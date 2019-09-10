Хорватия подтачивает газовое господство России? Европейцы ждут прорыва от 10-летней стройки

В Хорватии после 10-летней стройки завершаются работы по созданию терминала сжиженного природного газа. Задуманный по указке США проект близ острова Крк, по мнению европейцев, в будущем сможет сделать Европу независимой от газовых поставок из России.

Как сообщает "Утро.ру", объём нового терминала составляет 2,6 млрд кубометров газа. Это в целом равняется объёму потребления газа Хорватией за год.

Однако в Загребе видят перспективу в терминале, который планируется запустить через полтора года. Как полагают власти Хорватии, таким образом можно расширить источник доходов для страны, не ограничиваясь только туризмом.

По официальной позиции Загреба, к 2040 году природный газ станет самым популярным видом топлива в мире, причём транспортироваться он будет в основном в жидком виде.

Напомним, что в то же время Польша запретила через суд "Газпрому" возможность использовать европейский газопровод OPAL, поэтому поставки газа по "Северному потоку" придётся сократить.