря пользователь "Уругвайская разведка" @Urgv_razvedka. - Возможно, будет какой-то обмен пленными, рождественский например. Переговоры по газу продолжатся. И т.д. То есть шажки будут сделаны, но небольшие. В целом пат продолжится. Ожидаемо".

"Я бы сказал, у Украины цугцванг (положение в шахматах, при котором любой ход ведёт к ухудшению его позиции. - Ред.)", - заметил в ответ Александр @merjaugor.

"Киев надеется, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Ну, по Минским соглашениям перемирие должно было наступить около года назад как минимум, - напоминает @CzarSays. - Но если власти Украины готовы взять на себя ответственность, то дадим им ещё шанс".