Хорватия: остров Крк и замок Крк • 30 • Аналитика Замок Франкопанов в городе Крк

Это один из самых важных памятников старины, и часть архитектурного наследия северо-западной Хорватии XII—XVII веков. И это не только интересный объект для изучения военной и мирной истории города, но и очень, я бы так сказал, необычное место, которое позволяет ощутить сам дух средневековой старины и одновременно полюбоваться на море и на горы хорватского Загорья. Говорят, что на море смотреть надоедает, а вот на горы – нет. Есть и противоположное мнение – разные люди, разные суждения. Но это место может вполне примирить и тех и других, а уж кому надоели и горы, и море вполне может посмотреть на замок!







Художник О. Ивекович. Хорваты приходят к Адриатическому морю



Посмотрел и искупался, искупался – и опять посмотрел!

Как я уже писал в предыдущем материале, на остров Крк, в то же местечко Нижнице приезжает на отдых множество людей из самых разных стран Европы. Помимо множества домов-апартаментов напротив отеля «Белла камик» расположен кемпинг для автопутешественников с деревянными домиками, собственным пляжем, магазинами, кафе и местами для барбекю. Здесь же можно взять напрокат автомобиль (а можно и катер, и яхту!) и отправиться путешествовать по острову. Конечно, и церкви, и замки, на нем довольно камерные, хотя многие и очень древние. Это вам не уэльские замки Конви и Карнарвон, и не французский Каркассон, но, посетив эти замки, вы при всем желании не сможете освежиться в море (уэльские замки хоть и стоят у воды, но уж очень она там холодная, даже летом!), а здесь оно везде вокруг вас, ведь вы же на острове посредине моря!





Один из самых удобных видов тамошнего транспорта.



То, что было «после Рима»

Впрочем, сначала давайте познакомимся с тем, что происходило в землях Хорватии в то время, когда Римская империя погибла, а Великое переселение народов перемешало в Европе множество племен и народов. Именно тогда здесь и появились хорваты, а вот откуда они появились – один только Бог весть!





В своем движении с Востока на Запад многие народы буквально перемешивались один с другим и зачастую оказывались за тысячи километров от мест своего первоначального обитания. Рис. Ангуса МакБрпайда: «Аварский воин (слева), справа – болгарский и славянский, относящиеся к VI в. Именно тогда злобные авара «примучивали» несчастных дулебов, а потом… промыслом божьим взяли они, да и исчезли – «погибоша аки обре».



Дело в том, что не сохранилось ни единого письменного источника, который мог бы нам рассказать о переселении хорватов на земли Иллирии в VII веке. Историки могут опираться лишь на письменные источники, что были составлены на столетия позже, а основаны они были на чем? На устном народном творчестве, а оно, к сожалению, «вещь» не слишком надежная.



В общем, согласно традиционной версии хорваты относятся к Юго-Западной группе южных славян, а те «спустились» сюда «вниз», в хорватские земли, с севера, с территории Польши и, возможно, современной Украины. Предки хорватов подобно всем прочим раннеславянским народам особое внимание уделяли земледелию. Но очень может быть, что управляли ими вожди кочевого племени аланов. Определяется это на основе изучения языка – земледельческие термины имеют славянские корни. Коневодческие – ираноязычные! То есть главным вкладом аланов в культуру хорватов было некоторое изменение в филологии их языка и в этимологии.





О. Ивекович. Короноция короля Томислава.



Константин Багрянородный сообщает…

Существует трактат «Об управлении империей», принадлежащий перу византийского императора Константина Багрянородного с подробным описанием народов и соседей Византийской империи, написанный им между 948 и 952 гг. в наставление Роману II – его наследнику. В нем сообщается, что южные славяне около 600 года нашей эры перебрались к месту своего проживания из Галиции (причем одно из племен Галичины так и называлось – «белые хорваты») и Среднедунайской низменности. Предводительствовали славянами представители аварских кочевых племен, создавшие на землях Хорватии и Паннонии Аварский каганат. Путь свой переселенцы завершили в Далмации, принадлежавшей в то время Восточной Римской империи. В трактате говорится о том, что в Далмацию пришли пять братьев: Клюкоша, Лобела, Косенча, Мюхло и Хрвата и две их сестры, Туга и Буга.







Сегментный шлем той далекой эпохи, VI в. н.э. (Музей истории искуств, Вена)



Около 620 года прибыла вторая волна переселенцев, причем византийский император Ираклий попросил хорватов выступить против аваров, угрожавших Византии. Возможно, что речь идет о событии 623 года, когда вождь славян Само поднял восстание против аваров и нанес им поражение. Но есть и другие источники, которые не подтверждают того, что написано в трактате «Об управлении империей» о приходе хорватов в Далмацию. Из них можно сделать вывод, что хорваты – это славяне, оставшиеся в Далмации, которые пришли сюда вместе с готами под предводительством вождя Тотилы. «Хроника Дукли» также сообщает, что хорваты и готы отнюдь не находились в дружественных отношениях, а враждовали друг с другом. Впрочем, как бы там ни было, а хорваты сюда пришли и заняли земли между рекой Драва, Адриатическим морем, восточными районами Римской Империи, а затем и создали здесь два своих княжества: на севере Паннонию и Далмацию на юге.





Замок Крк, вид с моря



Крещение по римскому канону

Книга «Liber Pontificalis» (или «Книга Римских пап») сообщает, что первый контакт, состоявшийся между Римской католической церковью и хорватами, имел место уже в середине VII века. Именно тогда папа Иоанн IV, который сам был родом из Далмации, отправил в земли Далмации и Истории священника Мартина, вступившего на месте в контакт с хорватскими князьями и подготовивший почву для дальнейших отношений папства с хорватами.





Площадь перед замком.



Однако сам процесс христианизации был долгим. Начался он в тоже VII в. на юге страны, а закончился на севере, в Паннонии, где-то в IX веке. Византийские источники говорят о некоем князе Порине, который окрестил своих подданных под влиянием императора Ираклия, а впоследствии о князе Порге, которого посетили римские миссионеры и также склонили к христианской вере. А вот народные же предания говорят, что крестить начали при далматинском князе Борне. И вполне может быть, что все они - и Порин, и Порга, и Борн — это один и тот же человек, имя которого переиначилось в языке разных племен.





Всюду, где были венецианцы, мы увидим вот такого льва!



Однако, даже став христианами, хорваты латынь в богослужении не использовали. Все церковные службы и обряды у них проходили на родном языке, а писали на Глаголице. Причем такое разрешение им официально дал римский папа Иннокентий IV, и только лишь затем и постепенно латынь стала церковным языком у хорватов. Гладко было на бумаге. Как правительству сократить число бедных в стране



Замок Крк: снаружи и внутри

Позднее, будучи уже вовлеченными в европейскую политику и имея братьев по вере на Западе, сами хорваты от кого только в зависимость не попадали. Хорватия входила в состав империи Карла Великого и итальянского короля Лотаря, им приходилось отражать нападения сарацинских пиратов, болгар и византийцев, а также венгров и монголов. Поэтому неудивительно, что многие знатные семьи в Хорватии в Средние века обзавелись замками, где и укрывались в годины бедствий и нашествий. И вот одним из них как раз и является замок Крк.





Круглая башня.



Добраться до него живя в Нижнице легко. Поднимаешься в верхнюю часть поселка до проходящей через него автотрассы, находись «бас стейшн» — две застекленные автобусные остановки напротив друг друга и с той, что на стороне, обращенной к морю, уезжаете в городок Крк. А там спускаетесь к морю и на самом его берегу, так что волны его бьются о камни основания, находите этот замок. Он, кстати, небольшой, хорошо отреставрированный и какой-то камерный. Я лично бы снимал в нем исторические кинофильмы с рыцарями, прекрасными дамами, ядами в кубках, убийцами за портьерами и трогательными объяснениями в любви прямо на стене, меж зубцов, на фоне заката над морем.





Надпись у входа в замок.



Замок был выстроен около девятисот лет назад, а принадлежал благородной семьей Франкопанов. Сегодня это туристическая достопримечательность, и свой первоначальный вид он сохранил лишь частично. Тем не менее в замок можно войти и прогуляться по его стенам и трем башням.



Самая старая его часть — это Квадратная башня. Предполагают, что изначально это была колокольня собора, но как это было принято в то беспокойное время, там же несли караул и воины городской стражи и били в набат, если городу угрожала опасность. Над воротами находится интересная надпись: «Это работа всей общины в лето Господне 1191».





Вот здесь находится эта надпись…



В слоях штукатурки стен Квадратной башни нашли фрески, которые однозначно говорят нам о том, что ее использовали для религиозных обрядов. А вот затем башню почему-то приспособили для судебных заседаний. С нее же и начинается сегодня осмотр замка: на первом этаже вам покажут старейший монумент с начертанным на нем названием города Крк, относящийся к IV в н. эры, а на втором представлена генеалогия семьи Франкопанов и устроена выставка одежды той эпохи.





Замковый двор





Красиво выглядит отреставрированная башня, что и говорить. Вот только на каменных выступах, что выходят из стены, можно было бы много чего смонтировать. Эх, видать, не нашелся у них свой Вилле Ле-Дюк, куда более реалистично реставрировавший замок Каркассон во Франции.



Потом идут два башни: Венецианская и Австрийская, названные по времени своей реконструкции. Венецианская башня называется Круглой (поскольку она круглая и есть), и была восстановлена, когда островом правили венецианцы. С ее второго этажа можно выйти на стены замка, с которых открывается прекрасный вид на море и горы. Австрийскую башню восстановили австрийцы, когда Хорватия была частью Австро-Венгерской империи, и там есть романское окно, из которого тоже можно смотреть на море и… вид этот очень красив.



Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость

Квадратная башня.



Стены замка в то далекое от нас время были совсем не такими, как сейчас, и об этом следует помнить. Над ними была крыша, бойницы закрывали специальные щиты, из-за которых лучники и арбалетчики как раз и стреляли по противнику. Тут же находились емкости с золой – чтобы можно было запорошить глаза тем, кто лез по лестницам наверх. Камни – бросать на голову, ну а емкости с кипятком сюда приносили уже по надобности. Для запаса питьевой воды в замке имелся резервуар.





Не замок, а игрушка… Такое там все камерное...





Рядом идут стены и башни еще городской стены…



Понятно, что ничего особенно впечатляющего тут нет, ну, небольшой замок, небольшая экспозиция. Но… когда ты на отдыхе, то почему бы не порадоваться и такой мелочи?





Возвращаемся в Нижнице и перед сном гуляем у моря вот по этой тропинке… Среди дубов и сосен! Хорошо!



Ну, а вышли вы из замка, проголодались – можно тут же и закусить. В первой же попавшей харчевне или ресторане даже и слова, не говоря по-русски или по-английски, закажите бродет. «Бродет» и все, хотя к нему желательно охлажденное белое вино, поскольку это блюдо из рыбы с томатами. Местные едят его с полентой (кукурузной кашей!), но в ресторане вы можете попросить и более привычного для русских картофельного пюре – «мащд потейтос». Другой вариант обеда на двух взрослых и одного ребенка – «биг платейт» оф массалз» («большая тарелка мидий») и опять-таки с белым вином или местным хорватским пивом. Вам очень интересно ее подадут, и вы не пожалеете, что ее заказали. Это один из самых важных памятников старины, и часть архитектурного наследия северо-западной Хорватии XII—XVII веков. И это не только интересный объект для изучения военной и мирной истории города, но и очень, я бы так сказал, необычное место, которое позволяет ощутить сам дух средневековой старины и одновременно полюбоваться на море и на горы хорватского Загорья. Говорят, что на море смотреть надоедает, а вот на горы – нет. Есть и противоположное мнение – разные люди, разные суждения. Но это место может вполне примирить и тех и других, а уж кому надоели и горы, и море вполне может посмотреть на замок!Как я уже писал в предыдущем материале, на остров Крк, в то же местечко Нижнице приезжает на отдых множество людей из самых разных стран Европы. Помимо множества домов-апартаментов напротив отеля «Белла камик» расположен кемпинг для автопутешественников с деревянными домиками, собственным пляжем, магазинами, кафе и местами для барбекю. Здесь же можно взять напрокат автомобиль (а можно и катер, и яхту!) и отправиться путешествовать по острову. Конечно, и церкви, и замки, на нем довольно камерные, хотя многие и очень древние. Это вам не уэльские замки Конви и Карнарвон, и не французский Каркассон, но, посетив эти замки, вы при всем желании не сможете освежиться в море (уэльские замки хоть и стоят у воды, но уж очень она там холодная, даже летом!), а здесь оно везде вокруг вас, ведь вы же на острове посредине моря!Впрочем, сначала давайте познакомимся с тем, что происходило в землях Хорватии в то время, когда Римская империя погибла, а Великое переселение народов перемешало в Европе множество племен и народов. Именно тогда здесь и появились хорваты, а вот откуда они появились – один только Бог весть!В своем движении с Востока на Запад многие народы буквально перемешивались один с другим и зачастую оказывались за тысячи километров от мест своего первоначального обитания. Рис. Ангуса МакБрпайда: «Аварский воин (слева), справа – болгарский и славянский, относящиеся к VI в. Именно тогда злобные авара «примучивали» несчастных дулебов, а потом… промыслом божьим взяли они, да и исчезли – «погибоша аки обре».Дело в том, что не сохранилось ни единого письменного источника, который мог бы нам рассказать о переселении хорватов на земли Иллирии в VII веке. Историки могут опираться лишь на письменные источники, что были составлены на столетия позже, а основаны они были на чем? На устном народном творчестве, а оно, к сожалению, «вещь» не слишком надежная.В общем, согласно традиционной версии хорваты относятся к Юго-Западной группе южных славян, а те «спустились» сюда «вниз», в хорватские земли, с севера, с территории Польши и, возможно, современной Украины. Предки хорватов подобно всем прочим раннеславянским народам особое внимание уделяли земледелию. Но очень может быть, что управляли ими вожди кочевого племени аланов. Определяется это на основе изучения языка – земледельческие термины имеют славянские корни. Коневодческие – ираноязычные! То есть главным вкладом аланов в культуру хорватов было некоторое изменение в филологии их языка и в этимологии.Существует трактат «Об управлении империей», принадлежащий перу византийского императора Константина Багрянородного с подробным описанием народов и соседей Византийской империи, написанный им между 948 и 952 гг. в наставление Роману II – его наследнику. В нем сообщается, что южные славяне около 600 года нашей эры перебрались к месту своего проживания из Галиции (причем одно из племен Галичины так и называлось – «белые хорваты») и Среднедунайской низменности. Предводительствовали славянами представители аварских кочевых племен, создавшие на землях Хорватии и Паннонии Аварский каганат. Путь свой переселенцы завершили в Далмации, принадлежавшей в то время Восточной Римской империи. В трактате говорится о том, что в Далмацию пришли пять братьев: Клюкоша, Лобела, Косенча, Мюхло и Хрвата и две их сестры, Туга и Буга.Около 620 года прибыла вторая волна переселенцев, причем византийский император Ираклий попросил хорватов выступить против аваров, угрожавших Византии. Возможно, что речь идет о событии 623 года, когда вождь славян Само поднял восстание против аваров и нанес им поражение. Но есть и другие источники, которые не подтверждают того, что написано в трактате «Об управлении империей» о приходе хорватов в Далмацию. Из них можно сделать вывод, что хорваты – это славяне, оставшиеся в Далмации, которые пришли сюда вместе с готами под предводительством вождя Тотилы. «Хроника Дукли» также сообщает, что хорваты и готы отнюдь не находились в дружественных отношениях, а враждовали друг с другом. Впрочем, как бы там ни было, а хорваты сюда пришли и заняли земли между рекой Драва, Адриатическим морем, восточными районами Римской Империи, а затем и создали здесь два своих княжества: на севере Паннонию и Далмацию на юге.Книга «Liber Pontificalis» (или «Книга Римских пап») сообщает, что первый контакт, состоявшийся между Римской католической церковью и хорватами, имел место уже в середине VII века. Именно тогда папа Иоанн IV, который сам был родом из Далмации, отправил в земли Далмации и Истории священника Мартина, вступившего на месте в контакт с хорватскими князьями и подготовивший почву для дальнейших отношений папства с хорватами.Однако сам процесс христианизации был долгим. Начался он в тоже VII в. на юге страны, а закончился на севере, в Паннонии, где-то в IX веке. Византийские источники говорят о некоем князе Порине, который окрестил своих подданных под влиянием императора Ираклия, а впоследствии о князе Порге, которого посетили римские миссионеры и также склонили к христианской вере. А вот народные же предания говорят, что крестить начали при далматинском князе Борне. И вполне может быть, что все они - и Порин, и Порга, и Борн — это один и тот же человек, имя которого переиначилось в языке разных племен.Однако, даже став христианами, хорваты латынь в богослужении не использовали. Все церковные службы и обряды у них проходили на родном языке, а писали на Глаголице. Причем такое разрешение им официально дал римский папа Иннокентий IV, и только лишь затем и постепенно латынь стала церковным языком у хорватов.Позднее, будучи уже вовлеченными в европейскую политику и имея братьев по вере на Западе, сами хорваты от кого только в зависимость не попадали. Хорватия входила в состав империи Карла Великого и итальянского короля Лотаря, им приходилось отражать нападения сарацинских пиратов, болгар и византийцев, а также венгров и монголов. Поэтому неудивительно, что многие знатные семьи в Хорватии в Средние века обзавелись замками, где и укрывались в годины бедствий и нашествий. И вот одним из них как раз и является замок Крк.Добраться до него живя в Нижнице легко. Поднимаешься в верхнюю часть поселка до проходящей через него автотрассы, находись «бас стейшн» — две застекленные автобусные остановки напротив друг друга и с той, что на стороне, обращенной к морю, уезжаете в городок Крк. А там спускаетесь к морю и на самом его берегу, так что волны его бьются о камни основания, находите этот замок. Он, кстати, небольшой, хорошо отреставрированный и какой-то камерный. Я лично бы снимал в нем исторические кинофильмы с рыцарями, прекрасными дамами, ядами в кубках, убийцами за портьерами и трогательными объяснениями в любви прямо на стене, меж зубцов, на фоне заката над морем.Замок был выстроен около девятисот лет назад, а принадлежал благородной семьей Франкопанов. Сегодня это туристическая достопримечательность, и свой первоначальный вид он сохранил лишь частично. Тем не менее в замок можно войти и прогуляться по его стенам и трем башням.Самая старая его часть — это Квадратная башня. Предполагают, что изначально это была колокольня собора, но как это было принято в то беспокойное время, там же несли караул и воины городской стражи и били в набат, если городу угрожала опасность. Над воротами находится интересная надпись: «Это работа всей общины в лето Господне 1191».В слоях штукатурки стен Квадратной башни нашли фрески, которые однозначно говорят нам о том, что ее использовали для религиозных обрядов. А вот затем башню почему-то приспособили для судебных заседаний. С нее же и начинается сегодня осмотр замка: на первом этаже вам покажут старейший монумент с начертанным на нем названием города Крк, относящийся к IV в н. эры, а на втором представлена генеалогия семьи Франкопанов и устроена выставка одежды той эпохи.Красиво выглядит отреставрированная башня, что и говорить. Вот только на каменных выступах, что выходят из стены, можно было бы много чего смонтировать. Эх, видать, не нашелся у них свой Вилле Ле-Дюк, куда более реалистично реставрировавший замок Каркассон во Франции.Потом идут два башни: Венецианская и Австрийская, названные по времени своей реконструкции. Венецианская башня называется Круглой (поскольку она круглая и есть), и была восстановлена, когда островом правили венецианцы. С ее второго этажа можно выйти на стены замка, с которых открывается прекрасный вид на море и горы. Австрийскую башню восстановили австрийцы, когда Хорватия была частью Австро-Венгерской империи, и там есть романское окно, из которого тоже можно смотреть на море и… вид этот очень красив.Стены замка в то далекое от нас время были совсем не такими, как сейчас, и об этом следует помнить. Над ними была крыша, бойницы закрывали специальные щиты, из-за которых лучники и арбалетчики как раз и стреляли по противнику. Тут же находились емкости с золой – чтобы можно было запорошить глаза тем, кто лез по лестницам наверх. Камни – бросать на голову, ну а емкости с кипятком сюда приносили уже по надобности. Для запаса питьевой воды в замке имелся резервуар.Понятно, что ничего особенно впечатляющего тут нет, ну, небольшой замок, небольшая экспозиция. Но… когда ты на отдыхе, то почему бы не порадоваться и такой мелочи?Ну, а вышли вы из замка, проголодались – можно тут же и закусить. В первой же попавшей харчевне или ресторане даже и слова, не говоря по-русски или по-английски, закажите бродет. «Бродет» и все, хотя к нему желательно охлажденное белое вино, поскольку это блюдо из рыбы с томатами. Местные едят его с полентой (кукурузной кашей!), но в ресторане вы можете попросить и более привычного для русских картофельного пюре – «мащд потейтос». Другой вариант обеда на двух взрослых и одного ребенка – «биг платейт» оф массалз» («большая тарелка мидий») и опять-таки с белым вином или местным хорватским пивом. Вам очень интересно ее подадут, и вы не пожалеете, что ее заказали. Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





30 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Оле, оле, мы можем побеждать! Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость Критический просчёт ВМС США в пользу флотов России и КНР. Последствия ухода «Супер Томкетов» Аспирантура в СССР: из архива в архив Гладко было на бумаге. Как правительству сократить число бедных в стране Слабое место нашей пропаганды. Как обрести силу? Новости партнеров