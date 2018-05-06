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«Хорошая заявка на лидерство в Европе»: почему Макрон стремится наладить «исторический диалог» с Путиным
06 мая 2018, 23:39 • 75 • В мире
Эммануэль Макрон заявил, что хочет «исторического и стратегического диалога» с Владимиром Путиным. Французский лидер также отметил, что «российская пропаганда», которой он приписывал распространение клеветы во время предвыборной кампании, снизила свою интенсивность в Пятой республике. По мнению экспертов, смена риторики президента связана с его намерением наладить диалог с другими лидерами и сделать Францию основным посредником в переговорах между Западом и Востоком. Что стоит за новыми заявлениями Макрона — в материале RT.
Эммануэль Макрон Reuters © Christian Hartmann
Эммануэль Макрон выразил желание установить с Владимиром Путиным «исторический и стратегический диалог». Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
Отметим, что в прошлом месяце президент Франции подтвердил своё намерение посетить РФ. «Я буду в России в мае», — отметил французский лидер.
По словам Макрона, он дал понять главе России, что свою внешнюю политику намерен развивать в чётком соответствии с международным правом.
«Я не сторонник интервенций, я не хочу вести войну с сирийским режимом, я бы никогда не вторгся в Ирак или в Ливию, не имея в этом — крайнем — случае дипломатической «дорожной карты», политического плана выхода из кризиса», — подчеркнул он.
В то же время он по-прежнему уверен в законности удара по Сирии в ночь на 14 апреля.
«Хорошая заявка на лидерство в Европе»
На этом фоне эксперты отмечают, что риторика Макрона обусловлена необходимостью сохранять с Москвой отношения как с одним из основных партнёров на востоке.
«Сегодня, с одной стороны, Европе необходимо сохранять отношения с Россией как с одним из партнёров на востоке. С другой стороны, есть американцы, которые давят на ЕС, преследуя собственные интересы. Таким образом, Европа стоит перед достаточно серьёзным вызовом. Европейцы решают задачу, как не испортить отношения ни с американцами, ни с Россией. Для страны, которая решит данную проблему и сможет пройти между Сциллой и Харибдой, это станет хорошей заявкой на лидерство в Европе», — пояснил RT директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
По его мнению, в настоящий момент Макрон прикладывает все усилия, чтобы такой европейской страной стала именно Франция.
«Мы видим, что Германия по-своему пытается решить этот вопрос, скорее, через экономические рычаги, потому что российско-немецкие связи гораздо теснее, чем российско-французские экономические отношения. Франция же пытается решить это с помощью каких-то политических вопросов», — добавил Салин.
Вместе с тем Макрон подчеркнул, что не допустит «вмешательств Кремля» во внутренние дела Парижа. При этом ранее в Москве неоднократно заявляли о необоснованности подобных обвинений со стороны западных лидеров.
На этом фоне французский президент отметил, что «российская пропаганда» сегодня снизила свою интенсивность в Пятой республике.
Ранее Эммануэль Макрон обвинял российские СМИ — и в частности RT — в распространении о его президентской кампании ложной информации. Делал он это в достаточно резкой форме и даже в присутствии Путина во время его визита в Париж 29 мая прошлого года.
«RT и Sputnik — влиятельные СМИ, которые неоднократно распространяли клевету обо мне и моей предвыборной кампании… Они вели себя как органы влияния и лживой пропаганды — ни больше ни меньше», — говорил Макрон на совместной с Путиным пресс-конференции.
Его нападки, однако, отвергло руководство телеканала. Так, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала слова президента Франции «дешёвым водевилем», а позднее отметила, что нет ни одного доказательства того, что RT распространял ложные сообщения.
«Ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу. Никаких доказательств (его утверждений. — RT) не существует», — говорила Симоньян.
Стремление к лидерству
Несмотря на все предыдущие высказывания в адрес России — критику за ситуацию на Украине и поддержку Великобритании в деле Скрипалей — Эммануэль Макрон явно стремится стать посредником между РФ и Западом, отмечают аналитики.
«Установка Макрона в том, что историческое призвание Франции — быть носительницей определённых ценностей, которые имеют общечеловеческое значение, — демократии и прав человека, — и в этом смысле она должна выступать собеседницей не только друзьям-союзникам, но и другим странам», — рассказал RT глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
По его словам, Франция сейчас находится в крайне выгодном положении в свете выхода Великобритании из ЕС.
В этом отношении, по его мнению, примечателен визит французского президента в США, который прошёл наилучшим образом.
«Макрон очень эффективно съездил в США. Трамп его весьма неплохо принимал. Видимо, президента Соединённых Штатов вполне устраивают притязания Франции на роль уполномоченного ЕС во внешнеполитических вопросах. Если всё действительно так, то у Макрона есть основания использовать это преимущество для решения спорных вопросов не только между союзниками, но и с Россией и Китаем», — резюмировал глава Центра французских исследований Института Европы РАН.
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Интересен в этом отношении и звонок Макрона Путину перед поездкой в Вашингтон. Так, стороны договорились и впредь прилагать совместные усилия, в частности, по политическому урегулированию в Сирии. К тому же лидер Франции перед этим напрямую заявил, что считает российского коллегу «умным и сильным» политиком.
«Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой страной. Люди гордятся тем, какую политику он реализует... Но не будьте наивными... Я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным», — говорил он в интервью телеканалу Fox News.
Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, Макрон стремится проводить свою политику так же твёрдо, как и Владимир Путин. Напомним, что после интервью радиостанции RMC по итогам своего первого года президентства он отметил, что считает себя «ровней» главе РФ.
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