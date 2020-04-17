"Хоть черт с рогами". Почему Порошенко вновь становится популярным

Разрыв в рейтинге "Слуги народа" — партии Владимира Зеленского — и "Европейской солидарности" Петра Порошенко сокращается. Почему так происходит и сможет ли бывший президент Украины вернуться и "отомстить всем" — разбиралось РИА Новости.

Вторая строчка

Согласно апрельским данным, поддержать "Европейскую солидарность" готовы свыше 15% украинцев. В феврале таких было всего 9,5%. Партия пятого президента Украины вышла на второе место по популярности.

Рейтинг "Слуги народа" снизился с 42 до 38%. Показатель занимавшей зимой вторую строчку "Оппозиционной платформы — За жизнь" чуть повысился — с 13,5 до 14%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить позиции, — из-за рывка "Европейской солидарности".

"Батькивщина" тоже немного подросла: от восьми до девяти процентов. Но добавилось и неопределившихся — с 16 до 20%.

© AFP 2020 / Fabrice Coffrini Президент Украины Владимир Зеленский

При голосовании в Верховную раду в июле прошлого года все было по-другому. Тогда "Европейская солидарность" финишировала лишь четвертой — с восемью процентами. Ее опередили "Батькивщина", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и, понятно, "Слуга народа".

Но во время карантина команда бывшего президента не сидела сложа руки и активно занималась пиаром. Все СМИ сообщили о том, что фонд Порошенко и принадлежащая ему компания "Рошен" закупили в Китае защитные костюмы для больниц в регионах.

Комплекты распределили по медучреждениям Черновицкой, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской областей, то есть в западных и центральных регионах, где у Порошенко больше сторонников.

Он снялся в ролике с волонтерами, таскающими гуманитарную помощь. На одной из коробок бывший глава государства написал "Будьте здоровы!" и поставил автограф. В Сети это вызвало ироничные комментарии. Один из блогеров сравнил это видео с памятным советским сюжетом "Ленин с бревном".

© РИА Новости / Стрингер Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве

Но пиарщикам жизненно важно улучшить имидж Порошенко — слишком высокий у него антирейтинг. В феврале "Петру Пятому" не доверяли 78% украинцев. До Зеленского, который пользовался доверием 59% опрошенных, бывшему президенту было далеко. В апреле эти данные не обновлялись.

Тимошенко останется собой

Ветеран украинской политики Анатолий (полное имя не указываем по его просьбе) сейчас заседает в областном совете одного из регионов страны. Рост популярности партии Порошенко он объясняет тем, что "Петя начал дружить с Зеленским".

"Многие "патриоты" воспряли духом, поняли, что Порошенко непотопляем. Таких людей любят, — говорит Анатолий. — В тюрьму его, несмотря на все угрозы, не посадили. И симпатизанты Зеленского начинают перебегать к Порошенко. Семьдесят три процента против войны, но многие просто жмутся к сильным. А Порошенко, хоть без фантазии, долбит одно и то же: "Армия, вера, мова". Нынешний президент непоследователен. В результате на западе страны избиратель потянулся к Пете".

© РИА Новости / Сергей Козлов Арсен Аваков

Однако, по мнению собеседника, это не сулит Порошенко никаких побед. Успеху Зеленского способствовала его новизна, сейчас это пропадает, но запрос остается. "Проголосуют хоть за черта с рогами, лишь бы не за этих, от которых всех тошнит. Порошенко, может, и тешит себя надеждой, что он вернется, — рассуждает Анатолий. — Но нет, не вернется. Тенденции совсем другие. Многие отошли от этой истерии: "А-а-а, на нас нападут!" Никому мы не нужны, никто нас захватывать не собирается. И люди начинают понимать, что юго-восток был прав. С другой стороны, назревает социальный взрыв. А он будет выгоден (министру внутренних дел Украины Арсену. — Прим. ред.) Авакову".

Анатолий считает, что глава МВД так или иначе поддержит перспективных политиков и не забудет про свой интерес. "Реальная сила в стране — это "Азов". Аваков знает, у кого сколько денег. Если вся эта публика после поражения в политике побежит на выход — в аэропорт, то они, конечно, выскочат с Украины, но Аваков будет стоять на выходе и "обилетит" всех. Улетят в нижнем белье", — предсказывает собеседник.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко также напоминает, что "степень влиятельности политика на Украине не определяется уровнем популярности его или его партии". "Это есть и в других странах. Например, во Франции "Национальное объединение" очень популярно, но мало представлено во власти. На Украине таких перекосов еще больше. Партии с парамилитарным крылом обладают непропорциональным влиянием. Хотя такого, чтобы глава МВД — одиозная фигура с огромным отрицательным рейтингом — был одним из самых сильных политиков, наверное, нет нигде", — отмечает эксперт.

"Юлия Тимошенко что с пятью процентами поддержки, что с двадцатью останется Юлией Тимошенко — фигурой, которая много значит, — продолжает Белашко. — Если же говорить о симпатиях избирателей, то тут самое интересное происходит "под чертой" — среди тех, кто, согласно опросам, набирает менее пяти процентов. Например, партия Анатолия Шария".

© РИА Новости / Стрингер Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины

По мнению собеседника, симпатии возвращаются к Порошенко, потому что он показал характер бойца. В парламентской политике его "Европейская солидарность" поддержала "Слугу народа" в голосовании по рынку земли, а "Оппоблок" и "Батькивщина" были против, даже координировали усилия. Сложились необычные тактические альянсы, подчеркивает Белашко.