Хорватская журналистка испытала терпение Лаврова на прочность. Дипломатия по минутам

Во время пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с хорватским коллегой в Загребе местная журналистка испытала терпение российского министра.

Сначала представительница СМИ с минуту задавала вопрос не в микрофон, когда её наконец-то поправили, она повторила свой вопрос, который в общей сложности занял ещё около трёх минут. Всё это время Лавров терпеливо ждал за трибуной.

В заключение он подчеркнул, что готов отвечать на все вопросы о России, интересующие представителей СМИ Хорватии.