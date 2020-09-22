Хорошо, что только прервали? Депутат объяснил, как далеко зайдут в ООН, реагируя на российский Крым

Напомним, ранее на Европейском региональном форуме ООН российский представитель от Крыма столкнулся со скандальной дискриминацией. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец рассказал о том, как его выступление прервали после слов о "российском Крыме".

Он полагает, что причиной тому могла быть поступившая жалоба от украинской делегации. Напомним, Украина не признала итоги крымского референдума 2014 года, после которого полуостров вернулся в состав России. На Западе поддержали Киев, считая Крым оккупированным" и "аннексированным" Россией.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев прокомментировал скандальную ситуацию, заявив, что "Крым - это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся". В то же время депутат отметил, что "сегодня, конечно, будут делать всё для того, чтобы разыгрывать эту карту". При этом, судя по его словам, ещё хорошо, что выступление Чегринца просто прервали. Тайсаев допустил, что в ООН "и на большее могут пойти", реагируя на российский Крым.

В качестве ответной реакции парламентарий предложил больше вкладываться в развитие полуострова, создавая из него "витрину".

"На всё это нужно реагировать, на мой взгляд, только одним: как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвёл, а какими-то иными путями отвечать на это даже не стоит", - заключил депутат в беседе с РИА Новости.