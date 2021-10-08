Хоть эльфом, хоть чёртом – лишь бы не русским. Чего хотят добиться призывом записываться нерусскими

В соцсетях развернули кампанию с призывом записываться нерусскими во время начинающейся Всероссийской переписи. Кто откуда призывает, кто за этим стоит и зачем кому-то это надо.

Призыв из Еревана – "Россия не для русских!"

Не успели отгреметь предвыборные баталии и выборная кампания, а у несистемных либералов и их сторонников появился новый фронт борьбы с Россией. Всероссийская перепись, которая должна начаться через неделю и пройти в течение месяца, с 15 октября по 14 ноября, должна, по их мнению, стать новым полем битвы с государством российским и конкретно с русскими.

Во всем мире, несмотря на развитие современных цифровых технологий, средств коммуникации и т. д., именно переписи населения остаются самым точным и верным способом не только узнать численность населения государства, но и ответить на ряд вопросов о национальном составе, о демографической ситуации (в том числе в межнациональном разрезе), об эффективности той же национально-культурной политики и ещё о целом ряде аспектов. И с учётом анализа итогов переписи государство потом вносит во все свои планы коррективы, делая упор на одни из них или устраивая послабления на других участках.

Но вот российской (и, кстати, уже части зарубежной) либерально настроенной молодёжи всё это явно не по нутру. В соцсетях стартовала волна с призывом не только всячески противодействовать переписи, а сосредоточить свои усилия на искажении данных. Как всегда, стартовала на удивление настолько синхронно, что это не может быть просто случайным совпадением, а явно инспирировано извне.

В общем и целом началась кампания под призывом: "Нерусские, вперёд!"

Не надо меня упрекать в том, будто бы я пытаюсь посеять какую-то вражду или что-то там разжечь. В данном случае я лишь констатирую факты, а данный призыв чувствует себя вполне уместно на странице некоего персонажа с ником, подписанным на армянском языке:

Участие в переписи – это политический акт, способ сказать нет "России для русских" и обратить внимание власти на необходимость поддержки меньшинств и их языков,

– пишет, как оказалось, сотрудник "Радио "Свобода"*, скрывающийся в Ереване и дожидающийся там гражданства Израиля. И заключает.

- Нерусские, вперёд!

Здесь сразу вся квинтэссенция выдана на-гора в одном посте: и "Нерусские, вперёд!", и надежда, что удастся реализовать принцип "Россия – не для русских!" Кстати, пишет это существо на чистейшем русском языке, да ещё соблюдая все правила орфографии и пунктуации. Может, порекомендовать ему выкрикнуть в Ереване "Армения – не для армян!" – и посмотреть на результат. Например, сколько он там продержится после этого.

Такого от него, конечно, никто не ждёт. Зато в России и других странах СНГ его призыв не остался не услышанным.

Да будь ты хоть негром преклонных годов

Вообще, всех своих подписчиков прошу активно поучаствовать в переписи населения РФ, указать как национальность свои минаторные идентичности (даже если их нет), и как родной язык – не русский, а тип марийский, чувашский, калмыкский,

– пишет некто habibulla, и тоже на русском языке, а не на марийском или каком другом, обильно пересыпая свою речь матом.

Как выяснилось, за ником скрывается вполне себе конкретный татарин-гомосексуалист, вот только проживающий не в России, а в Казахстане. Кстати, несколькими постами ниже он гордо сообщает, что "уговорил бойфренда на переписи населения записаться марийцем".

Ладно, это всё идёт из-за пределов России, а что у нас? И у нас такие настроения декларируют вполне знакомые персонажи. Помните "Ольку-Конституцию"? Просьба не путать с Манькой-Облигацией из фильма Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Это наша старая знакомая Ольга Мисик, которая прославилась тем, что, заикаясь, читала перед строем ОМОНа главный закон России (немаловажное замечание – до принятия поправок).

Ольга Мисик, оказывается, у нас вдруг стала татаркой.

Я укажу татарскую национальность и татарский язык как минимум потому, что меня всегда заставляли стыдиться этого: одноклассники в школе, сверстники в детских лагерях или пропагандисты на федеральных каналах,

– пишет она в своём аккаунте в "Твиттере" и признаётся.

– Я не говорю по-татарски и знаю только три слова: я тебя люблю, но я слышала, как на нём говорит мама, и он уже не кажется мне смешным.

То есть это ей самой татарский язык казался смешным, но виноваты в этом одноклассники и пропагандисты на федеральных каналах. Правда, Мисик сообщила, что долгое время и сама не знала, что в ней есть татарская кровь (но одноклассники и пропагандисты, тем не менее, заставляли её этого стыдиться). И, конечно, всячески унижали.

Так унижали, что вручили золотую медаль по окончании средней школы, дали возможность учиться в МГУ им. М.В. Ломоносова на одном из самых престижных факультетов – журналистики. Не счесть унижений в параллельном мире альтернативной вселенной Ольги Мисик.

И чувствуется, что тут уже не обойтись без помощи добрых докторов. Ведь, по её словам, "до сих пор аргументом пропаганды является то, что у Навального или Соболь нерусские фамилии". Вы где-нибудь встречали нападки на этих персонажей из-за нерусскости их фамилий или национальной самоидентификации? Мисик, похоже, видела такое в альтернативной вселенной.

Участвуйте в грядущей переписи населения! И ПОЖАЛУЙСТА указывайте в качестве национальности и родного языка нерусские национальность и язык своей семьи, предков, даже если сами себя к этой национальности не относите и на языке не говорите,

– пишет ещё один активный агитатор в соцсетях. И у каждого такого сообщения сотни одобрительных лайков. Хорошо хоть не тысячи. Вырусь против русских…

Маяковским им ответить, что ли?

Что с того?

Если вы не понимаете, это же всё поборники свободы и демократии. Которые лишь прикрываются лозунгами о необходимости сохранения культуры и национальной этничности малых народов России.

Например, в качестве одного из аргументов они приводят то соображение, что чем больше людей запишутся марийцами, тем меньше у Кремля будет искушения ликвидировать республику Марий-Эл. А что, у Кремля было такое желание? "Да какая разница, – ответят вам. – Было, не было, главное – отбить такое желание". Извините, это как вчерашнее сообщение, что Зеленский отказался поздравить с днём рождения Путина. Хоть его никто и не просил, но он ведь отказался, а потому смел и горд собственной смелостью.

Забота о малых народах и нацменьшинствах – это лишь фиговое одеяло, которым они пытаются прикрыть совершенно чётко обозначенную цель и мешающих им врагов – русское государство и русский народ.

Они настолько нетерпимы ко всему русскому, даже к самому слову, что откровенно призывают: если в вас нет ни капли казахской, марийской, мордовской, татарской, башкирской или какой иной крови (им глубоко наплевать, кстати, что в той же Мордовии три коренных народности), то записывайтесь орками, гоблинами, эльфами, да хоть чёртом, лишь бы не русскими! А уж какой злобный зубовный скрежет вызывает у них словосочетание "Русский мир", так это никакими словами не описать.

Кому-то это кажется смешным, но ничего смешного в сей кампании нет. Потерпев поражение на политическом фронте, где прошедшие выборы обеспечили стабильность на несколько лет вперёд, они, ещё раз – явно по команде извне, бросили все свои силы на плацдарм межнациональных отношений. Явно желая расшатать ситуацию там через нагнетание напряжённости и провоцирование конфликтов. И первый шаг на этом пути – ослабление количественно и качественно русского народа как государствообразующего этноса.

Помилуйте, когда провокаторы рядятся в клоунские костюмы, это, знаете ли, совсем не смешно.

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