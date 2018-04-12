«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американские «Томагавки»

КАК НАДУРИТЬ РАКЕТЫ

- Трамп пообещал запустить новые ракеты - речь о модернизированных «Томагавках»?

- Это не только «Томагавки». Есть крылатые ракеты воздушного базирования, AGM-158 JASSM, которые могут нести F-15 и бомбардировщики В-52 и В-2 (эскадрилья F-15E Strike Eagle базируется в Италии, их собирались перебросить на Кипр). Там использована технология stealth. Американцы считают, что средства ПВО ее не могут обнаружить. В Ираке применяли ракеты Maverick класса «воздух – земля». Сейчас они заменили их на AGM-158. Их еще не применяли ни в одном конфликте.

- Какое оружие есть у России в Сирии, которое могло бы бороться с этой напастью?

- В Сирии располагаются не только С-400 и «Панцирь-С1». У нас туда перемещены комплексы С-300В4. Это войсковая ПВО. Есть информация о том, что туда же в случае необходимости перебросят «Бук-М2» и «Тор-М2». Все они могут бороться с крылатыми ракетами.

- У крылатых ракет США есть недостатки?

- Они летят на дозвуковой скорости. Обнаружить их визуально возможно, если у вас есть хорошие оптические средства наблюдения. А при наличии самолетов, выполняющих роль разведчиков, ракеты можно увидеть издали. У «Томагавков» нет средств защиты от комплексов ПВО, они не выполняют противоракетные маневры. Даже старенькие комплексы ПВО, вроде «Оки» могут их сбивать. У комплекса С-400 скорость ракет 2,8 км в секунду, а новые ракеты развивают скорость до 4,5 км в секунду. Такие же скорости развивают и «Бук-М2», и «Тор-М2». Даже «Панцирь» стреляет ракетами, которые развивают скорость до километра в секунду. Все эти комплексы дозвуковые ракеты могут бить и в хвост, и в гриву, когда их обнаружат.

- А если американцы попытаются запустить их массово?

- У нас там сильная группировка не только ПВО, но и ВКС, плюс флот, плюс средства разведки, плюс РЭБ. Они все эти ракеты увидят, распределят - и ракеты будут уничтожены.

Сумеет ли российская группировка защитить себя и своих союзников от ракетных ударов США?Фото: REUTERS

КТО КОГО ПОДАВИТ

- Американские специалисты говорят: прежде чем мы развернем атаку крылатыми ракетами, мы погасим все российские и сирийские средства ПВО.

- Они говорят о средствах радио-электронной борьбы. Основные поставщики помех - самолеты палубной авиации. Но там ограничения по мощности сигнала - в силу энергоустановки на борту самолета. Даже если там будут подвешены спецконтейнеры, их мощности будут уступать наземным комплексам РЭБ, которые может разместить Россия. И они не только подавят американцев более мощным сигналом, но и не дадут им возможность глушить российские системы.

- Наши запустят «Красуху»?

- Да, «Красуха» как раз работает по комплексам РЭБ и комплексам ДРЛО. Еще у нас есть «Борисоглебск», «Рычаг-АВ», которые работают по крылатым ракетам. Они головки самонаведения дурят.

- Вот американцы подгоняют крупную группировку кораблей. Сколько может быть ракет, если американцы вздумают массированный налет сделать?

- Наибольшее число ракет (порядка 300) они применили против Югославии. Там были более серьезные ПВО и ВВС, чем у Ирака, который после трех войн практически всё растерял. Сейчас речь идет примерно о таком же количестве – 300, максимум 400 крылатых ракет морского и воздушного базирования в одном залпе. И этот залп у них, скорее всего, будет единственным. Потому что, как обещал наш начальник Генштаба, будут уничтожаться не только ракеты, но и носители.

ПРОПАВШИЕ «ТОМАГАВКИ»

- В апрельской атаке на сирийский аэродром в 2017-м было выпущено 59 «Томагавков», долетело две трети. Это наши системы повлияли на «мозги» этих ракет или американцы плохо прицелились?

- Удар наносился через территорию Ливана. Долина Бекаа надежно скрывала полет этих ракет от наших комплексов, которые были развернуты на Тартусе и в Хмеймиме. Поэтому мы физически увидеть их тогда не могли, а повлиять тем более не могли.

- Так куда делись эти ракеты?

- На самом деле стартовало не 59, а 60 ракет. Одна при старте упала недалеко от корабля, она была технически неисправна. Дальше ракеты себя повели достаточно неадекватно. Некоторые не долетели до цели. Часть из этих ракет сирийскими комплексами ПВО была сбита. Остальные нанесли ограниченный ущерб и не смогли повредить даже взлетно-посадочную полосу.

В прошлом году два эсминца запустили около 60 «Томагавков» по аэродрому Шайрат в провинции ХомсФото: Александр КОЦ

- А если по С-400 или С-300 будет направлена американская крылатая ракета, они как себя смогут защитить?»

- Одним из основных врагов ЗРК ПВО являются ракеты класса «воздух-РЛС». Они работают непосредственно против радиолокационной станции. Но у нас давно в зенитно-ракетных войсках отработана тактика, которая позволяет дурить эти ракеты. То есть ракета идет четко на излучение этой радиолокационной станции, но в определенный момент станция прекращает свое излучение и меняет дислокацию. Потеряв цель, ракета ведет себя неадекватно и промахивается.

- Как ты оцениваешь состояние ПВО Сирии?

- Там было много советских комплексов С-75, С-125 и С-200. У них боекомплект был в ненадлежащем состоянии и техническое состояние не позволяло им нести эффективно противовоздушную оборону. Они были сосредоточены около Дамаска и около тех мест, куда мы впоследствии высадились (в Латакии). Города Алеппо, Дейр-эз-Зор не прикрывались этими комплексами. И в случае нанесения воздушных ударов они оказывались беззащитны.

Текущая расстановка сил у берегов СирииФото: Алексей СТЕФАНОВ

За несколько лет эти комплексы были восстановлены. Была добавлена сигнатура современных комплексов, в том числе и крылатых ракет. Есть данные о переброске туда комплексов «Панцирь С-1». Были проведены работы с «Буками», которые там уже находились. У сирийских ПВО специалистов не хватало, но сейчас их усиливают.

- Часть ВВС Сирии переброшена на аэродром Хмеймим под крыло нашей ПВО. США рискнут бить по Хмеймиму?

- Когда американцы говорили, что будут наносить удары, у них были данные космической разведки. Но они сейчас не могут четко знать, на каком объекте располагаются сирийцы, а на каком - еще и наши специалисты. Когда они наносили удар по Тифору, там были наши специалисты.

- Хочу вернуться к словам главы Генштаба Герасимова, который сказал, что в случае обстрела объектов, где находятся наши специалисты, мы будем уничтожать не только ракеты, но и их носители. Будем сбивать штатовские самолеты, бить по кораблям?

- Конечно. Это будет агрессия против наших военнослужащих, и гражданских специалистов. У нас в военной доктрине говорится о том, что основное назначение Вооруженных сил – обеспечение безопасности и сохранение жизней граждан России.

Соотношение силФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Один из американских аналитиков сказал, что если россияне будут атаковать авианосец США в Средиземном море – это значит, что Россия атаковала Соединенные Штаты Америки?

- На эту логику есть ответ. Наши базы в Хмеймиме и Тартусе - тоже является территорией России.