«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса

Украинский посол в Боснии и Герцеговине Александр Левченко призвал киевские власти применить «хорватский сценарий» в отношении Донбасса. Для этого он предлагает внедрить на юго-восточную территорию страны представителей иностранных вооруженных формирований. Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Романенко, видео размещено на ютьюбе.

При помощи такого сценария удастся решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории, считает он.

«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев, <...> который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», — сказал Левченко.

Дипломат объяснил свой выбор тем, что, по его мнению, хорваты похожи по менталитету на украинцев, так как пришли на Балканы «с верхнего течения Днестра», где сейчас располагаются некоторые украинские области.

В то же время, как отметил собеседник политолога, «боснийский сценарий», который, по его словам, рассматривают на Украине, не является оптимальным, так как он предполагает введение временной международной администрации с согласия обеих сторон конфликта. В этом случае, считает Левченко, местные власти могут помешать «решениям центра».

Как считает дипломат, вооруженный конфликт самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с Киевом имеет идеологический характер, а не национальный и религиозный. Этот факт, по его мнению, «дает оптимизм», так как в этом случае, уверен Левченко, его легче решить.

В ДНР же считают, что «хорватский сценарий» для решения конфликта не поможет. Об этом заявил в комментарии ФАН старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

«Молодые республики Новороссии вполне может устроить (а в дальнейшем и спасти от украинской агрессии) только один вид миротворческих сил — это российские войска или войска ОДКБ. Нас спасет не «хорватский», а «осетинский сценарий», — уверен представитель ДНР.

Также Матюшин отметил, что так исторически сложилось, что в Донбассе иностранных «миротворцев», которых приглашают на юго-восток страны, уничтожают и оказывают им яростное сопротивление.

«Так было в 1918-м году, так было во времена ВОВ, так будет и сейчас. Если нога иностранного солдата встанет на священную землю Донбасса, будь то миротворец или оккупант, он будет уничтожен. Народ Донбасса разницы не видит», — добавил собеседник агентства.

Между тем в России считают, что нужно подождать ответа киевских властей. «Сейчас следует дождаться первых шагов новой администрации, чтобы понять, какой путь они выбрали», — сказал политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня». При этом он обратил внимание на то, что гарантии для всех сторон содержатся в минских соглашениях.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, предложенный Левченко сценарий предполагает проведение военной операции для уничтожения неугодных граждан. «Хорватский сценарий — это не столько использование иностранных воинских частей и формирований, сколько просто военная операция с уничтожением и изгнанием населения мятежного региона», — сказал Безпалько RT.

В то же время, как отметил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин, силовой сценарий в отношении Донбасса невозможен.

«Позиция России по этому вопросу прозрачна и заключается в том, что Украина должна выполнять минские соглашения и вести переговоры непосредственно с международными республиками», — сказал он ФАН.

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Рожин напомнил, что идея ввести миротворцев на юго-восточную территорию появилась еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко. Однако она ни к чему существенному не привела, считает собеседник издания.

«Насколько мне известно, этот посол является представителем старой команды, которого еще не сменили. Сейчас идет массовая замена дипломатов. С этим человеком, скорее всего, мы скоро попрощаемся, особенно после данного заявления. Такие заявления отражают предыдущий курс, пока формируется новый у администрации Зеленского», — выразил свое мнение эксперт.