Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
Главная / Украина

«Хороший понт дороже денег». Порошенко так и не будет арестован

25 декабря 2021, 08:10  •  90 • Украина

Пятый президент Украины Пётр Порошенко, которому власть Владимира Зеленского вменила «государственную измену» за срыв угольного контракта с ЮАР и такие же контракты с самопровозглашёнными республиками ДНР и ЛНР, и даже санкционировала арест, арестован не будет.

Об этом заявил бывший заместитель Генпрокурора, народный депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

В соцсети он отметил, что все происходящее по факту – фикция, и Порошенко будет на свободе.

«Суд разрешил задержать Порошенко для доставки его в судебное заседание для избрания меры пресечения в виде ареста. Теперь следствие имеет право (не обязанность) задержать Порошенко и доставить его в суд. Как видите, может задержать, а может и не задерживать. Это первое. Второе, если Порошенко сам явится в суд, то задержать его следствие уже не имеет права. И третье, арестовать народного депутата Порошенко без участия в рассмотрении дела самого Порошенко суд не может: запрещено законом. Короче, по форме — вроде как арестовали, а по существу — попиарились сами, попиарили Порошенко и оставили его на свободе. Прогноз: Порошенко так и не будет арестован. Что же это было? А это, как говорил один известный персонаж, «хороший понт дороже денег»», - написал Ренат Кузьмин.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров на фоне известий о предъявлении Петру Порошенко «подозрения» также отметил, что налицо пиар, и в то, что Порошенко предстоит отправиться в тюрьму, верится слабо.

«Сутью «пидозры» Петру Порошенко в данной истории в первую очередь является информационно-политический эффект. Пиар – это единственное, что умеет Зеленский. В то, что Порошенко по итогу может получить обвинительный приговор суда и отправиться в тюрьму не верится», - отметил политик Facebook.

Ранее сегодня сообщалось, Офис Генерального прокурора оформил ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн. В Печерском райсуде Киева состоялось закрытое заседание, в ходе которого было согласовано ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения.

Государственное бюро расследований на 23 декабря вызывало Порошенко для проведения процессуальных действий. Лично ему подозрение вручить не смогли, поскольку Порошенко в заграничной командировке, из которой ранее средины января возвращаться не планирует.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



90
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
21 декабря 2021, 19:00
Политика непризнания. Украина для украинцев
23 декабря 2021, 16:30
Украина продает бактериологическое оружие
21 декабря 2021, 14:55
Митрополит Епифаний предложил сделать частушку про Бандеру духовным гимном Украины
22 декабря 2021, 17:45
«Иди гуляй, мы лучше знаем»: Мельник пожаловался на отношение немцев
21 декабря 2021, 10:50
В Кишинёве предлагают объявить посла РФ персоной нон грата
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2021, 07:20
"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Порошенко
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.