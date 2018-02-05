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Хорватия обвинила Украину в подрыве своей боеспособности
05 февраля 2018, 22:24 • 182 • Политика
Минобороны Хорватии заявило о том, что Киев поставил стране "фальшивые" МиГ-21, некачественно отремонтированные украинским предприятием "Укрспецэкспорт".
Министерство обороны Хорватии обвинило Украину в некачественном ремонте самолетов МиГ-21, поставленных хорватской стороне под видом "новых истребителей". Об этом сообщает Jutarnji list.
Речь идет о необходимости замены минимум четырех самолетов. Ранее в 2016 году разгорелся скандал из-за того, что большая часть из 12 самолетов, отремонтированных украинским предприятием "Укрспецэкспорт", оказались непригодны к полетам.
На прошлой неделе Минобороны Хорватии направило Киеву служебную ноту. В ней Загреб потребовал предоставить Хорватии новые самолеты взамен некачественно отремонтированных.
Как стало известно журналистам, ВВС Хорватии признали самолеты непригодными к полетам из-за утечек масла, протекающих топливных баков и отказа бортовых навигационных систем, один из которых чуть не привел к гибели экипажа.
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