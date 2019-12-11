Хорошо устроился

Алексей Кудрин сообщил, что основанный им Комитет гражданских инициатив вынужден закрыть часть программ и уволить сотрудников. Причина – сокращение финансирования со стороны спонсоров. Либеральные СМИ подали эту новость как ещё одно наступление на гражданские свободы. Однако похоже, что дело в другом – слишком уж много вопросов вызывает обращение кудринского детища с деньгами.

Комитет гражданских инициатив (КГИ) был создан Алексеем Кудриным весной 2012 года. В то время бывший министр финансов РФ, ушедший в отставку из-за публичной ссоры с Дмитрием Медведевым, активно играл в оппозицию, поддерживал уличные демонстрации и выступал на Болотной площади (при этом, если верить Михаилу Зыгарю, сохраняя свой кабинет в здании Минфина и вообще оставаясь человеком из властной обоймы). На фоне активизировавшихся протестов, всерьёз тревоживших Кремль, Кудрин заявил о создании общественной организации, целью которой будет являться «определение и реализация наилучшего варианта развития страны». В состав образованного Комитета вошли как пламенные оппозиционеры, так и люди, условно причисляемые к либералам, однако хорошо знающие, с какой стороны у бутерброда масло. Например, кировский губернатор Никита Белых, позже осужденный за взятку. Что небезосновательно дало повод судить о том, что кудринский КГИ выглядел как проект по искусственному сливу протестных настроений. В самом деле, разговоров на проводимых Комитетом мероприятиях оказалось гораздо больше, чем реальных дел.

Сам Комитет представляет из себя сообщество экспертов, занятых постоянным обсуждением разнообразных проблем. Сфера внимания КГИ и правда крайне широка – в рамках разработки «идей модернизации страны и укрепления демократических институтов» Комитет реализует 14 программ — от «Школы местного самоуправления» до «Открытой полиции». Теперь из них останутся три. Кроме того, будет уволено 70% сотрудников - несколько десятков человек.

Как заявляется, для них теперь не окажется денег. Поддержкой деятельности КГИ занимается Фонд «Диалог», ранее носивший название «Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив». Существует Фонд за счет пожертвований, поступающих от граждан и юридических лиц. Теперь же последние решили урезать финансирование, что и вызвало резкую реакцию со стороны части либерально-настроенной общественности. Дескать, власти снова закручивают гайки, перекрывая краник последней действовавшей в стране мощной демократической НКО.

Бесспорно, что сам Комитет гражданских инициатив и Фонд «Диалог» являются общественными организациями и потому могут самостоятельно решать, на что тратить деньги. Однако точно так же очевидно, что и общественность в свою очередь может дать оценку характеру этих трат. А они, при всем уважении к провозглашаемой Кудриным миссии, не могут не вызывать вопросы. Для этого достаточно отыскать на сайте КГИ отчёты о расходовании Фондом поступивших ему денежных средств. Глядя на них, можно предположить, что сам Алексей Кудрин наверняка предпочёл бы оставить эти документы в стороне от внимания публики, однако, увы, закон обязывает размещать их в общем доступе. Благодаря чему становится известно следующее. Так, в 2016 г. сумма расходов Фонда на проведение целевых мероприятий (конференции, семинары и совещания) составила 167 млн 642 тыс. рублей.

Немало, не правда ли? Впрочем, мероприятия КГИ обычно проводятся на широкую ногу. Однако в то же время расходы Фонда на содержание собственного аппарата, аренду офиса и автомобилей составили 101 млн 850 тысяч рублей! Цифры за 2017 г. еще интереснее: на конференции и семинары ушло 89 млн 555 тыс. рублей, тогда как на содержание аппарата на сто тысяч больше - 89 млн 655 тыс. рублей.

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Таким образом складывается любопытная картинка. Судя по декларируемым задачам, КГИ осуществляет большую работу, эксперты ведут постоянные исследования. Однако где результаты их трудов? Деятельность Комитета напоминает своеобразную синекуру, где исследования и семинары проводятся только для того, чтобы оправдать выпрашиваемые у спонсоров гигантские бюджеты, а стоящие во главе организации управленцы тем временем тратят на себя десятки миллионов рублей, не неся никакой ответственности. Неудивительно, что жертвователи могли задуматься, есть ли вообще смысл давать деньги на поддержку непонятно чего. Хотя предположить, во что оказались конвертированы миллионы рублей, можно. Так, «Собеседник» писал: в 2015 г. Алексей Кудрин стал собственником участка в 1,2 га, расположенного на территории ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Архангельское» Управделами президента. Стоимость земли в этом суперэлитном районе может доходить до 2 миллионов рублей за сотку.

Так что печаль Алексей Кудрина по поводу сокращения финансирования его детища вполне понятна. Любопытно другое: получается, что за все семь лет работы Комитет так и не смог продемонстрировать свою полезность. Раз уж не нашлось других спонсоров, согласных взять организацию на содержание… Что ж, как раз в такие моменты и проявляется реальная репутация.