Хорошо бы до выборов: Трамп попросил о встрече с Путиным

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в сентябре. Президент США заявил сотрудникам Белого дома, что хочет пообщаться со своим российским коллегой до президентских выборов, которые назначены на ноябрь.

По информации ТАСС, главы двух государств, вероятно, обсудят вопросы продления консультаций по ДСНВ.

Кроме того, в Белом доме заявили, что американский лидер планирует до выборов провести ещё несколько важных встреч с главами ряда государств.