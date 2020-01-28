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Хороший, плохой и плохой: Пушков озвучил три варианта пересмотра полномочий России в ПАСЕ

28 января 2020, 16:09  •  34 • Политика
Алексей Пушков озвучил три варианта пересмотра полномочий России в ПАСЕ. Один из них является хорошим для Москвы, а вот два остальных - плохими и могут спровоцировать новый кризис в ПАСЕ.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков описал три сценария развития событий в ПАСЕ. Об этом пишет "ПолитЭксперт".
Ранее стало известно о том, что на открытии зимней сессии ПАСЕ представитель Литвы Эмануэлис Зингерис потребовал ограничить полномочия российской делегации, обвинив Москву в несоблюдении решений ЕСПЧ. Инициативу поддержали около 30 парламентариев, включая представителей стран Балтии, Польши и Украины.
Как заявил Пушков, у комитета по мониторингу, который и занимается рассмотрением вопроса, есть три пути. Первый предполагает игнорирование провокационных требований Литвы.
Второй вариант заключается в восстановлении старых ограничений в отношении Москвы. Однако сенатор не верит в подобное, ибо предыдущая попытка и так спровоцировала острый кризис в Совете Европы.
Третий сценарий - частичное наложение санкций. Например, запрет на участие в определённых формах деятельности. При этом Пушков предлагает ПАСЕ взвесить все аргументы.
"Но моё личное мнение, что так далеко ПАСЕ не зайдёт. Они могут попробовать ограничиться второстепенными санкциями, но я думаю, что и в этом случае российской делегации стоит покинуть Страсбург и не участвовать в работе ПАСЕ", - пояснил парламентарий.

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