Хорватия: отдохнуть и посмотреть • 26 • Аналитика Археопарк Фулфинум. В прошлом материале мы остановились на том времени, когда Хорватия, то бишь провинция Иллирия, принадлежала Великому Риму. Место это, судя потому, что сам император Диоклетиан построил здесь поистине шикарный дворец, занявший несколько гектаров (!), то можно себе представить, что у римлян были здесь и города, и цирки для гладиаторских боев, причем не только в Пуле, и, конечно, были храмы. Сначала языческие, потом христианские.



Место, интересное во всех отношениях

И сегодня вы сможете все это увидеть собственными глазами. А еще… просто хорошо провести время с пользой для тела и души. Например, побывать на острове Крк, рядом с городом-портом Риекой, бывшей Фиумой. Ну, той самой Фиумой, про которую наши «любители героической истории» «раскопали» легенду про так называемый «Фиумский инцидент», о котором на «ВО», кстати, уже был мой материал, правда довольно давно. То есть это здесь на виду у острова Крк стояли в 1910 году русские корабли: броненосец «Цесаревич», броненосный крейсер «Рюрик» и еще пара крейсеров. Здесь они пускали по ночам ракеты, а местные жители жгли костры на горах, складывавшиеся в надпись «Neka živi car Nicholas II». Господа офицеры именно здесь катались на моторах (автомобилях) и лошадях, а адмирал Мациевский отдавал и принимал визиты. Ох, тяжелая это быдла служба – прими визит, отдай визит. Всякий раз надо стрелять из пушки и не перепутать кому сколько положено выстрелов и помнить, кто кому первым что отдает и что принимает! Но это так, вспомнилось к слову, потому, что наши моряки тут тоже землю потоптали. А местные жители их угощали: подносили им вино, пиво и папиросы!







Попасть на остров Крк сегодня можно по воздуху (здесь находится аэропорт Риеки), а можно по шоссе, через прекрасный мост длиной 1430 метров, построенный еще в 1080 году, тогда он назывался в честь маршала Тито, но сейчас это просто Кркский мост.





Въезд на мост со стороны острова.





Едем по мосту…





Вид из окна автобуса на материк.





Дорога (и очень хорошая!) идет через весь остров никуда не сворачивая. А затем будет поворот на Нижнице, и там на въезде в поселок есть очень классный отель «Белла камик» (Белый камень). Море от него буквально в 50 метрах…



Нижнице – место, где приятно отдыхать

Сам поселок Нижнице в прошлом был рыбацкой деревушкой, расположенной прямо напротив Фиумы (Риеки). Но сегодня это туристический центр, где очень приятно отдыхать. Приятно чем? Ну прежде всего тем, что люди здесь отдыхают совсем не так, как на юге у нас, где они ведут себя словно в «последний день Помпеи». Усиленно пьют и едят, словно приехали с голодного края, причем сразу и жареную курицу, и шашлык, и чебуреки, и воздушную кукурузу, мороженое, арбуз – и все на пляже, из-за чего мусорные баки, там, где они, конечно, есть, просто переполнены пищевыми отходами. Возможно сейчас что-то уже там и изменилось, но еще совсем недавно все было именно так. Здесь все совершенно другое. Люди отдыхают спокойно. Не спеша. Даже молодежь. Многие просто спят под деревьями, многие сидят с чашечкой кофе или бокалом вина за столиками многочисленных кафе.





Набережная Нижнице ранним утром. Вечером, напротив, здесь прогуливается множество людей и вся она залита огнями. На парковочных местах множество автомобилей из самых разных стран Европы. У многих сзади площадки для крепления велосипедов, чтобы ездить на них здесь на отдыхе. Многие приезжают с собаками. Мы в один день, гуляя по этой набережной, насчитали 52 собаки, причем все разных пород.



Кроме номера, в отеле можно снять апартаменты, то есть дом, и там жить, и готовить себе самостоятельно. Кстати, в центре городка на маленьком пятачке, именуемом площадью, находится магазин «Спар». Я, когда это увидел, то подумал, что никуда и не уезжал. Расплачиваешься той же картой, раскладка товаров один в один. Разве, что есть машинки для резки сыра и колбасы. Но, наверное, в Москве и они в «Спаре» тоже есть, не Пенза все же…







А вот так Нижнице выглядит утром со стороны моря…





Типичная городская улочка, ведущая к морю.



Приезжая куда-нибудь отдыхать, я обычно стараюсь не только поскорее «забузыриться» в морскую воду (кстати, здесь в Хорватии морская вода в четыре раза соленее черноморской и плавать в ней одно удовольствие!), но и побывать в каких-нибудь интересных местах и увидеть их прошлое. И в этом плане остров Крк, хотя это и не Сплит, не Риека и уж тем более, не Дубровник, предоставляет такую возможность. Здесь есть красивейший национальный парк, своей красотой не уступающий Плитвицким озерам. Но оказалось, что всего в трех километрах от Нижнице есть еще и археологический парк, на месте раскопок римского города Фулфинума, основанного здесь во второй половине первого века нашей эры в бухте Сепен, дававшей хорошее укрытие для кораблей.





План археологического парка Фулфинум



Можно было доехать до него на автобусе, но я люблю пешие прогулки и отправился туда на «своих двоих», благо шоссе там отличного качества, а обочина пострижена и прибрана, за чем постоянно следит специальная дорожная служба местного муниципалитета.



В сланцах вход запрещен, вернее, нежелателен!



Дошел, свернул налево к морю и вскоре оказался у входа в этот парк. Внутри – никого! Совсем никого, лишь потом появился еще один визитер. Что не удивительно: день будний, все туристы на пляже, а действующая на его территории церковь работает лишь по вечерам. Так что весь заповедник оказался к моим услугам, и я мог вволю ходить-бродить и все осматривать. Береговая линия и впрямь прямая и укреплена невысокой стеной. Слева – мыс и на нем… большой завод. Справа – мыс и на нем… огромные нефтеналивные танки! Казалось бы, в море будет одна грязь и нефтяные пленки. Но нет – все дно было в крупных морских ежах, а они живут лишь в очень чистой морской воде.





Морской еж из Фулфинума.



Кстати, эти ежи единственное, что несколько, скажем так, затрудняет купание, потому что плавать приходится в специальных тапочках. И не потому, что на ежа можно наступить. Вода прозрачная настолько, что это можно сделать только лишь нарочно. Но на дне камни. На них можно поскользнуться, упасть и… попасть ежу на иглы, а они длинные, очень острые и ломкие, так что извлекать их придется в больнице!





Одна из дорог, идущая через территорию заповедника. Интересно, что на острове Крк все дороги в лесу именно такие, огражденные камнями. Объемы работы по их перемещению просто трудно себе представить, но… тем не менее это было сделано и сегодня тянутся по всему острову, причем нередко… при этом они никуда не ведут! Партизанить в таких местах, что в прошлом, что сейчас, наверное, просто замечательно!





«Дорога» к форуму. Посмотрите на нее внимательно и… надевайте перед посещением соответствующую обувь!





Римляне были большими чистюлями. Всюду, где они строили свои города, в обязательном порядке возводились термы – бани, с горячей, теплой и холодной водой. Вот это остатки терм Фулфинума.



Вот все же в остальном и вода замечательная, и… воздух. В Крыму пахнет соснами и это прекрасно. Здесь вдоль каменистых бухточек растут и сосны, и дубы, роняющие свои листья и желуди в воду, поэтому аромат сосен смешивается с дубовым, отчего дышится очень легко. Волнения тоже почти нет. Ведь впереди тебя не открытое море, а еще один остров, так что ты находишься словно на берегу очень спокойного озера!





Эта стена вдоль моря построена уже в наши дни. Но в прошлом она тоже была. Обратите внимание на чистоту и прозрачность воды. Вдали огромные танки нефтяного терминала.





Идем по этой стене вдоль моря…



Цивилизация высокого уровня

То есть римляне были очень умными и практичными людьми и умели выбрать себе место для жительства. И они построили здесь на острове классический римский город, характеризующийся прямоугольной сеткой улиц, наличием форума, храмом бога-покровителя, обязательным водопроводом, банями-парилками, набережной, пригородами и некрополями. Построен этот город был во времена правления императора Флавия, и заселены ветеранами римских легионов, которые здесь же в окрестностях этого города наделялись землей и могли сколько их душе угодно разводить виноградники, и сажать оливковые деревья. Город являлся отражением имперской идеи создания сильного морского и коммерческого города на хорошо защищенной стороне острова и недалеко от основных коммуникационных маршрутов, ведущих в Паннонию и Норикум.





Вот эта церковь, вернее то, что от нее осталось.





Обратите внимание на характерное «двойное окно».





Вид сверху. Пристройка, крытая черепицей, — действующая часть этой церкви, где и сегодня проводятся службы.





Ее план.





На этом камне знак креста… Или это не крест?



Правда, тех, кто пожелает все это увидеть воочию, ждет сильное разочарование. Несмотря на прямо-таки титанические усилия хорватского правительства, не пожалевшего денег на перемещения огромного количества грунта и камней, раскопана и восстановлена лишь маленькая часть его территории и требуется определенный опыт, чтобы за всеми этими руинами увидеть… настоящий древний город! Но тем не менее, побывать там интересно. К тому же поехать туда можно на целый день и купаться там и загорать вволю!





Вот то, что осталось от римских колонн!





Здесь стоял языческий храм.





А это его современная реконструкция.





Форум. Как видите, он был невелик по размерам и, можно себе представить, какая пестрая и шумная толпа находилось во время процветания Фулфинуна. И кого в ней только не было, и чья только здесь речь не звучала!



О чем можно узнать, прочитав историю раскопок парка Фулфинум?

На главной площади города (форуме), видимо, стояли все те здания, которые были необходимы для его функционирования согласно традиционному римскому образцу. К концу I в. н.э. в его центральной части стоял главный форумный храм, посвященный или триаде капитолийских, то есть трем главным божествам римской религии Юпитеру, Юноне и Минерве, или, возможно, императорам Рима. Храм простых очертаний, только с четырьмя колоннами спереди и простой цейлой, поднятой на высоту около метра над пешеходной поверхностью форума, был окружен освященной областью, образованной стенами форума по периметру на западной и северной стороне, и стеной портика на восточной. Вдоль западной, более длинной стороны форума располагался ряд помещений – таверн, в которые, несомненно, нельзя было войти прямо с форума, а лишь с противоположной стороны, обращенной к морю. Очень длинное здание с тремя небольшими комнатами в северной части, которому предшествовал большим внутренним открытым двором, граничащий с двумя портиками, находилось в восточной части форума. Еще один вход в зону форума был отмечен портиком, на котором была установлена плита с надписью с обетом императору. Было найдено основание, на котором наверняка стоял памятник – статуя бога или императора – которая, к сожалению, полностью утрачена. Некоторые районы города и форума в эпоху заката были «приватизированы». То есть в общественном пространстве римского города появились легкие деревянные конструкции, явно не имевшие общественного значения. Наверное, это было что-то вроде нашего «самостроя» – торговые палатки или таверны. Что доказывает, что свою первоначальную функцию площадь форума потеряла, а римские обычаи были заменены «местными традициями».



Более или менее хорошо сохранилась и раннехристианская базилика, построенная здесь уже в V веке н.э. Получило так, что стоит она на берегу моря, на самой окраине Фулфинума. Это огромная церковь крестообразных очертаний, с колокольней, атриумом и раннехристианским кладбищем. Склеп церкви являлся ее величайшим святилищем. В нем была небольшая подземная камера, вход в которую вел к символическому святилищу для хранения и реликвий, принадлежавших святым или мученикам, которые были помещены в реликварии – специальные емкости или сундуки. Крестообразная форма склепа предполагает наличие трех реликвариев, по одному на каждом конце, потому, как с четвертой стороны находился вход. Через небольшие отверстия каменной перегородки верующие могли время от времени рассматривать эти реликвии. Кстати, массивные блоки для строительства фундамента церкви были взяты из останков разрушенного римского города. Такая вот была там достигнута преемственность поколений!



Кстати, почему храм на форуме реконструировали именно так, а не иначе? Ну, во-первых, есть фундамент и сохранилось что-то от колонн. А во-вторых, есть храм Пулы – неплохо сохранившийся римский храм Августа первого века нашей эры. Правда, в 1944 году, когда в него угодила фашистская бомба, но затем и он был восстановлен по старым рисункам и фотографиям.



Так что место это пусть и не такое интересно, как, скажем, замок Транкавеля в Каркассоне, во Франции, но… море, солнце и воздух здесь просто замечательные! И к тому же можно получить очень наглядное представление о размерах древних римских городов. И понять, что это были совсем не мегаполисы! И мужчин, а значит и воинов в них было очень даже немного…





Вид с воздуха на раннехристианскую церковь и форум Фулфинума (вверху) с воздуха. Если учесть, что ее возвели на окраине города, и что ее угловая башня входила с городскую стену, то… можно себе представить, насколько все же этот город был невелик, хотя и обладал правом муниципия!



Дома на любой вкус и любой кошелек!

А как насчет современного Нижнице, как там сейчас живут люди, возникает в связи с этим вполне резонный вопрос и… вот вам на него ответ. Дома каменные, под черепицей, какие-то лучше, какие-то хуже, но практически все сдаются. Единственный «небоскреб» — четырехэтажный отель «Белла камик». Есть очень красивые и жутко дорогие виллы. Есть вполне демократичные по ценам апартаменты. Не дороже, если не дешевле нашего юга.





Вот один их таких домов, где и хозяева, и «гости» обитают под одной крышей. Я и моя семья не любители лазить по лестницам, но для молодежи… почему бы и нет?





Такую виллу в окружении сосен тоже можно арендовать, только это будет «довольно дорого».





Есть в Нижнице и такие вот постройки. Где вполне можно снимать фильм про Джеймса Бонда или… о недалеком будущем планеты Земля, в котором живых людей остается совсем мало, а прислуживать им будет целая армия роботов (шутка, конечно). Но лично мне этот «домик» очень понравился.





Долго искал самый бедный дом, самый обшарпанный, самый… «плохевный». Обошел весь Нижнице и… нашел. Прямо на берегу моря у бетонной дорожки, идущей вдоль всего каменистого пляжа среди дубов и сосен. Живут две старушки и сдают верхний этаж по 12 евро с человека в день. Кухня, туалет, душ – все есть. Участок немного зарос, но вид на море просто замечательный.





Помимо городского пляжа, где людей бывает достаточно много, вдоль всего берега тянутся укромные бухточки, где люди располагаются семьями. Правда, на тропе вдоль моря висят предупреждающие плакаты, чтобы туристы с ночи места не занимали, и вещи не раскладывали, иначе они будут конфискованы. И –да, ходят муниципальные служащие и… собирают! Но никто не мешает прийти поутру и расположиться, где удобно.





Сам пляж растянулся на несколько километров, так что найти себе место можно и среди людей в самом центре, и среди самой дикой природы. Кстати, вдали видна горящая огнями вечерняя Риека.





А вот так на острове Крк садится Солнце. Всегда за горы, и никогда в море!



Очень удобные «удобства»

А как там насчет «удобств», связанных с отправлением естественных надобностей? А то вот так уйдешь по бетонной дорожке вдоль моря, выберешь себе бухточку, среди дубов и сосен, а потом куда? В кустики? Нет, не беспокойтесь, на этой тропе все есть. Сразу на три кабины: М, Ж и для инвалидов. Вдали, от всякого жилья, прямо среди леса. И вода, не только холодная (этим уже и у нас сейчас не удивишь!), но и горячая – все есть! И потрясающе чисто. Не как в солнечной Абхазии. Правда, они там говорят, что у них была война. Ну так ведь и в Хорватии в это же самое время тоже была война, а вот поди ж ты – никаких следов от нее почему-то не осталось!





Пора прощаться с историей и настоящим хорватского острова Крк. Хорошее место. Ну а такое там видится постоянно: красивая девушка у моря и красивое море вдали…



Продолжение следует… В прошлом материале мы остановились на том времени, когда Хорватия, то бишь провинция Иллирия, принадлежала Великому Риму. Место это, судя потому, что сам император Диоклетиан построил здесь поистине шикарный дворец, занявший несколько гектаров (!), то можно себе представить, что у римлян были здесь и города, и цирки для гладиаторских боев, причем не только в Пуле, и, конечно, были храмы. Сначала языческие, потом христианские.И сегодня вы сможете все это увидеть собственными глазами. А еще… просто хорошо провести время с пользой для тела и души. Например, побывать на острове Крк, рядом с городом-портом Риекой, бывшей Фиумой. Ну, той самой Фиумой, про которую наши «любители героической истории» «раскопали» легенду про так называемый «Фиумский инцидент», о котором на «ВО», кстати, уже был мой материал, правда довольно давно. То есть это здесь на виду у острова Крк стояли в 1910 году русские корабли: броненосец «Цесаревич», броненосный крейсер «Рюрик» и еще пара крейсеров. Здесь они пускали по ночам ракеты, а местные жители жгли костры на горах, складывавшиеся в надпись «Neka živi car Nicholas II». Господа офицеры именно здесь катались на моторах (автомобилях) и лошадях, а адмирал Мациевский отдавал и принимал визиты. Ох, тяжелая это быдла служба – прими визит, отдай визит. Всякий раз надо стрелять из пушки и не перепутать кому сколько положено выстрелов и помнить, кто кому первым что отдает и что принимает! Но это так, вспомнилось к слову, потому, что наши моряки тут тоже землю потоптали. А местные жители их угощали: подносили им вино, пиво и папиросы!Сам поселок Нижнице в прошлом был рыбацкой деревушкой, расположенной прямо напротив Фиумы (Риеки). Но сегодня это туристический центр, где очень приятно отдыхать. Приятно чем? Ну прежде всего тем, что люди здесь отдыхают совсем не так, как на юге у нас, где они ведут себя словно в «последний день Помпеи». Усиленно пьют и едят, словно приехали с голодного края, причем сразу и жареную курицу, и шашлык, и чебуреки, и воздушную кукурузу, мороженое, арбуз – и все на пляже, из-за чего мусорные баки, там, где они, конечно, есть, просто переполнены пищевыми отходами. Возможно сейчас что-то уже там и изменилось, но еще совсем недавно все было именно так. Здесь все совершенно другое. Люди отдыхают спокойно. Не спеша. Даже молодежь. Многие просто спят под деревьями, многие сидят с чашечкой кофе или бокалом вина за столиками многочисленных кафе.Кроме номера, в отеле можно снять апартаменты, то есть дом, и там жить, и готовить себе самостоятельно. Кстати, в центре городка на маленьком пятачке, именуемом площадью, находится магазин «Спар». Я, когда это увидел, то подумал, что никуда и не уезжал. Расплачиваешься той же картой, раскладка товаров один в один. Разве, что есть машинки для резки сыра и колбасы. Но, наверное, в Москве и они в «Спаре» тоже есть, не Пенза все же…Приезжая куда-нибудь отдыхать, я обычно стараюсь не только поскорее «забузыриться» в морскую воду (кстати, здесь в Хорватии морская вода в четыре раза соленее черноморской и плавать в ней одно удовольствие!), но и побывать в каких-нибудь интересных местах и увидеть их прошлое. И в этом плане остров Крк, хотя это и не Сплит, не Риека и уж тем более, не Дубровник, предоставляет такую возможность. Здесь есть красивейший национальный парк, своей красотой не уступающий Плитвицким озерам. Но оказалось, что всего в трех километрах от Нижнице есть еще и археологический парк, на месте раскопок римского города Фулфинума, основанного здесь во второй половине первого века нашей эры в бухте Сепен, дававшей хорошее укрытие для кораблей.Можно было доехать до него на автобусе, но я люблю пешие прогулки и отправился туда на «своих двоих», благо шоссе там отличного качества, а обочина пострижена и прибрана, за чем постоянно следит специальная дорожная служба местного муниципалитета.В сланцах вход запрещен, вернее, нежелателен!Дошел, свернул налево к морю и вскоре оказался у входа в этот парк. Внутри – никого! Совсем никого, лишь потом появился еще один визитер. Что не удивительно: день будний, все туристы на пляже, а действующая на его территории церковь работает лишь по вечерам. Так что весь заповедник оказался к моим услугам, и я мог вволю ходить-бродить и все осматривать. Береговая линия и впрямь прямая и укреплена невысокой стеной. Слева – мыс и на нем… большой завод. Справа – мыс и на нем… огромные нефтеналивные танки! Казалось бы, в море будет одна грязь и нефтяные пленки. Но нет – все дно было в крупных морских ежах, а они живут лишь в очень чистой морской воде.Кстати, эти ежи единственное, что несколько, скажем так, затрудняет купание, потому что плавать приходится в специальных тапочках. И не потому, что на ежа можно наступить. Вода прозрачная настолько, что это можно сделать только лишь нарочно. Но на дне камни. На них можно поскользнуться, упасть и… попасть ежу на иглы, а они длинные, очень острые и ломкие, так что извлекать их придется в больнице!Вот все же в остальном и вода замечательная, и… воздух. В Крыму пахнет соснами и это прекрасно. Здесь вдоль каменистых бухточек растут и сосны, и дубы, роняющие свои листья и желуди в воду, поэтому аромат сосен смешивается с дубовым, отчего дышится очень легко. Волнения тоже почти нет. Ведь впереди тебя не открытое море, а еще один остров, так что ты находишься словно на берегу очень спокойного озера!То есть римляне были очень умными и практичными людьми и умели выбрать себе место для жительства. И они построили здесь на острове классический римский город, характеризующийся прямоугольной сеткой улиц, наличием форума, храмом бога-покровителя, обязательным водопроводом, банями-парилками, набережной, пригородами и некрополями. Построен этот город был во времена правления императора Флавия, и заселены ветеранами римских легионов, которые здесь же в окрестностях этого города наделялись землей и могли сколько их душе угодно разводить виноградники, и сажать оливковые деревья. Город являлся отражением имперской идеи создания сильного морского и коммерческого города на хорошо защищенной стороне острова и недалеко от основных коммуникационных маршрутов, ведущих в Паннонию и Норикум.Правда, тех, кто пожелает все это увидеть воочию, ждет сильное разочарование. Несмотря на прямо-таки титанические усилия хорватского правительства, не пожалевшего денег на перемещения огромного количества грунта и камней, раскопана и восстановлена лишь маленькая часть его территории и требуется определенный опыт, чтобы за всеми этими руинами увидеть… настоящий древний город! Но тем не менее, побывать там интересно. К тому же поехать туда можно на целый день и купаться там и загорать вволю!На главной площади города (форуме), видимо, стояли все те здания, которые были необходимы для его функционирования согласно традиционному римскому образцу. К концу I в. н.э. в его центральной части стоял главный форумный храм, посвященный или триаде капитолийских, то есть трем главным божествам римской религии Юпитеру, Юноне и Минерве, или, возможно, императорам Рима. Храм простых очертаний, только с четырьмя колоннами спереди и простой цейлой, поднятой на высоту около метра над пешеходной поверхностью форума, был окружен освященной областью, образованной стенами форума по периметру на западной и северной стороне, и стеной портика на восточной. Вдоль западной, более длинной стороны форума располагался ряд помещений – таверн, в которые, несомненно, нельзя было войти прямо с форума, а лишь с противоположной стороны, обращенной к морю. Очень длинное здание с тремя небольшими комнатами в северной части, которому предшествовал большим внутренним открытым двором, граничащий с двумя портиками, находилось в восточной части форума. Еще один вход в зону форума был отмечен портиком, на котором была установлена плита с надписью с обетом императору. Было найдено основание, на котором наверняка стоял памятник – статуя бога или императора – которая, к сожалению, полностью утрачена. Некоторые районы города и форума в эпоху заката были «приватизированы». То есть в общественном пространстве римского города появились легкие деревянные конструкции, явно не имевшие общественного значения. Наверное, это было что-то вроде нашего «самостроя» – торговые палатки или таверны. Что доказывает, что свою первоначальную функцию площадь форума потеряла, а римские обычаи были заменены «местными традициями».Более или менее хорошо сохранилась и раннехристианская базилика, построенная здесь уже в V веке н.э. Получило так, что стоит она на берегу моря, на самой окраине Фулфинума. Это огромная церковь крестообразных очертаний, с колокольней, атриумом и раннехристианским кладбищем. Склеп церкви являлся ее величайшим святилищем. В нем была небольшая подземная камера, вход в которую вел к символическому святилищу для хранения и реликвий, принадлежавших святым или мученикам, которые были помещены в реликварии – специальные емкости или сундуки. Крестообразная форма склепа предполагает наличие трех реликвариев, по одному на каждом конце, потому, как с четвертой стороны находился вход. Через небольшие отверстия каменной перегородки верующие могли время от времени рассматривать эти реликвии. Кстати, массивные блоки для строительства фундамента церкви были взяты из останков разрушенного римского города. Такая вот была там достигнута преемственность поколений!Кстати, почему храм на форуме реконструировали именно так, а не иначе? Ну, во-первых, есть фундамент и сохранилось что-то от колонн. А во-вторых, есть храм Пулы – неплохо сохранившийся римский храм Августа первого века нашей эры. Правда, в 1944 году, когда в него угодила фашистская бомба, но затем и он был восстановлен по старым рисункам и фотографиям.Так что место это пусть и не такое интересно, как, скажем, замок Транкавеля в Каркассоне, во Франции, но… море, солнце и воздух здесь просто замечательные! И к тому же можно получить очень наглядное представление о размерах древних римских городов. И понять, что это были совсем не мегаполисы! И мужчин, а значит и воинов в них было очень даже немного…А как насчет современного Нижнице, как там сейчас живут люди, возникает в связи с этим вполне резонный вопрос и… вот вам на него ответ. Дома каменные, под черепицей, какие-то лучше, какие-то хуже, но практически все сдаются. Единственный «небоскреб» — четырехэтажный отель «Белла камик». Есть очень красивые и жутко дорогие виллы. Есть вполне демократичные по ценам апартаменты. Не дороже, если не дешевле нашего юга.А как там насчет «удобств», связанных с отправлением естественных надобностей? А то вот так уйдешь по бетонной дорожке вдоль моря, выберешь себе бухточку, среди дубов и сосен, а потом куда? В кустики? Нет, не беспокойтесь, на этой тропе все есть. Сразу на три кабины: М, Ж и для инвалидов. Вдали, от всякого жилья, прямо среди леса. И вода, не только холодная (этим уже и у нас сейчас не удивишь!), но и горячая – все есть! И потрясающе чисто. Не как в солнечной Абхазии. Правда, они там говорят, что у них была война. Ну так ведь и в Хорватии в это же самое время тоже была война, а вот поди ж ты – никаких следов от нее почему-то не осталось!Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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