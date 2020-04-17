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"Хоть черт с рогами". Почему Порошенко вновь становится популярным
17 апреля 2020, 10:10 • 71 • Аналитика
Разрыв в рейтинге "Слуги народа" — партии Владимира Зеленского — и "Европейской солидарности" Петра Порошенко сокращается. Почему так происходит и сможет ли бывший президент Украины вернуться и "отомстить всем" — разбиралось РИА Новости.
Вторая строчка
Согласно апрельским данным, поддержать "Европейскую солидарность" готовы свыше 15% украинцев. В феврале таких было всего 9,5%. Партия пятого президента Украины вышла на второе место по популярности.
Рейтинг "Слуги народа" снизился с 42 до 38%. Показатель занимавшей зимой вторую строчку "Оппозиционной платформы — За жизнь" чуть повысился — с 13,5 до 14%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить позиции, — из-за рывка "Европейской солидарности".
"Батькивщина" тоже немного подросла: от восьми до девяти процентов. Но добавилось и неопределившихся — с 16 до 20%.
При голосовании в Верховную раду в июле прошлого года все было по-другому. Тогда "Европейская солидарность" финишировала лишь четвертой — с восемью процентами. Ее опередили "Батькивщина", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и, понятно, "Слуга народа".
Но во время карантина команда бывшего президента не сидела сложа руки и активно занималась пиаром. Все СМИ сообщили о том, что фонд Порошенко и принадлежащая ему компания "Рошен" закупили в Китае защитные костюмы для больниц в регионах.
Комплекты распределили по медучреждениям Черновицкой, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской областей, то есть в западных и центральных регионах, где у Порошенко больше сторонников.
Он снялся в ролике с волонтерами, таскающими гуманитарную помощь. На одной из коробок бывший глава государства написал "Будьте здоровы!" и поставил автограф. В Сети это вызвало ироничные комментарии. Один из блогеров сравнил это видео с памятным советским сюжетом "Ленин с бревном".
Но пиарщикам жизненно важно улучшить имидж Порошенко — слишком высокий у него антирейтинг. В феврале "Петру Пятому" не доверяли 78% украинцев. До Зеленского, который пользовался доверием 59% опрошенных, бывшему президенту было далеко. В апреле эти данные не обновлялись.
Тимошенко останется собой
Ветеран украинской политики Анатолий (полное имя не указываем по его просьбе) сейчас заседает в областном совете одного из регионов страны. Рост популярности партии Порошенко он объясняет тем, что "Петя начал дружить с Зеленским".
"Многие "патриоты" воспряли духом, поняли, что Порошенко непотопляем. Таких людей любят, — говорит Анатолий. — В тюрьму его, несмотря на все угрозы, не посадили. И симпатизанты Зеленского начинают перебегать к Порошенко. Семьдесят три процента против войны, но многие просто жмутся к сильным. А Порошенко, хоть без фантазии, долбит одно и то же: "Армия, вера, мова". Нынешний президент непоследователен. В результате на западе страны избиратель потянулся к Пете".
Однако, по мнению собеседника, это не сулит Порошенко никаких побед. Успеху Зеленского способствовала его новизна, сейчас это пропадает, но запрос остается. "Проголосуют хоть за черта с рогами, лишь бы не за этих, от которых всех тошнит. Порошенко, может, и тешит себя надеждой, что он вернется, — рассуждает Анатолий. — Но нет, не вернется. Тенденции совсем другие. Многие отошли от этой истерии: "А-а-а, на нас нападут!" Никому мы не нужны, никто нас захватывать не собирается. И люди начинают понимать, что юго-восток был прав. С другой стороны, назревает социальный взрыв. А он будет выгоден (министру внутренних дел Украины Арсену. — Прим. ред.) Авакову".
Анатолий считает, что глава МВД так или иначе поддержит перспективных политиков и не забудет про свой интерес. "Реальная сила в стране — это "Азов". Аваков знает, у кого сколько денег. Если вся эта публика после поражения в политике побежит на выход — в аэропорт, то они, конечно, выскочат с Украины, но Аваков будет стоять на выходе и "обилетит" всех. Улетят в нижнем белье", — предсказывает собеседник.
Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко также напоминает, что "степень влиятельности политика на Украине не определяется уровнем популярности его или его партии". "Это есть и в других странах. Например, во Франции "Национальное объединение" очень популярно, но мало представлено во власти. На Украине таких перекосов еще больше. Партии с парамилитарным крылом обладают непропорциональным влиянием. Хотя такого, чтобы глава МВД — одиозная фигура с огромным отрицательным рейтингом — был одним из самых сильных политиков, наверное, нет нигде", — отмечает эксперт.
"Юлия Тимошенко что с пятью процентами поддержки, что с двадцатью останется Юлией Тимошенко — фигурой, которая много значит, — продолжает Белашко. — Если же говорить о симпатиях избирателей, то тут самое интересное происходит "под чертой" — среди тех, кто, согласно опросам, набирает менее пяти процентов. Например, партия Анатолия Шария".
По мнению собеседника, симпатии возвращаются к Порошенко, потому что он показал характер бойца. В парламентской политике его "Европейская солидарность" поддержала "Слугу народа" в голосовании по рынку земли, а "Оппоблок" и "Батькивщина" были против, даже координировали усилия. Сложились необычные тактические альянсы, подчеркивает Белашко.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев полагает, что Порошенко больше никогда не займет высокие посты, по крайней мере, легальным путем. "Как бы ни снижался рейтинг Зеленского, Порошенко и прочие могут лишь мечтать о таком. Несмотря на все невыполненные обещания, Зеленскому верят, а Порошенко — фигура токсичная. У бывшего президента ограниченный ресурс прироста голосов. Больше 25 процентов он вряд ли возьмет. Поэтому вернуться и отомстить, как он обещал, Порошенко не в состоянии", — уверен Золотарев. Но зайти "с черного хода" ему под силу, заключает эксперт.
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