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Хороший и… хороший сценарий для Фургала: Жириновский заговорил о помиловании

23 июля 2020, 19:05  •  24 • Политика
По мнению лидера ЛДПР у экс-губернатора Хабаровского края есть два сценария развития его дела, и оба они с хорошим финалом. В случае если дело дойдёт до обвинительного приговора, Жириновский пообещал добиться помилования сопартийца.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что у дела Сергея Фургала есть два сценария развития. По его словам, Фургала в одном случае могут освободить, а в другом вынести обвинительный приговор.
Однако, полагает Жириновский, во втором случае экс-губернатор Хабаровского края сможет получить помилование.
Жириновский заострил внимание на уликах в деле сопартийца.
"Если суд не найдёт достаточно улик для вынесения обвинительного приговора и Сергея Ивановича отпустят, он вернётся в Хабаровск", - заявил глава ЛДПР.
При этом, напомнил он, по некоторым эпизодам дела "уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик".
Однако если всё же суд вынесет обвинительный приговор, то, пообещал политик, "мы добьёмся, чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован".
Кроме того, лидер ЛДПР поблагодарил хабаровчан за проявление солидарности к Фургалу, передает радиостанция "Говорит Москва".
Напомним, что бывший губернатором Хабаровского края с 2018 года Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября.
По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений.
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство. Экс-губернатор отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

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