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«Хороший улов»: как французские СМИ отреагировали на переход известного журналиста Фредерика Таддеи в команду RT

20 июля 2018, 21:09  •  117 • В мире
Целый ряд французских СМИ не оставили незамеченным переход известного журналиста Фредерика Таддеи на RT France. Они назвали это решение неожиданным и поздравили телеканал с «хорошим уловом». При этом сам Таддеи подчеркнул, что RT France стал единственным СМИ, предоставившим ему карт-бланш на создание передачи с настоящими дебатами. Он также отметил, что на его решение повлияло мнение других видных журналистов с мировым именем, работающих на международном канале.
 
© AFP
 

В понедельник, 16 июля, стало известно, что к команде RT France присоединится видный французский журналист Фредерик Таддеи. 57-летний уроженец Парижа будет вести собственное ток-шоу о культуре, ключевым моментом которого будут дебаты с приглашёнными гостями.

Целый ряд французских изданий, включая Le Figaro, Le Parisien, The Huffington Post, 20 Minutes, Télé-Loisirs и TéléObs, отметили «неожиданный» медиатрансфер в преддверии нового телевизионного сезона. Одни поздравили RT France с этим приобретением, а другие задались вопросом, что именно сподвигло известного журналиста присоединиться к телеканалу, который подвергается резкой критике французских властей.

«Фредерика Таддеи это (критика со стороны Елисейского дворца. — RT), очевидно, не беспокоит. Как он уже говорил, для него RT France — это такой же телеканал, как CNN или Al Jazeera, — пишет издание The Huffington Post.

Ему вторит газета Le Figaro, отмечающая, что, по словам Таддеи, RT France свободен настолько же, насколько и любые другие французские СМИ.

«Люди, которые упрекают меня в том, что я собираюсь стать ведущим дебатов на RT, — это те самые люди, которые мечтают о том, чтобы исчезли вообще всякие дебаты», — подчеркнул журналист.

При этом Le Figaro отмечает, что переход в команду RT France был вполне логичным шагом для Таддеи, учитывая его «бунтарский и провокационный характер, который резко отличается от спокойствия и благонамеренности некоторых его коллег».

При этом газета 20 Minutes назвала приход Фредерика Таддеи «хорошим уловом» для RT France, которым руководит Ксения Фёдорова. Напомним, комментируя заключение с ним контракта, руководитель канала отметила, что характер журналиста, его открытость новым идеям и приверженность свободе самовыражения идеально сочетаются со стилем работы RT и девизом телеканала «Задавайте больше вопросов».

Сам Таддеи отмечал, что большинство современных телеканалов не дают возможности выступать тем, кто не согласен с текущим положением дел, а подлинные дискуссии, по его словам, полностью исчезли с экранов телевидения.

«RT — единственный телеканал, предоставивший мне карт-бланш на содержание моей программы Ce soir ou jamais («Сегодня вечером или никогда»). Это умная, свободная от предубеждений и догм программа, где будут собираться люди, которых вы не увидите на других каналах. Они знают, о чём говорят, и придерживаются самых разных точек зрения», — сказал Фредерик Таддеи.

После публикации информации о переходе Фредерика Таддеи на RT France крупная французская газета Le Parisien взяла интервью у журналиста, в котором расспросила его о причинах такого решения.

«Это единственный канал, который предоставил мне карт-бланш, возможность делать на телевидении то, что мне нравится — настоящую культурную передачу с настоящими дебатами... Стоило бы задаться вот каким вопросом: почему, чтобы делать такие проекты, в 2018 году нужно идти на российский канал», — отметил Таддеи.

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По его словам, на решение присоединиться к RT повлияло мнение других ведущих журналистов с мировым именем, которые работают на этом международном телеканале.

«Я не первый. Ларри Кинг, бывший известный интервьюер CNN, уже пять лет работает на RT America. Там же свои ток-шоу ведут известные американские журналисты левого толка, вроде лауреата Пулицеровской премии 2002 года Криса Хеджеса, который очень сильно настроен против Трампа. На RT France уже работает Жан-Марк Сильвестр. Бывший президент Radio France Жан-Люк Эс возглавляет комитет по этике. Они мне сказали, что проблем никаких нет, что я могу идти туда работать», — подчеркнул Таддеи.

Он добавил, что, как и в прошлых проектах, у него будет полная свобода в плане выбора тем и гостей эфира: «Когда у нас будут дебаты про Россию, я приглашу людей, поддерживающих Путина, потому что так я поступаю всегда, а мои собратья — нет, ну и, конечно же, тех, кто выступает против Путина».

Журналист также прокомментировал вынесенное Высшим советом по аудиовизуальным средствам предупреждение RT France за якобы имевшее место «недостаточное разнообразие представляемых точек зрения и нехватку объективности».

«Предупреждение совета касалось неправильно подобранного синхрона, это чисто техническая, монтажная ошибка. Всем французским каналам когда-нибудь да выносили предупреждения от лица Высшего совета по аудиовизуальным средствам. Но о предупреждении RT France говорят куда больше, потому что за этим каналом очень внимательно «наблюдают». Елисейский дворец отказывается давать аккредитацию журналистам RT, и это как-то даже смешно», — отметил Таддеи.

«Национальный профсоюз журналистов SNJ, главный журналистский профсоюз, раскритиковал — цитирую — «ребяческую войну», которую ведёт с RT France Елисейский дворец. Даже зашла речь о «государственной цензуре», — добавил он.

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«Что касается меня, то попытки считаться с разнообразием мнений всегда были моей отличительной чертой. И меня немало за это критиковали! Но я всегда предпочитал свободу. Меня многие хвалили за Ce soir ou jamais, но в то же время и оскорблений было достаточно. Так же будет и на RT. Но мне плевать. Сам я сверяюсь со своей совестью. RT соблюдает действующие в моей стране законы, и это всё, что для меня важно», — подчеркнул журналист.

«Ещё одна причина смотреть RT France»

Приглашение Фредерика Таддеи на RT также с энтузиазмом встретили многие зрители телеканала. В комментариях к публикациям о трансфере в Facebook и Twitter пользователи радовались этому. 

«Отличный «улов», крутой и честный профессионал, которого уволили с телеканала, оплачиваемого из наших налогов, который за наши же деньги пудрит нам мозги», — написал один из комментаторов, говоря об уходе Таддеи с France 2.

Другие пользователи поблагодарили руководство канала за то, что оно даёт слово «лучшим представителям медиаэлиты», и назвали приход Таддеи ещё одной причиной смотреть RT France.

‏«Канал RT скоро станет главным информационным каналом... BFM, который больше не новости производит, а пропаганду, должен исчезнуть из нашей программы», — полагает один из читателей.

«Я на 200% согласен, сегодня становится сложно оставаться честным в наших СМИ. Фредерик Таддеи как раз обладает способностью устраивать дебаты со всеми идеями, даже прямо противоположными. И при этом оставаться беспристрастным», — отметил другой комментатор.

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