Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока • 337 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер За пышным празднованием официальным Киевом юбилейного Дня независимости — в условиях полной зависимости страны от внешних управляющих — остались практически незамеченными изменения, вступившие в силу в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям". Согласно нововведениям, домохозяйства, задолжавшие за коммунальные услуги, теперь будут отключать от коммуникаций. С учетом ожидаемого уже осенью резкого роста тарифов, в первую очередь на тепло, а также на ряд других коммунальных услуг, этот подарок ко Дню независимости может впечатлить электорат куда сильнее, нежели масштабный парад советской военной техники по улицам Киева и в небе над ним. Процедура отключения домохозяйств, задолжавших за коммунальные услуги, с 1990-х годов и вплоть до недавнего времени на Украине была крайне сложной, и прибегали к ней очень редко. А начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и вовсе было под прямым мораторием еще с 1996 года. В 2011 году при президенте Януковиче его попытались было отменить, однако Виктор Федорович по своей традиции быстро включил "заднюю", ознакомившись с негативными публикациями в СМИ. В итоге длившийся более 20 лет мораторий отменили только в мае 2019 года, когда долги населения в результате резкого повышения тарифов после Майдана выросли до 52 миллиардов гривен. И одновременно максимально упростили процедуру приостановки/остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг бытовым должникам. При этом и начисление пени (в размере 0,01 процента от суммы долга за каждый день просрочки), и отключение от коммуникаций предусматривались только в отношении новообразованного (с момента вступления в силу закона) долга, не касаясь накопленного ранее. В результате ни одна из этих неприятных процедур массово граждан не зацепила. Пока они внедрялись на уровне подзаконных актов и в практической плоскости, пока граждане накапливали новые долги, как раз пришла пандемия. И Верховная рада приняла закон, которым вновь вводился мораторий и на начисление пени, и на отключение должников от предоставления коммунальных услуг. И вот теперь вступили в силу изменения, в соответствии с которыми мораторий на начисление пени пока продолжит действовать для всех домохозяйств, а вот отключать коммуникации он запрещает лишь потребителям, проживающим в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности, и в течение 30 дней после его отмены. Для понимания: на сегодняшний день на Украине ни один регион не пребывает в красной эпидемиологической зоне, равно как и в течение месяца до того, — со всеми вытекающими последствиями. При этом отключение от коммунальных услуг прямо подразумевает еще и оплату повторного подключения к коммуникациям после погашения всех долгов. Цена вопроса — от 600 до двух тысяч гривен в зависимости от вида услуги. Само собой, для поставщиков коммунальных услуг такой метод воздействия на потребителей-должников является и более действенным, и более прибыльным, нежели начисление небольшой пени с непонятными перспективами ее погашения должником. Нужно еще добавить, что возможность отключения бытовым потребителям доступа к коммуникациям стала приятным довеском к мартовскому приказу Министерства юстиции, в соответствии с которым банки получили право принудительно списывать со счетов украинцев долги за коммуналку, а Государственная исполнительная служба — накладывать арест на имущество лиц, имеющих задолженность по коммунальным платежкам. Другими словами — обложили должников капитально. При этом долги, к которым будут применяться карательные меры, отсчитываться станут по-прежнему с мая 2019 года — с момента вступления в силу профильного закона, действие которого лишь приостанавливалось. Между тем с тех пор общая задолженность населения за коммунальные услуги выросла с 52 до 72 миллиардов гривен. Так что простор для деятельности в размере около 20 миллиардов новых долгов у коммунальщиков явно имеется. К тому же отмена запрета на отключение от коммунальных услуг произошла аккурат в преддверии роста тарифов. Например, в самом ближайшем будущем точно вырастут тарифы на поставки тепловой энергии и горячей воды. Причем в зависимости от региона стоимость этой услуги, по расчетам местных экспертов, может вырасти в 1,3-2 раза. Даже традиционно оптимистичное украинское правительство прогнозирует до конца года тут рост в среднем на 33 процента. Хотя долги за тепло и горячую воду и сегодня составляют немалую долю общей задолженности — более 21,5 миллиарда гривен. Опять же, по данным украинского правительства, на 20 процентов вырастет стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению. По этому виду услуги украинцы пока задолжали 6,4 миллиарда гривен. Почти наверняка вырастут также стоимость управления многоквартирными домами и вывоза бытовых отходов, по которым долги составляют 5,5 и 1,2 миллиарда гривен. Пока не должны увеличиться тарифы на газ и электричество, но по ним долгов и так достаточно, 24,7 и 7,1 миллиарда гривен соответственно. Слабым утешением для украинцев является то, что выселение должников за коммунальные услуги из их жилищ пока что (спасибо COVID-19) остается под мораторием. В то же время многие из них (и в первую очередь — городские жители) имеют шанс в ближайшее время познакомиться с прелестями быта в XIX и более ранних веках, лишившись доступа к электричеству, газу, холодной воде или канализации. И, возможно, хотя бы некоторые из них в этот момент зададутся вопросом: а стоило ли нищему государству организовывать пышное празднование сомнительного праздника, которое обошлось в гигантские для него шесть миллиардов гривен? Или, может, на эту сумму имело смысл увеличить субсидии малоимущим, на которые за весь год предусмотрено выделить 31 миллиард гривен? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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