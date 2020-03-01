Хорошо, что Борис не знает: На марш Немцова вышли лесбиянки, колдуны и феминистки

В приятной компании и шутка веселее

«Матка женщины принадлежит женщине, а не государству!», «Нет коронавирусу!», «Украина, мы с тобой!», «Запрет однополых браков – позор России!» – под этими и похожими лозунгами в российской столице прошёл марш памяти Бориса Немцова, убитого на одном из мостов через Москву-реку неподалеку от Кремля. Скандирование речовок про Путина, лозунги против внесения поправок в Конституцию – на этом фоне редкие фотографии самого Немцова окончательно затерялись. Полиция неустанно повторяла перед началом шествия в мегафоны, что участники публичных мероприятий, в соответствии с законодательством, не имеют права закрывать лица масками, что в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции ставило перед особенно заботящимися о собственном здоровье активистами, пришедшими в медицинских масках на этой части тела, весьма сложную дилемму.

Михаил Касьянов, Алексей Навальный, Геннадий Гудков, Любовь Соболь и прочая, и прочая, и прочая выделялись на фоне основной массы пришедших хорошим цветом лиц и прекрасным настроением. Некоторые из них зажигательно шутили и трогательно радовались товарищескому общению на мероприятии памяти одного из них спустя 5 лет после его убийства.

Феминистки, геи с лесбиянками, подростки, колдуны, городские сумасшедшие, борцы с режимом и за демократию, отечественные и приехавшие специально на марш из Украины, служитель не существующей в реальности «кельтской церкви Германии» - кого там только не было! Организаторы заявили до 30 тысяч участников, но количество прошедших через рамки людей едва перевалило за 10 тысяч. При этом альтернативный «Белый счётчик», как только стали снимать рамки, резко сиганул вверх, показав чуть ли не 23 тысячи человек. Совсем как в старом анекдоте, где играющему в очко герою сказали, что у «них принято верить на слово джентльмену», и тут ему «как начало везти».

Так и осталось непонятным, какое это всё имело отношение к Немцову и памяти о нём. Скажу откровенно, Борис Ефимович был героем не моего романа: я считал его человеком, который нанёс России огромный вред вместе со всей командой реформаторов под началом Бориса Ельцина. Но убийство его на мосту после вечера с девушкой, занимавшейся эскорт-услугами для богатых мужчин, стало не только для меня, но и для многих настоящим шоком. Хотя бы по той причине, что нельзя убивать человека просто так в центре столицы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Замах на рубль, а выхлоп – на копейку, и то со сдачи

Прошло ровно 5 лет. Накануне этого марша известный блогер и ведущий Илиас Меркури в день гибели Немцова побывал на его могиле на Троекуровском кладбище Москвы и поразился тому, что за день её посетили всего 78 человек. Каждый год перед маршем Немцова сторонние наблюдатели задавали один и тот же вопрос: почему бы всем этим людям с прекрасными лицами не сходить к своему бывшему лидеру на могилку? Но ни разу так и не получили ответа. Зато сходить на мост или выйти на марш охотники всегда находились, пусть и во всё убывающем количестве.

В этот раз от марша многие ожидали требований по увековечению памяти Немцова, но всё свелось к отстаиванию прав геев, выступлений против внесения поправок в Конституцию, против лично Путина и тому подобным экзерсисам, про которые гость с Украины удовлетворённо промолвил: «Степан Андреевич бы одобрил». Имея в виду не кого-нибудь, а конкретного Стефана Бандеру. В общем, «Слава Украине!» в полный рост. Как написала «Немецкая волна» в «Твиттере» в своём аккаунте: «Люди скандируют «Свободу Борису Немцову» и «Россия без Путина», тем самым сведя всё действо к какой-то дешёвой комедии и угарному трешу».

Заявленный организаторами мощный протест, который должен был встряхнуть крупнейшие города России, в результате оказался жалким пшиком. Впрочем, как всегда. Из более чем 12-миллионной Москвы на акцию собралось около 10 тысяч 500 человек, часть которых, кстати, так и не дошла до конечной точки маршрута. Более чем 5-миллионный Санкт-Петербург смог выставить лишь 850 участников (кстати, в Питере это мероприятие более всего походило именно на траурное шествие, а не кричалки «хотелок», как в столице). Ещё более плачевные результаты оказались у других городов.

И вот, знаете, на фоне требований освободить Немцова незнание участниками марша, кто такой Немцов и т.д., уже не кажется выходящим из ряда вон.