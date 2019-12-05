«Хороший день для Трампа, плохой — для демократов»: как прошли слушания по делу об импичменте президента США

Слушания в юридическом комитете палаты представителей продемонстрировали «политическую предвзятость» экспертов к Дональду Трампу, уверена пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. По её мнению, законодателям следует вернуться к реальной работе, а не фокусироваться на «жалком и отчаянном спектакле». Отметим, что по итогам слушаний глава комитета Джеррольд Надлер заявил об очевидных свидетельствах того, что президент США злоупотребил властью. Между тем в стане республиканцев указали, что позиция демократов связана исключительно с их боязнью потерпеть очередное поражение на выборах 2020 года.

Белый дом подверг критике американских законодателей от Демократической партии после слушаний в юридическом комитете палаты представителей конгресса США, которые касались официального расследования по делу об импичменте 45-го президента страны Дональда Трампа.

«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что продемонстрировали три либеральных профессора на слушаниях председателя Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она назвал проходящий процесс в отношении Трампа «фиктивным», поскольку глава государства «не сделал ничего неправильного».

«Конгрессу следует вернуться к работе на благо американского народа. Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, инфраструктура и цены на медикаменты — все эти вопросы ожидают действий со стороны спикера Нэнси Пелоси. Вместо этого конгрессмены-демократы продолжают пренебрегать своими избирателями, сосредотачивая внимание на этом жалком и отчаянном спектакле», — подчеркнула она.

В среду, 4 декабря, в юридическом комитете палаты представителей состоялись слушания, на которых выступили четыре так называемых свидетеля, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Как указывает портал The Hill, трое из них были приглашены демократами, ещё один — республиканцами.

В течение нескольких часов они обсуждали поведение Дональда Трампа, который, согласно обвинениям демократов, якобы заблокировал выделенную Украине военную помощь и «злоупотребил своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В свете этих и других обвинений они дискутировали о том, есть ли основания для отстранения американского президента от должности.

В итоге трое экспертов сошлись во мнении, что Дональд Трамп совершил действия, дающие основания для объявления импичмента. По их словам, глава Белого дома якобы поставил свои личные интересы выше закона и интересов американской общественности, отказался сотрудничать и мешал проведению расследования о его отстранении с поста. Эти и другие серьёзные нарушения дают основания для импичмента, добавили они.

Между тем один из экспертов — профессор университета Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрли — высказал противоположное мнение. Он подчеркнул, что не голосовал за действующего главу Белого дома во время президентских выборов 2016 года, однако, по его мнению, запущенное демократами расследование «небрежно» и не имеет оснований. При этом он полагает, что процедура импичмента против Трампа может быть самой малопродолжительной в истории США из-за отсутствия необходимой доказательной базы и узконаправленности обвинений.

В завершение экспертных слушаний глава юридического комитета Джеррольд Надлер заявил, что Дональд Трамп совершил нарушения, за которые его могут отстранить от должности президента США, поскольку он поставил под угрозу нацбезопасность и предстоящие в 2020 году президентские выборы.

«Я сижу тут сегодня, выслушав обоснованные, ясные и убедительные свидетельства того, что президент злоупотреблял полномочиями, пытался подорвать конституционную роль конгресса, скомпрометировал наши выборы. Я призываю моих коллег следовать данной ими клятве», — сказал Надлер.

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В свою очередь, лидер республиканцев в юридическом комитете Даг Коллинз высказал мнение, что действия демократов связаны исключительно с их боязнью второй раз проиграть Трампу на выборах.

«Если президентов можно представлять к импичменту из-за межпартийных разногласий, на основании предположений и предчувствий, а не реальных доказательств, демократы совершенно дискредитируют прецеденты в работе данного института», — сказал он.

Заседание прошло спустя сутки после того, как комитет по разведке палаты представителей конгресса США одобрил 300-страничный доклад об импичменте президента Дональда Трампа. В документе «на основании свидетельских показаний и доказательств» сделано девять выводов о неправомерных действиях американского лидера.

В частности, действующий глава государства обвиняется в шагах, нанёсших ущерб внешнеполитическому курсу США в отношении Украины и подорвавших национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы ему в борьбе за переизбрание. Речь идёт о просьбе к Владимиру Зеленскому содействовать расследованию в отношении возможного противника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также о якобы продвигаемой Россией «безосновательной теории» о том, что Украина, а не РФ совершила вмешательство в американские выборы 2016 года.

Ожидается, что юридический комитет палаты представителей до конца года проведёт необходимые процедуры для формулирования и вынесения обвинительного заключения в отношении Дональда Трампа. Если документ будет одобрен палатой представителей, то его направят в сенат. Для того чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы виновность главы государства признали две трети сенаторов.

Добавим, что большинство в сенате по итогам промежуточных выборов 2018 года получили члены Республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп. При этом в палате представителей преимущество у демократов.