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Хорватия - это только начало. В Госдуме предсказали новые демарши против НАТО в Европе
25 января 2022, 22:10 • 179 • Политика
В Госдуме предсказали новые демарши в Европе против НАТО и Украины. По словам парламентариев, Хорватия - это только начало.
Об этом во вторник заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что в случае возникновения вооружённого конфликта между Россией и Украиной, Загреб немедленно отзовёт свои войска из НАТО, поскольку "не желает иметь с этим ничего общего". За эти слова глава государства был внесён на украинский сайт "Миротворец".
Водолацкий отметил, что в Европе начали постепенно понимать, что политические игры США могут выйти их союзникам боком. История показывает, что когда Штаты получают дивиденды от разжигания какого-либо кризиса или войны, все остальные несут потери - политические, экономические, социальные.
- отметил депутат в разговоре с телеканалом RT.
Водолацкий считает, что некоторые западные страны начали осознавать всю опасность ситуации. Им стало очевидно, что сейчас "сумасшедшие ястребы" из Вашингтона могут отправить на Украину уже не военных инструкторов, а войска. Россия же чётко предупредила Запад, что это будет последней красной линией.
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