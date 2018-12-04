Хорваты списали на «Википедию» свой «промах» с русским Крымом

Хорватскому национальному телевидению HRT пришлось извиняться перед разгневанным посольством Украины из-за карты Европы с российским Крымом, появившейся в одной из передач канала. При этом журналисты заявили, что во всем виновата «Википедия», которая и опубликовала «неправильную» карту полуострова.

В воскресном эфире национального телевидения Хорватии HRT интервью министра иностранных дела Марии Пейчинович-Бурич было проиллюстрировано картой Европы, на которой Косово и Метохия значились в составе Сербии, а Крым обозначен российским регионом.

Гром грянул на следующий день, в понедельник. Украинское посольство выступило с резкой отповедью, в которой отмечалось, что «хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства». А уж оно-то, правительство, территориальную целостность Украины «поддерживает безусловно» и не признает «насильственного» присоединения полуострова Крым к России.

В ответ представители телеканала HRT принесли свои извинения, которые диппредставительство Украины приняло.

В своем сообщении HRT отметил, что присоединил «украинскую территорию к России ненамеренно». В момент подготовки к эфиру в студии не оказалось собственной карты Европы, поэтому пришлось взять файл из «Википедии».

«Таким образом, показанный материал создан не телеканалом, а взят с интернет-страницы», - цитирует заявление телеканала «РИА Новости».