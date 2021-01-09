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«Хороший задел на будущее»: как Россия намерена усилить свои Воздушно-космические войска в 2021 году

09 января 2021, 23:25  •  66 • В России
В Минобороны РФ рассказали о планах по перевооружению сил противовоздушной обороны ВКС в текущем году. Один из зенитных ракетных полков должен получить новейшие ЗРК С-350 «Витязь». Кроме того, в войска будут поставлены два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и 18 комплексов «Панцирь-С». Аналитики отмечают, что увеличение численности таких систем в ВКС говорит о планомерном развитии эшелонированной противовоздушной обороны РФ.
 
Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Министерство обороны обнародовало планы по перевооружению Воздушно-космических войск РФ в текущем году.

«В 2021 году в воздушно-космические силы планируется поставить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С». Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк новейшим зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь», — говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в Минобороны, в 2020-м ВКС получили четыре полковых комплекта С-400 и 24 комплекса «Панцирь-С». Они были направлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях.

«Также в 2020 году для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебный центр ЗРВ (зенитных ракетных войск. — RT) в Ленинградской области был поставлен первый комплекс С-350», — уточнили в министерстве.

В Минобороны также рассказали о переподготовке и повышении квалификации специалистов ЗРВ «для повышения профессионального уровня и слаженности боевых расчётов».

«Всего было подготовлено более 2 тыс. специалистов зенитных ракетных войск», — уточняется в заявлении.

В интересах ПВО

Напомним, С-350 «Витязь» — это новейшая мобильная зенитная ракетная система средней дальности. Она была разработана концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Как подчёркивали ранее в Минобороны РФ, система «отличается высокой автоматизированностью» и призвана защищать «важнейшие государственные, административные, промышленные, военные объекты и группировки войск «от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника».

«Возможности системы С-350 позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно крылатыми ракетами», — отмечали в ведомстве.

Максимальный радиус поражения целей С-350 — 60 км, максимальная высота поражения — 30 км.

Основными особенностями системы в Минобороны назвали «всеракурсность и повышенную огневую производительность», которые были достигнуты благодаря применению зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активной головкой самонаведения. Кроме того, С-350 обладает увеличенным боекомплектом ЗУР — в четыре раза больше, чем в С-400. Ещё одна отличительная характеристика ЗРК С-350 «Витязь» — повышенная живучесть, которой конструкторам удалось добиться за счёт применения в составе дивизиона двух-трёх многофункциональных радиолокаторов.

В министерстве отмечали, что поставка С-350 в воинские части ВКС и военно-морского флота (ВМФ) «позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны».

«Система способна выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащённых системами С-300, С-400, С-500 и другими современными и перспективными ЗРС», — констатировали в Минобороны.

Зенитная ракетная система С-400 большой и средней дальности, два полковых комплекта которой планируется поставить ВКС в 2021 году, «уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия».

Она предназначена «для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия», отметили в Минобороны.

  • ЗРК С-400 «Триумф»
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров», — говорится в материалах министерства.

Зенитный ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» призван прикрывать объекты российских войск в ближней воздушной зоне, а также позиции ЗРК С-400. «Панцирь-С» является системой ПВО ближнего действия. В оборонном ведомстве комплекс назвали «тем недостающим звеном в системе ПВО, с введением которого в состав группировок зенитных средств обеспечиваются их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, максимальная адаптивность всей системы ПВО к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения».

С точки зрения военных, «Панцирь-С» стал одним из наиболее «перспективных образцов высокоинтеллектуального оружия XXI века», поскольку в нём было реализовано ракетно-артиллерийское вооружение «с высокими тактико-техническими характеристиками адаптивной системы управления в различных боевых условиях».

«Хороший задел на будущее»

Как отметил в интервью RT военный эксперт Юрий Лямин, все эти комплексы формируют систему эшелонированной противовоздушной обороны России, и увеличение их численности в ВКС — свидетельство того, что «идёт её планомерное развитие».

«Постепенно происходит модернизация в военно-космических силах, замена старых комплексов С-300 новыми С-400 большой и средней дальности. Одновременно начинают поступать на вооружение новые ЗРК средней дальности С-350, которые могут поражать сразу множество целей. «Панцирь-С» идёт с ними в связке и предназначен в первую очередь для прикрытия их позиций в ближнем радиусе действия», — говорит Лямин.

Он также пояснил, что если С-400 «могут заниматься более крупными целями — самолётами или баллистическими ракетами», то система С-350 призвана защищать объекты на меньшем расстоянии, но от большего числа угроз.

Со своей стороны военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин в комментарии RT назвал наращивание числа комплексов С-350 «Витязь», «Панцирь-С» и С-400 «необходимой мерой для сохранения оборонного потенциала России».

С его точки зрения, новейший комплекс С-350 «Витязь «действительно должен серьёзно повысить защищённость России от крылатых ракет и беспилотников».

«Этот ЗРК оснащён большим количеством современных ракет, которые имеют активную радиолокационную головку наведения. Он способен вести огонь сразу по множеству целей и лучше приспособлен для отражения массированных налётов крылатых ракет, чем комплексы С-300 и С-400», — сообщил аналитик.

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В то же время комплекты зенитной ракетной системы С-400 составляют основу противовоздушной обороны России, говорит Кашин.

«Сейчас это наиболее мощный комплекс в своём классе в мире, наиболее универсальный, способный бороться с баллистическими и аэродинамическими целями. По мере своей модернизации, поступления новых ракет с увеличенной дальностью он будет способен закрывать большую территорию», — подчеркнул Кашин.

Он отметил и преимущества ЗРПК «Панцирь-С», подчеркнув, что эти комплексы были проверены в боевых условиях.

  • Военнослужащие ВКС РФ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

«ЗРПК «Панцирь-С» малой дальности может прикрывать особо ценные объекты, системы ПВО большой дальности. Он является неотъемлемым элементом единой системы ПВО России и одним из лучших в своём классе в мире. Сейчас появляются его новые модификации, созданные с учётом большого опыта боевого применения», — уточнил эксперт.

По его словам, у России есть «хороший задел на будущее» в части модернизации и укрепления воздушно-космических сил.

«Это связано с работами в области беспилотной авиации, с началом закупок истребителей пятого поколения. Очень важным является и то, что ВКС получили значительный боевой опыт в Сирии — это всегда важный катализатор для дальнейшего развития», — считает аналитик.

Юрий Лямин, в свою очередь, ожидает дальнейших поставок С-400 и С-350.

«Они должны постепенно сменить все системы С-300. Кроме того, не за горами и завершение модернизации версий того же «Панциря-С». Большое внимание будет уделяться также защите от беспилотных летательных аппаратов. В конфликтах последних лет БПЛА применяются всё активнее, причём совершенно разные — и разведывательные, и ударные, и дроны-камикадзе. Это всё угрозы, на которые система ПВО должна оперативно реагировать», — подытожил Лямин.

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