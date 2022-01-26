Хорватия отклонилась от методички. В Киеве тут же потребовали извинений

Хорватия отклонилась от методички: президент этой страны Зоран Миланович дал понять, что не желает воевать за Украину. В Киеве тут же потребовали извинений.

Миланович осудил действия НАТО, поставив ему в вину разжигание конфликта на Украине. Если цель Североатлантического альянса будет достигнута, Хорватия тут же отзовёт свои войска из военно-политического блока. Президент республики пообещал, что его страна не будет иметь ничего общего с этой войной.

За это Миланович почти сразу оказался в базе "Миротворца". Его обозначили там как "антиукраинского пропагандиста".

Но этого Киеву показалось мало. За то, что Хорватия отклонилась от методички, от неё потребовали извинений. В Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Хорватии Аницу Джамич.

Госпоже послу высказали, что позиция хорватского лидера "категорически неприемлема".

"Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении пресс-службы украинского МИД.