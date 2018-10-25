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Хорошо освещенный фильм ужасов: заявление Кличко о новых фонарях в Киеве вызвало иронию в соцсетях
25 октября 2018, 10:54 • 135 • Политика
Пользователи соцсетей предложили похваставшемуся ночным освещением киевскому мэру сменить титул "мистер бойлер" на "мистер LED".
Мэр Киева Виталий Кличко вызвал резкую критику со стороны пользователей соцсетей, похваставшись новым LED-освещением на улицах украинской столицы.
Киевляне указали градоначальнику, что помимо освещения в Киеве есть и более серьезные проблемы. Так, например, пишут они, теперь в Киеве на хорошо освещенных улицах стоят больницы, в которых условия «как из фильмов ужасов».
«LED это конечно круто и очень экономно... но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, что бы привели в порядок люки, которые просели, на дорогах и подлатали те ямы... это ж безопасность горожан!.. и на одну проблему меньше», - предлагает другой читатель.
«Т.е. теперь выполнение служебных обязанностей стало подвигом... Пойду шефу скажу...» - иронизирует еще один участник обсуждения.
Также подписчики Кличко предложили ему сменить титул «мистер бойлер», присвоенный общественностью после советов горожанам по поводу отсутствия горячей воды, на новое звание - «мистер LED».
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