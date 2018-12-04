Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Этот человек предал свою родину»: Вице-адмирал Балтфлота о немецком философе Ка...
Итоги G20: Перемирие в Идлибе и в торговой войне США и Китая продлевается
«Выгодно поддерживать управляемый хаос»: как США оказывают помощь ИГ в Сирии
Песков назвал причину, по которой Путина почти невозможно переспорить
Главная / В мире

Хорваты списали на «Википедию» свой «промах» с русским Крымом

04 декабря 2018, 03:09  •  37 • В мире
Хорватскому национальному телевидению HRT пришлось извиняться перед разгневанным посольством Украины из-за карты Европы с российским Крымом, появившейся в одной из передач канала. При этом журналисты заявили, что во всем виновата «Википедия», которая и опубликовала «неправильную» карту полуострова.
В воскресном эфире национального телевидения Хорватии HRT интервью министра иностранных дела Марии Пейчинович-Бурич было проиллюстрировано картой Европы, на которой Косово и Метохия значились в составе Сербии, а Крым обозначен российским регионом.
Гром грянул на следующий день, в понедельник. Украинское посольство выступило с резкой отповедью, в которой отмечалось, что «хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства». А уж оно-то, правительство, территориальную целостность Украины «поддерживает безусловно» и не признает «насильственного» присоединения полуострова Крым к России.
В ответ представители телеканала HRT принесли свои извинения, которые диппредставительство Украины приняло.
В своем сообщении HRT отметил, что присоединил «украинскую территорию к России ненамеренно». В момент подготовки к эфиру в студии не оказалось собственной карты Европы, поэтому пришлось взять файл из «Википедии».
«Таким образом, показанный материал создан не телеканалом, а взят с интернет-страницы», - цитирует заявление телеканала «РИА Новости».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

37
Источник
Похожие новости
03 декабря 2018, 23:40
Борьба двух Америк: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о перспективах холодной гражданской войны в США
03 декабря 2018, 23:39
«Будем приветствовать действия»: как в Москве ответили на слова Трампа о необходимости прекратить «гонку вооружений»
03 декабря 2018, 04:09
«Дефицит логики»: как глава Пентагона обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы

03 декабря 2018, 20:39
Пользователи Google жалуются на свастику, заполонившую карты сервиса
04 декабря 2018, 03:09
Хорваты списали на «Википедию» свой «промах» с русским Крымом
03 декабря 2018, 20:39
«Как Великобритания объяснится за участие в этом безобразии?»: Эксперт о выгоде Запада от военного положения на Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 декабря 2018, 01:24
Патриарх Кирилл и Шойгу обсудили убранство Главного армейского храма
04 декабря 2018, 03:09
Киевский «экспресс имени Илона Маска» сломался через день после запуска (Руслан Осташ...
04 декабря 2018, 03:09
«Саммит уклонистов»: Немецкого эксперта возмутило, что Путину на G20 не устроили «нас...
04 декабря 2018, 02:54
Десантные корабли и суда на СПГ: как может обновиться российский флот в ближайшие год...
04 декабря 2018, 01:24
Дмитрий Песков: У России нет особого пути, она борется за свой суверенитет и не будет...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
03 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 02.12.18
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
27 ноября 2018, 13:24
Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
29 ноября 2018, 01:28
Убирайтесь, мистер Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.