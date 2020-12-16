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Хорватская журналистка испытала терпение Лаврова на прочность. Дипломатия по минутам
16 декабря 2020, 19:15 • 173 • Политика
Хорватская журналистка во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе испытала терпение министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Представительница СМИ дважды задавала вопрос, заставив дипломата ждать около четырёх минут.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с хорватским коллегой в Загребе местная журналистка испытала терпение российского министра.
Сначала представительница СМИ с минуту задавала вопрос не в микрофон, когда её наконец-то поправили, она повторила свой вопрос, который в общей сложности занял ещё около трёх минут. Всё это время Лавров терпеливо ждал за трибуной.
В заключение он подчеркнул, что готов отвечать на все вопросы о России, интересующие представителей СМИ Хорватии.
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