Хорошо забытое старое: Германия готовится к насильственной вакцинации

А канцлер Олаф Шольц посмеивается над тысячами погибших за восемь лет в Донбассе…

С началом специальной военной операции России на Украине многие почему-то решили, что так называемая пандемия коронавируса закончилась и о вакцинации можно забыть. Но не тут-то было.

В России действительно отменили ковидные ограничения, а пропагандисты, призывавшие бросать в тюрьмы, расстреливать, бить по головам и колоть принудительно тех, кто отказывался участвовать в медицинских опытах, занялись другим, более полезным Отечеству делом. Зато в других странах ковидные ограничения становятся только жёстче. Пример – Германия, активно осуждающая действия России на Украине и перманентно ужесточающая санкции против нашей страны.

Ещё в феврале в бундестаге представили законопроект об обязательной вакцинации. Депутаты от СДПГ, «Зеленых» и СвДП выступили с проектом «закона об образовании, консультациях и вакцинации для всех взрослых». Предполагается, что с 1 октября 2022 г. взрослое население Германии должно иметь подтверждение либо о трёх прививках, либо о выздоровлении. Этот документ нужно будет предъявлять по запросу представителям власти или страховой компании. При этом медицинские страховые компании должны будут до 15 мая 2022 г. связаться со всеми клиентами и предоставить информацию о том, где и как пройти вакцинацию.

Фото: REUTERS/Christian Mang

Ещё ранее – в январе, – когда борцы с антиковидными ограничениями вышли с протестом на улицы немецких городов, глава ведомства по охране Конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что недовольные – это враги государства и демократии, объединённые презрением к демократической системе. «Они в корне отвергают нашу демократическую государственную систему», – сказал он. И пояснил, что дело не в коронавирусе. «Будь то коронавирус или политика в отношении беженцев, или катастрофа с наводнением: там можно было увидеть некоторых из тех же людей, которые пытались создать впечатление, что государство не справляется и ничего не делает для людей».

Если перефразировать слова немецкого политика, получится, что все, несогласные с политическим курсом властей или с их методами, суть враги государства.

Коллеге Хальденвангу вторит глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх, заявляя, что только в 2021 г. в стране было отмечено девять тысяч преступлений, так или иначе связанных с коронавирусом. Однако Хольгер Мюнх уверен, что дело не в коронавирусе. Просто есть бузотёры, недовольные всем и всегда, а в первую очередь демократией и политическим устройством Германии. И если уйдёт коронавирус, внимание таких людей незамедлительно переключится, например, на изменение климата («зелёную повестку»). «Мы исходим из того, – пояснил Мюнх, – что перед лицом новых социальных вызовов мы продолжим испытывать новые максимумы в сфере политически мотивированной преступности».

Неясно, понял ли Томас Хальденванг, что он сказал, но он как раз дал понять, что сам является лютым врагом демократии или той якобы ценности, за которую страны Запада готовы проливать кровь. Когда-то Советский Союз обвиняли в преследовании инакомыслящих, приводя в пример страны Запада, где будто существует плюрализм мнений. И вдруг выясняется, что неприятие текущей политики демократического государства есть… проявление враждебности к этому государству. Получается, что любая правящая партия на Западе, следуя европейской традиции, может сказать о себе «демократия – это я!». И записать любую оппозицию во враги демократии. Что, собственно, и произошло в Германии в 1930-х годах. А что до странных высказываний герра Хальденванга и герра Мюнха, они стали прологом к самому интересному.

А началось интересное в конце марта, когда научная служба бундестага заявила, что в случае введения обязательной вакцинации в стране власти имеют полное право на административное и даже уголовное преследование нежелающих прививаться. Что будто бы 74-й параграф «Закона об инфекционной защите населения» позволяет прибегать к жёстким мерам, не противоречащим также и Конституции.

И если у гражданина Германии нет законного и обоснованного разрешения не вакцинироваться, власть может применить к нему штраф, насильственную вакцинацию, тюремное заключение до пяти лет. В бундестаге обсуждается несколько вариантов закона об обязательной вакцинации. Наиболее радикальный вариант предложен партией «Зелёные» и СДПГ. Предполагается, что в случае принятия закона, обязательную прививку с осени 2022 г. должны будут сделать все взрослые немцы.

Для чего? Разумеется, для общего блага. Чтобы остановить пандемию, чтобы спасти старушек, чтобы в красных зонах лёгкие не превращались в труху ну и тому подобное.

Опять же что-то похожее уже происходило в Германии.

Не так уж давно немецкие врачи и учёные с благими намерениями пытались выяснить, что будет с человеческим организмом, если… Ну, например, если произойдёт разгерметизация кабины самолёта на большой высоте или человек получит порцию неизвестного яда, или как организм, перенесший тяжёлое заболевание, перенесёт его вторично после выздоровления. Или что будет, если сестра родит от родного брата; изменится ли цвет глаз при впрыскивании различных химикатов. Кстати, операции по смене пола впервые, кажется, были проведены тоже немецкими врачами в 40-е годы XX столетия. Правда, о желании сменить пол пациентов не спрашивали. Как, впрочем, не спрашивали и всех остальных участников опытов во благо человечества. Как не спрашивают немцев и сегодня, хотят ли они участвовать в современных медицинских экспериментах.

Теперь-то мы понимаем, какую огромную пользу принесли немецкие врачи! Одна смена пола чего стоит.

А ведь в те годы несогласных с политическим курсом властей тоже объявляли врагами. Если новый закон примут, а вероятность этого весьма высока, поскольку его поддерживают партии правящей коалиции, то в Германии будет положено начало государственному преследованию нежелающих участвовать в медицинских экспериментах. Аналогия с событиями восьмидесятилетней давности, как видим, самая прямая. И когда говорят о новой волне коронавируса, хочется внести уточнение: на человечество надвинулась и готова обрушиться новая волна фашизма.

А пока люди, которым легче привиться неизученным препаратом, чем сопротивляться новому фашизму, посмеиваются, называя сопротивляющихся никому не понятным словом «конспирологи», приведём несколько новых фактов, связанных с исследованиями действия так называемых противоковидных вакцин.

Профессор Сухарит Бхакди, бывший глава Института микробиологии и гигиены в Майнце, утверждает, что вакцинация спровоцирует в ближайшее время рост заболеваемости туберкулезом и раком во всем мире. Профессор Бхакди ссылается на исследования другого профессора – Арне Буркхардта, производившего вскрытия умерших после прививок. В большинстве случаев после вскрытия были обнаружены признаки аутоиммунной реакции. Профессор Бхакди считает, что этот иммунный сбой вызывается шиповидными белками, которые вырабатываются в организме после прививки. И чем больше прививок от ковида получил организм, тем более агрессивно реагирует иммунная система. Следствием такого нарушения может стать настоящий взрыв инфекционных заболеваний, а также рост опухолевых клеток.

Примерно о том же говорит руководитель американского Фонда раннего лечения COVID-19 Стив Кирш: исследования показывают, что вакцины навсегда повреждают иммунную систему.

Американский врач Элизабет Идс предупреждает: уже в 2022 г. у многих людей, сделавших прививку, и особенно у получивших три дозы, проявятся признаки синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Чем больше прививок сделал человек, тем хуже для его иммунной системы, уверяет доктор Идс. «Я думаю, что с апреля до лета вы начнете видеть больше случаев СПИДа, особенно в возрастной категории 18-39 лет. И те, кому за 40 и за 50, вероятно, в течение следующего года начнут наблюдать крах иммунной системы». Доктор Идс рассказала и о росте онкологических заболеваний: «У меня есть ошеломляющие цифры из Базы данных медицинской эпидемиологии Министерства обороны США (DMED)… Я просто назову несколько видов рака: злокачественное новообразование плазмы пищевода – заболеваемость выросла на 794%. Злокачественные новообразования желудка, толстой кишки и поджелудочной железы – на 524%. Число больных раком молочной железы увеличилось на 387%… Раком яичников – на 537%, раком яичек – на 269%. Это цифры за 2021 год… Когда они узнали, что у адвоката Томаса Ренца есть эти данные, они очистили и изменили их, что полностью противоречит закону».

Британское издание The Expose 27 марта опубликовало результаты исследований новозеландских учёных, пытающихся установить точный состав противоковидных вакцин. Разные исследователи обнаруживают в препаратах липидные наночастицы и полиэтиленгликоль (ПЭГ) – соединение, полученное из нефти. По поводу последнего новозеландский микробиолог Робин Уэйклинг говорит, что это метаболический яд, но кому-то «по какой-то странной причине кажется нормальным добавлять его в вакцину».

Исследований появляется всё больше. И не замечать их невозможно. Как невозможно не признать, что умышленное, да ещё и насильственное «вакцинирование» людей подобного рода препаратами ничем не отличается от впрыскивания в глаза химикатов с целью посмотреть, изменится ли цвет глаз. Пожалуй, тогда было честнее: во всяком случае пациентам доктора Менгеле не внушали, что спасают их от страшных болезней.

Остаётся только надеяться, что история действительно повторяется в виде фарса. Хотя четырнадцать тысяч погибших за восемь лет в Донбассе, над которыми посмеялся канцлер Германии Олаф Шольц, – это уже не фарс.