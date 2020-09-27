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Хоть сейчас заменит Путина? Михеев и Соловей погадали на преемнике президента
27 сентября 2020, 10:20 • 113 • Политика
Кто может хоть сейчас заменить Путина на посту президента России? Политолог Сергей Михеев и публицист Валерий Соловей погадали на преемнике российского лидера.
Обнуление президентских сроков Путина даёт ему право вновь выставить свою кандидатуру на президентских выборах, однако теоретически глава государства может отказаться от переизбрания или уйти со своего поста досрочно. И возникает вопрос, кто в таком случае сможет заменить Путина?
Михеев полагает, что одним из возможных кандидатов является заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он достаточно близок к Путину и имеет опыт государственного правления, поскольку прежде успел побывать и президентом, и премьер-министром. Однако у Медведева есть один большой недостаток - его не слишком любят в народе. И если выборы будут честными, далеко не факт, что политик сможет одержать победу, сообщает канал "Российский новостной".
О возможности выдвижения Медведева Михеев ранее заявлял в разговоре с Царьградом. По его словам, бывший премьер-министр до сих пор не расстался с амбициями и, вероятнее всего, не против того, чтобы вновь занять президентское кресло.
Другой вариант - выдвинуть кого-нибудь из ближайшего окружения Путина. Михеев полагает, что важнейшие решения в России принимаются коллективно, а поэтому не так важно, кто именно окажется во главе государства. Важно, чтобы заданный Путиным политический курс продолжился.
Публицист и политолог Валерий Соловей в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявлял, что в Кремле существует список возможных преемников Путина, но сам он его не видел. Соловей лишь предположил, что вероятными кандидатами могут стать премьер-министр Михаил Мишустин или министр обороны Сергей Шойгу.
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