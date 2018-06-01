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Хорошо устроился
01 июня 2018, 19:24 • 154 • Карикатуры
Киев готов сохранить ставку транзита российского газа на следующие десять лет, если "Газпром" будет прокачивать через украинскую трубу по 110 миллиардов кубометров и согласится на повышение тарифов уже в этом году.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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