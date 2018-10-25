Хорошо освещенный фильм ужасов: заявление Кличко о новых фонарях в Киеве вызвало иронию в соцсетях

Мэр Киева Виталий Кличко вызвал резкую критику со стороны пользователей соцсетей, похваставшись новым LED-освещением на улицах украинской столицы.

Киевляне указали градоначальнику, что помимо освещения в Киеве есть и более серьезные проблемы. Так, например, пишут они, теперь в Киеве на хорошо освещенных улицах стоят больницы, в которых условия «как из фильмов ужасов».

«LED это конечно круто и очень экономно... но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, что бы привели в порядок люки, которые просели, на дорогах и подлатали те ямы... это ж безопасность горожан!.. и на одну проблему меньше», - предлагает другой читатель.

«Т.е. теперь выполнение служебных обязанностей стало подвигом... Пойду шефу скажу...» - иронизирует еще один участник обсуждения.

Также подписчики Кличко предложили ему сменить титул «мистер бойлер», присвоенный общественностью после советов горожанам по поводу отсутствия горячей воды, на новое звание - «мистер LED».