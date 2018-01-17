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Хороший ты кандидат, но "прессанем"

17 января 2018, 21:09  •  154 • В России

На Гайдаровский форум, который традиционно считается «ярмаркой» либеральной экономической мысли, не пустили целого президентского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. А по совместительству — еще и кандидата в президенты. Решение о том, чтобы не дать ему слова для выступления на тему своей "Стратегии роста", согласно всяким анонимам-телеграммам, якобы, принял либо Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок, либо организаторы форума.

Титов считается главным конкурентом Кудрина по выработке альтернативной правительственной программы экономических преобразований. То есть будущего курса, который возьмет на вооружение тот, кто победит на президентских выборах – а многие, наверное, уже догадываются, кто это будет. И Титов, и Кудрин ему уже презентовали свои концепции.

Титов – «Стратегию роста», разработанную «Столыпинским клубом». Она опубликована, это обширный документ, посвященный разным экономическим сферам и судебной реформе. Если упрощенно, то Титов предлагает облегчить кредитование реального сектора экономики, за счет чего добиться роста в 5-7% в год.

Программа Кудрина (ЦСР) полностью никогда для широкой публики не обнародовалась. Озвучены были лишь некоторые предложения: об инвестициях в «человеческий капитал» и о повышении пенсионного возраста...

Так или иначе, у каждой программы свои сторонники и свои ярые противники. И почему бы им не сойтись в открытой дискуссии? Это было бы по-либеральному. Ан нет. Омбудсмену слова не дали.

Что-то раньше таких резких шагов по «зажиму» оппонентов не предпринималось. Хотя известно, что Кудрин сильно ревнует Титова с его программой. Но чтобы вот так до "канделябров" дошло?.. Может, бывший глава Минфина нервничает? Может, не "выходит каменный цветок"?

А вообще было бы интересно в свете президентской кампании послушать не только анонимные телеграмм-каналы, тиражирующие слухи, но и живой спор по будущему экономическому развитию. В этом плане пока предвыборная кампания не очень-то содержательна. Нам предлагается обсуждать какую-то ерунду - сколько иностранных ценных бумаг было у кандидата от КПРФ бизнесмена Грудинина. Некоторые уже шутят, что слегка «подмочив» на этом Грудинина, теперь решили «для баланса» чуток «прессануть» еще и Титова. Это, конечно, забавно. Но хотелось бы все же по делу. Субстантива. Ну и свободы мнений, ясен пень. Если уж ее либералы зажимают, даже те, кто не у власти, то чего ждать от других.

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