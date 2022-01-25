Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Политика

Хорватия - это только начало. В Госдуме предсказали новые демарши против НАТО в Европе

25 января 2022, 22:10  •  179 • Политика
В Госдуме предсказали новые демарши в Европе против НАТО и Украины. По словам парламентариев, Хорватия - это только начало.
Об этом во вторник заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что в случае возникновения вооружённого конфликта между Россией и Украиной, Загреб немедленно отзовёт свои войска из НАТО, поскольку "не желает иметь с этим ничего общего". За эти слова глава государства был внесён на украинский сайт "Миротворец".
Водолацкий отметил, что в Европе начали постепенно понимать, что политические игры США могут выйти их союзникам боком. История показывает, что когда Штаты получают дивиденды от разжигания какого-либо кризиса или войны, все остальные несут потери - политические, экономические, социальные.
Хорватия - это первая ласточка среди тех многих, которые в ближайшее время будут понимать то, что они все заложники ситуации, которую создают по всему миру США,
- отметил депутат в разговоре с телеканалом RT.
Водолацкий считает, что некоторые западные страны начали осознавать всю опасность ситуации. Им стало очевидно, что сейчас "сумасшедшие ястребы" из Вашингтона могут отправить на Украину уже не военных инструкторов, а войска. Россия же чётко предупредила Запад, что это будет последней красной линией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



179
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Оче...
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех&quo...
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 11:55
Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
20 января 2022, 20:50
"Польская делегация была в ужасе": Бывший генсек НАТО рассказал о шутке Путина про альянс
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
24 января 2022, 12:20
"Скажу цинично": Михеев не оставил Украине ни шанса на выживание
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.