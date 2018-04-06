«Хорошо реагирует на лечение»: в британской больнице сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

Бывший разведчик Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери 4 марта, вышел из критического состояния. По словам врачей, он быстро идёт на поправку. Ранее стало также известно об улучшении самочувствия его дочери Юлии. Однако в МИД Великобритании полагают, что в дальнейшем пациентам потребуется постоянная медицинская помощь. Между тем Москва потребовала от Лондона разъяснить причины, по которым британские власти отказали в выдаче визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории, которая намеревалась навестить родственников.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и идёт на поправку. Об этом сообщила представитель больницы в британском Солсбери Кристина Бланшард.

«Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, его состояние более не критическое», — процитировали Бланшард в пресс-службе клиники.

Что касается его дочери Юлии, которая пришла в себя на прошлой неделе, врачи пока не могут назвать дату её выписки.

«По словам самой Юлии, силы возвращаются к ней с каждым днём и она с нетерпением ждёт дня, когда сможет покинуть больницу. Однако любые спекуляции относительно даты выписки — это всего лишь спекуляции», — сообщили в больнице.

Представитель посольства России в Великобритании приветствовал новости об улучшении здоровья Сергея и Юлии Скрипалей.

«Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля​​​. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией, мы желаем им поправиться как можно скорее», — сообщил РИА Новости представитель диппредставительства.

По его словам, в посольстве надеются, что Скрипали смогут дать следствию дополнительную информацию, необходимую для раскрытия преступления.

«Мы уверены, что объективный анализ покажет, что обвинения против России со стороны британского правительства — пусты и беспочвенны», — добавил дипломат.

При этом в МИД Великобритании сообщили, что пострадавшие, скорее всего, в дальнейшем будут нуждаться в постоянной медицинской помощи.

Сергей, Юлия и Людмила Скрипаль в Солсбери

© ukr.media/Global Look Press

«Мы очень рады, что состояние и господина Скрипаля, и Юлии улучшается. Это заслуга напряжённо работающих и талантливых сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) в Солсбери, которые обеспечили выдающийся уход. NHS продолжит постоянно оказывать помощь Скрипалям, которые оба, по видимости, будут постоянно нуждаться в медицинской помощи», — отметил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Форин-офис направил в российское посольство в Лондоне срочную ноту с информацией о состоянии здоровья дочери бывшего офицера ГРУ. Кроме того, британская сторона согласилась предоставить консульский доступ к 33-летней россиянке, если на то будет её воля.

В то же время в российском посольстве с разочарованием констатировали, что британские власти в очередной раз отказались сообщить о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он «рассматривается только как британский гражданин», хотя у него есть и российское гражданство.

Ситуация с визой Виктории Скрипаль

Между тем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел Британии, племяннице Сергея Скрипаля Виктории, которая намеревалась навестить дядю и двоюродную сестру, отказали в выдаче британской визы.

«Мы отклонили запрос на получение визы от Виктории Скрипаль на том основании, что оно не соответствует иммиграционным правилам», — заявил представитель министерства.

Сама же Виктория Скрипаль заявила агентству Интерфакс, что с ней в последнее время никто из посольства не связывался.

«Я ничего об этом не знаю (об отказе в выдаче визы. — RT). В посольстве мне ничего не говорили», — сказала она.

Россия призвала Великобританию разъяснить ситуацию вокруг выдачи визы племяннице. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений, Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта... На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии. И мы ждём этих заявлений», — сказала она в эфире «России-24».

Мария Захарова

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Неудобные улики»

Ранее также стало известно о судьбе домашних животных Скрипалей. У них было два кота и две морские свинки.

Как сообщила газета Mirror со ссылкой на представителей Министерства экологии, морские свинки умерли от обезвоживания, поскольку в дом россиян несколько дней не было доступа. Чёрный персидский кот Нэш ван Дрейк был обнаружен в состоянии сильного стресса, его отвезли для проверки в лабораторию «Портон-Даун», однако животное так страдало, что его решили усыпить.

Все погибшие животные были кремированы из опасений, что они могут быть заражены веществом, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

О судьбе второго кота ничего неизвестно.

В российском посольстве не исключили, что домашние животные Скрипалей могли быть уничтожены как «неудобные улики».

«Трудно избежать впечатления, что животные были уничтожены как неудобные улики. Также стоит отметить, что, по словам племянницы господина Скрипаля, в доме было две кошки, а не одна, и местонахождение второй остается по-прежнему неизвестным. Посольство продолжает требовать ответов на эти вопросы, какими бы неудобными они ни казались. И мы требуем полного сотрудничества», — заявил представитель дипломатического ведомства.

Он отметил, что до сих пор остаётся неясным, были ли животные проверены на токсичные вещества. Также вызывает вопросы тот факт, что животные были заперты в доме несколько дней.

Дипработник подчеркнул, что подобное обращение с животным «не согласуется с британскими законами о насилии над животными и является вопиющим пренебрежением к правам господина Скрипаля как собственника и компаньона животных».

Солсбери

Reuters

Первое заявлении Юлии Скрипаль

Накануне Скотленд-Ярд распространил первое заявление Юлии Скрипаль после отравления.

«Я пришла в сознание более недели назад. С радостью могу сказать, что с каждым днём силы ко мне возвращаются. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за такое количество сообщений со словами поддержки, которые я получила», — цитирует россиянку британская полиция.

Скрипаль поблагодарила жителей Солсбери и персонал районной больницы за оказанную им с отцом помощь.

«Я уверена, вы понимаете, что весь инцидент вызывает много вопросов. Надеюсь на уважение частной жизни — моей и моей семьи — в период моего восстановления», — добавила потерпевшая.

В записи телефонного разговора (её подлинность пока не подтверждена) с двоюродной сестрой Викторией, которая была обнародована в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Юлия Скрипаль рассказала о состоянии здоровья своего отца: «Всё нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, всё окей».

При этом россиянка скептически отреагировала на намерение двоюродной сестры приехать в Великобританию, чтобы навестить её в больнице, сказав, что Виктории, скорее всего, не дадут визу.