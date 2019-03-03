«Хорошо срежиссировано по времени»: в России ответили на «расследование» британских СМИ о «шпионе» Яковенко

«Расследования» британских СМИ о российском дипломате Александре Яковенко — месть на фоне отсутствия прогресса в деле об отравлении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В посольстве РФ в Лондоне назвали такие публикации «хорошо срежисированной по времени» атакой, а сам Яковенко потребовал извинений за клевету от главного редактора издания Mail on Sunday. Эксперты считают, что Лондон пытается выставить себя пострадавшей стороной и назначает Москву ответственной за все ошибки властей, что особенно удобно на фоне ситуации с брекситом.

«Расследования» британской прессы о российском дипломате Александре Яковенко следует рассматривать как месть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссированно. Журналисты там не зря едят свою кашу — найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», — написала Захарова в Facebook.

Накануне британская газета The Mail on Sunday опубликовала «расследование», в котором утверждается, что дипломат Александр Яковенко якобы был агентом советской разведки в 1980-х годах. На основе этих материалов члены британского парламента обратились в МИД своей страны с просьбой изучить «находки» журналистов.

Захарова обратила внимание, что «расследование» британских СМИ отталкивается от работы Яковенко в постпредстве при ООН в Нью-Йорке и его отъезде в период высылки агентов КГБ и США.

«В принципе, всё сходится. Если не брать в расчёт, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД также высказалась о награждении Яковенко орденом Александра Невского, который британские журналисты назвали «военным».

«Орденом Александра Невского в один день с ним наградили еще постпреда при ЕС Чижова, а недавно его удостоились посол в Италии Разов, заместители министра иностранных дел Мешков и Грушко и так далее... А почему? Потому, что исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии. Если же британские журналисты реально полагают медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» военной наградой, у меня вообще слов нет», — подчеркнула Захарова.

Александр Яковенко

РИА Новости

© Алекс Макнотон

«Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство Мэй молчит всё упорнее. А Посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов», — заключила Захарова.

В российском посольстве в Великобритании действия британской прессы назвали «клеветнической атакой».

«В годовщину инцидента, вместо результатов расследования, мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причём это было хорошо срежиссировано по времени. Всё это не может не вызывать сожаления», — говорится в сообщении посольства.

Российская сторона призвала британское правительство «снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию в британской прессе».

В свою очередь, сам Яковенко ожидает официальных извинений за клевету от Mail on Sunday. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма главному редактору.

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью. <...> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — говорится в письме.

«Британцы решают комплекс вопросов»

У ведущих представителей политического истеблишмента Британии есть запрос на отвлечение внимания от проблем британского общества, отметила в беседе с RT доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. По её мнению, накануне сложных решений необходимо произвести «встряску», а для британского общества Россия традиционно воспринимается как военно-политический, стратегический противник.

«Прошёл год — нет новостей, мы не видим самого Скрипаля, никаких данных обществу не показывают. Чтобы показать, что какая-то работа есть, нужно копать дальше и глубже», — сказала Ерёмина.

По словам эксперта, подобные «расследования» — удобный фактор для Лондона, чтобы выставить себя пострадавшей стороной, привлечь к себе внимание и обеспечить более льготные условия в переговорном процессе.

«Используя российскую риторику, британцы решают комплекс вопросов. В этом отношении их действия похожи на те, которые мы наблюдаем в американском политическом истеблишменте», — сказала эксперт.

«Россия — это та страна, которую назначили быть ответственной, виновной за всё то, что не получается у них самих», — заключила Ерёмина.

«Немыслимые вероятности»

Кроме того, тема «российского следа» появилась в газете The Mirror, которая опубликовала письмо сына жертвы инцидента в британском Эймсбери. Молодой человек, который подписался именем Эван Хоуп, заявил изданию, что чувствует себя «преданным» правительством страны.

«Я боюсь, что мы никогда не добьёмся правосудия для мамы, и я чувствую себя преданным и брошенным правительством, — отметил молодой человек. — Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства: ни телефонного звонка, ни письма — ничего».

В дипмиссии подчеркнули, что заинтересованы в детальном расследовании случившегося и добавили, что готовы встретиться с Эваном Хоупом, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции.

Напомним, 4 июля 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества. Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, впоследствии скончалась в больнице. Британская полиция связывает инцидент в Эймсбери с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года в другом британском городе Солсбери.

4 марта 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии рядом с домом в Солсбери. Ответственность за инцидент Великобритания возложила на Россию, однако доказательств Лондон не предоставил. Сложившаяся ситуация повлекла за собой дипломатический скандал, в результате ряд зарубежных государств выслали сотрудников российских дипмиссий.

Следователи в защитных костюмах в английском городе Эймсбери 6 июля 2018 года.

© Chris J Ratcliffe / AFP

Впоследствии Скотленд-Ярд распространил фотографии двух россиян, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей — Александра Петрова и Руслана Боширова. Никаких доказательств их причастности к отравлению также представлено не было. Сами Петров и Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что к Скрипалям не имеют никакого отношения, а в Солсбери оказались проездом.

Москва неоднократно заявляла, что не доверяет выводам Лондона, поскольку британская сторона не допускает к следствию представителей российских правоохранительных органов и держит Скрипалей в изоляции.

Подобные публикации британцев служат цели сформировать общественное мнение, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Все версии, которые раньше выдвигались британцами: не важно кем, СМИ или даже официальными лицами, они отталкивались от каких-то немыслимых вероятностей, не приводилось никаких доказательств — всё это «хайли лайкли», — продолжил он.

Он отметил, что сложившаяся ситуация вокруг брексита и недоверия премьер-министру Терезе Мэй — удобный момент для подобных публикаций.

«Скрипали — очень удобный повод, чтобы отвлечь общественное мнение от этого», — подытожил эксперт.