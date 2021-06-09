Хоть на следующий день: Россия назвала условие восстановления отношений с США

Москва готова восстановить нормальную посольскую работу с США буквально на следующий день после саммита "Россия-США", который состоится в Женеве 16 июня. Для этого Вашингтону нужно проявить должный настрой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам замглавы МИД России, восстановление нормальных отношений с США возможно буквально за один день, если официальный Вашингтон будет к этому готов. Однако пока этого не происходит и американские власти не озаботились вопросом взаимоотношений с Россией, сообщает РИА Новости.

Отметим, саммит "Россия-США" состоится в Женеве 16 июня. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, лидеры страны обсудят вопросы тет-а-тет, по времени разговора президенты не ограничены.