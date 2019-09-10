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Хорватия подтачивает газовое господство России? Европейцы ждут прорыва от 10-летней стройки
10 сентября 2019, 22:24 • 81 • В мире
У берегов хорватского острова Крк завершается строительство терминала сжиженного природного газа для того, чтобы сделать Европу независимой от российских газовых поставок, сообщает Bloomberg. Строительство пролоббированного США проекта ведётся уже десять лет.
В Хорватии после 10-летней стройки завершаются работы по созданию терминала сжиженного природного газа. Задуманный по указке США проект близ острова Крк, по мнению европейцев, в будущем сможет сделать Европу независимой от газовых поставок из России.
Как сообщает "Утро.ру", объём нового терминала составляет 2,6 млрд кубометров газа. Это в целом равняется объёму потребления газа Хорватией за год.
Однако в Загребе видят перспективу в терминале, который планируется запустить через полтора года. Как полагают власти Хорватии, таким образом можно расширить источник доходов для страны, не ограничиваясь только туризмом.
По официальной позиции Загреба, к 2040 году природный газ станет самым популярным видом топлива в мире, причём транспортироваться он будет в основном в жидком виде.
Напомним, что в то же время Польша запретила через суд "Газпрому" возможность использовать европейский газопровод OPAL, поэтому поставки газа по "Северному потоку" придётся сократить.
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