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«Хорошие экспортные перспективы»: какие ЗРК и системы ПВО представит «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX 2021

21 февраля 2021, 08:15  •  81 • В России
На крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021 зарубежной публике будет представлен целый ряд российских зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО. Об этом сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей». В частности, впервые будут продемонстрированы материалы о зенитно-ракетной системе большой дальности «Антей-4000». Также участники выставки смогут ознакомиться с информацией о комплексах С-300 и С-400, «Викинг», «Тор» и многих других. Эксперты отмечают, что российские ЗРК пользуются популярностью среди зарубежных заказчиков из-за своей надёжности, а экспортные перспективы этих систем будут расти и дальше.
 
Выставка IDEX  Instagram © idex_uae
 

В Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) 21 февраля стартует IDEX 2021 — крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке. Российский концерн «Алмаз-Антей» сообщил, что представит в рамках мероприятия целую линейку вооружений, в том числе образцы, которые будут продемонстрированы зарубежным участникам выставки впервые.

По информации представителей концерна, в состав экспозиции войдут модели зенитно-ракетных комплексов «Викинг», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, а также морского комплекса «Пальма» и других. 

ЗРК средней дальности «Викинг» обеспечивает противовоздушную оборону войск и административно-промышленных объектов от массированных авиаударов противника. Он предназначен для борьбы с аэродинамическими целями, тактическими баллистическими целями и наземными объектами. 

«Викинг» также способен поражать самолёты противника на расстоянии до 65 км по наклонной дальности и до 25 км по высоте. При этом дальность поражения тактических баллистических ракет составляет до 25 км, а крылатых ракет — до 20 км.

  • Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э» на стенде концерна «Алмаз-Антей» на форуме «Армия-2019»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

В свою очередь, «Тор-М2Э» и его модификации «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ» являются мобильными многоканальными ЗРК малой дальности с высокой вероятностью поражения воздушных целей. Они предназначены для борьбы с самолётами, вертолётами, аэродинамическими БПЛА, управляемыми ракетами и другими целями на средних, малых и предельно малых высотах в сложной обстановке. ЗРК данного класса отличаются высокой огневой мощью, помехозащищённостью, малым временем приведения в боевую готовность и возможностью автономного применения боевой машины.

Дебют «Антея»

Как сообщили в концерне «Алмаз-Антей», на IDEX 2021 зарубежной публике впервые будут представлены материалы о ЗРС большой дальности «Антей-4000». Эта система получила новые возможности в борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей.

«Высокий уровень тактико-технических характеристик позволяет использовать «Антей‑4000» для противовоздушной обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов, а гусеничное шасси делает систему мобильной даже на пересечённой местности и способной выполнять задачи по обороне районов и войсковых соединений на театре военных действий. «Антей‑4000» значительно превосходит свою предшественницу — ЗРС «Антей-2500» — по дальности, высоте и скорости поражения аэродинамических целей и не имеет аналогов в своём классе», — говорится в сообщении концерна.

  • Зенитно-ракетный комплекс большой дальности «Антей-4000»
  • © Vitaly V. Kuzmin/ Wikimedia

«Антей‑4000» был разработан на основе зенитно-ракетной системы дальнего действия С-300В4, отмечают эксперты. 

«Антей-4000» — это модернизированный экспортный вариант цифровой ЗРС С-300В4, который способен на большой дальности перехватывать как баллистические ракеты, так и другие цели противника», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это уникальная система, ни одна страна ничего подобного ещё не создала», — добавил Кнутов.

Машины комплекса С-300В4 оснащены гусеничным шасси, что позволяет повысить их мобильность в условиях бездорожья. В состав С-300В4 входят пусковые установки с «лёгкими» и «тяжёлыми» зенитными ракетами, пуско-заряжающие средства и многоканальная станция наведения ракет (МСНР) 9С32М1.

По утверждению разработчиков, у ЗРК «Антей-4000» дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЭ составляет 150 км, а ракетами 9М82МДЭ — 380 км. При этом высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км по сравнению с возможностями «Антей-2500».

Отмечается, что в новой системе были существенно расширены возможности поражения баллистических целей. Максимальная скорость поражаемых головных частей баллистических целей возросла с 4500 до 4800 м/с. Дальность поражения оперативно-тактических ракет увеличилась с 30 до 45 км, а высота — с 25 до 27 км, cообщал концерн «Алмаз-Антей» в 2020 году. 

«Антей-4000» на достаточно большой площади способен прикрывать войска на марше и в районах развёртывания, пояснил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Но важно отметить, что и остальные системы довольно эффективны: одни предназначены для наземных войск, другие — для защиты объектов. В частности, С-400 и С-300 предусмотрены для защиты объектов и городов, тогда как «Антей-4000» должен защищать войска на марше, а «Бук» и «Тор» — защищать войска в районах развёртывания», — прокомментировал эксперт модельный ряд ЗРК, которые будут представлены на IDEX 2021.

Международный уровень 

Другой новинкой, которая будет представлена на IDEX 2021, станет программа модернизации широко распространённого в мире ЗРК типа «Стрела» до уровня ЗРК «Сосна».

«По сравнению с предшественником, у ЗРК «Сосна» в два раза увеличена дальность поражения целей, в три раза — боекомплект, повышена скрытность применения и введена полная автоматизация сопровождения и поражения цели», — говорится в пресс-релизе «Алмаз-Антея».

  • С-400 «Триумф»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Также концерн предоставит участникам выставки материалы о ЗРС С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», «Сосна», ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗСУ-23-4 «Шилка-М4». Посетители экспозиции «Алмаз-Антея» также смогут ознакомиться с данными морских ЗРК и комплексов ПВО «Риф-М» и «Штиль-1», ЗАК «Пальма» и ТУ «Комар».

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Выход российской продукции на международный уровень и участие в выставках, подобных IDEX, являются прорывом для отечественной оружейной промышленности, рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Продукция концерна «Алмаз-Антей» последние годы занимала одно из первых мест в сфере экспорта систем ЗРК. Учитывая, что концерном были разработаны различные уникальные модификации экспортных систем, на этой выставке российская техника заинтересует многие страны, интерес ко всем системам будет большой. Конкуренты в лице США попытаются препятствовать этому, будут запрещать многим странам приобретать российские комплексы, но, несмотря на это, Индия, Китай, Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам всё равно встанут в очередь и будут заказчиками этих ЗРК», — считает эксперт.

Российские системы приобретают всё большую популярность среди зарубежных заказчиков за счёт своих показателей эффективности, подчеркнул Юрий Кнутов.

«Странам, которые покупают у США ЗРК Patriot, необходимо также приобретать системы ПВО THAAD, поскольку один американский комплекс не способен прикрыть большое пространство. В то же время один комплекс С-400 справляется с этой задачей блестяще. К тому же сегодня Россия создаёт цифровую технику на единой платформе. Купив комплексы малой и большой дальности, можно создать единую эффективную систему под единым центральным управлением — мощнейший купол, который будет прикрывать большую территорию», — рассказал эксперт.

В свою очередь, Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что продукция концерна «Алмаз-Антей» представляет собой одни из лучших зенитных систем в мир и по своим характеристикам они многократно превосходят американские комплексы.

«Высокая эффективность продукции «Алмаз-Антея» известна во всём мире, и то, что сегодня концерн выставляет свою продукцию на одной из крупнейших оружейных выставок, — верный шаг. У данных систем довольно хорошие экспортные перспективы. Удачно, что концерн будет демонстрировать технику в регионе, где расположены страны, нуждающиеся в этих системах ПВО, чтобы защищаться от возможной враждебности со стороны наиболее агрессивных государств мира», — подчеркнул военный эксперт.

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