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Хорватия отклонилась от методички. В Киеве тут же потребовали извинений

26 января 2022, 00:30  •  34 • Политика
Хорватия отклонилась от методички: президент этой страны Зоран Миланович дал понять, что не желает воевать за Украину. В Киеве тут же потребовали извинений.
Миланович осудил действия НАТО, поставив ему в вину разжигание конфликта на Украине. Если цель Североатлантического альянса будет достигнута, Хорватия тут же отзовёт свои войска из военно-политического блока. Президент республики пообещал, что его страна не будет иметь ничего общего с этой войной.
За это Миланович почти сразу оказался в базе "Миротворца". Его обозначили там как "антиукраинского пропагандиста".
Но этого Киеву показалось мало. За то, что Хорватия отклонилась от методички, от неё потребовали извинений. В Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Хорватии Аницу Джамич.
Госпоже послу высказали, что позиция хорватского лидера "категорически неприемлема".
"Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении пресс-службы украинского МИД.

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