«Хороший понт дороже денег». Порошенко так и не будет арестован

Пятый президент Украины Пётр Порошенко, которому власть Владимира Зеленского вменила «государственную измену» за срыв угольного контракта с ЮАР и такие же контракты с самопровозглашёнными республиками ДНР и ЛНР, и даже санкционировала арест, арестован не будет.Об этом заявил бывший заместитель Генпрокурора, народный депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.В соцсети он отметил, что все происходящее по факту – фикция, и Порошенко будет на свободе.«Суд разрешил задержать Порошенко для доставки его в судебное заседание для избрания меры пресечения в виде ареста. Теперь следствие имеет право (не обязанность) задержать Порошенко и доставить его в суд. Как видите, может задержать, а может и не задерживать. Это первое. Второе, если Порошенко сам явится в суд, то задержать его следствие уже не имеет права. И третье, арестовать народного депутата Порошенко без участия в рассмотрении дела самого Порошенко суд не может: запрещено законом. Короче, по форме — вроде как арестовали, а по существу — попиарились сами, попиарили Порошенко и оставили его на свободе. Прогноз: Порошенко так и не будет арестован. Что же это было? А это, как говорил один известный персонаж, «хороший понт дороже денег»», - написал Ренат Кузьмин.Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров на фоне известий о предъявлении Петру Порошенко «подозрения» также отметил, что налицо пиар, и в то, что Порошенко предстоит отправиться в тюрьму, верится слабо.«Сутью «пидозры» Петру Порошенко в данной истории в первую очередь является информационно-политический эффект. Пиар – это единственное, что умеет Зеленский. В то, что Порошенко по итогу может получить обвинительный приговор суда и отправиться в тюрьму не верится», - отметил политик Facebook.Ранее сегодня сообщалось, Офис Генерального прокурора оформил ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн. В Печерском райсуде Киева состоялось закрытое заседание, в ходе которого было согласовано ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения.Государственное бюро расследований на 23 декабря вызывало Порошенко для проведения процессуальных действий. Лично ему подозрение вручить не смогли, поскольку Порошенко в заграничной командировке, из которой ранее средины января возвращаться не планирует.