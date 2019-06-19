«Хорошая война» Владимира Путина • 31 • Война «Эти инопланетяне чертовски далеко забрались от родной планеты, но ведь и мы, американцы, всегда предпочитали воевать вдали от своей страны…»

Хайнлайн. «Будет скафандр, будут и путешествия»



Другая победа



Победа в Сирии, а можно уже говорить именно о таком исходе событий, — это своего рода нестандартная победа в новейшей российской истории, именно поэтому отношение к ней, мягко говоря, своеобразное. Слишком уж кровавая и тяжёлая история выпала России в 20-м веке. Первая мировая, которая вместо победы принесла крах империи и гражданскую войну… Коллективизация и индустриализация были куплены ценой величайших жертв. Вторая мировая превратилась для России в настоящую катастрофу.







В результате (именно в результате): закрытое общество с жёстким политическим режимом и крайне низким уровнем жизни вплоть до 70-х годов 20-го века (ещё при Хрущёве были проблемы с хлебом!). По очень разным причинам супердержава СССР не могла обеспечить своим гражданам ни свободы передвижения (даже внутри советского блока!), ни зачастую товаров первой необходимости. Яркий пример «помощи союзникам» и «удачной геополитики» — это «помощь Египту» и «изгнание из Египта».



Потом была афганская война, которая потребовала гигантских расходов, но которая, так скажем, «победой не кончилась». По факту у простых граждан складывается неверное представление, что державность и активная внешняя политика — это дорого, кроваво, рискованно и бесперспективно.



Нового тут мало: известно, что одной из причин вступления России в ПМВ был «вопрос проливов», так вот до сих пор абсолютно не очевидно, что, уложив миллионы своих солдат на полях сражений и не позволив Центральным державам победить, Россия бы по итогам эти «проливы» получила. Некоторых историков терзают сильные сомнения… Этот самый Черчилль с его героическим десантом… в Дарданеллах. Говорите, «сокрушить Турцию»? А зачем начинать её «крушить» в самом сильном и укреплённом месте? Других вариантов не было? А вот в самом начале войны захватить проливы… Тогда ещё многие думали, что война будет короткой. «Тайные гарантии России»? Ну-ну.



Нельзя не вспомнить эпическую борьбу «за свободу славян», которая сожрала кучу жизней, денег, политических ресурсов и в общем и целом не принесла России ничего хорошего по итогам. И Берлинский конгресс можно вспомнить.



Каждый раз складывается такое впечатление, что Россия лоб в лоб бьётся с супостатом, устилая трупами своих солдат поля сражений, а вот плодами побед, как ни странно, пользуются совсем другие. И даже в 1945-м после нечеловеческих жертв и феноменальных побед никто не хотел «дарить» Сталину Восточную Европу. Насчёт того, что эти самые восточные европейцы «заслуживали свободы»: они её как раз не заслуживали. Они не сделали практически ничего, чтобы отстоять эту свободу от Гитлера, и они очень активно с этим самым Гитлером сотрудничали.



А так да, свободу надо заслужить!



По итогам всё это даёт громадный материал для историков, романистов, кинематографистов и создателей военно-патриотической песни. Трагедия (а именно так можно охарактеризовать значительную часть российской истории первой половины 20-го века) — великолепный материал для разнообразного творчества, однако жить в такую вот «антересную эпоху» не совсем комфортно.



И вот эта самая сирийская война резко выделяется из ряда предыдущих событий и на них не очень похожа. Без серьёзного участия крупных наземных сил и, самое главное, без серьёзных потерь в разумные сроки были достигнуты определённые политические результаты. Так сказать, без истерики и без заваливания врага трупами. Если что, то перед этим имели место быть две чеченские кампании (на своей территории!), первую из которых Россия по факту проиграла. Войну в Южной Осетии тоже сложно назвать блистательной победой современной высокотехнологичной армии (там ещё имело место господство грузинской авиации в первой фазе боёв и эпичное морское сражение с грузинским флотом).



А вот в Сирии всё было немного иначе… Вот тут нам некоторые «друзья» втирать пытаются — сколько Россия потратила на ту войну денег. Миллиарды! И пускают по этому поводу «скупую мужскую слезу», ведь как бы мы могли неплохо жить на эти деньги! Люди эти явно не в курсе: обычно за участие в войне России приходилось расплачиваться гораздо дороже, чем просто деньгами. За участие в войнах России зачастую приходилось расплачиваться и человеческими жизнями (не считая их), и разрушением своих городов, и революциями… Да много чего было.



Неслучайно к столетию начала ПМВ активно дебатировался вопрос: а могла ли Россия избежать в ней участия? Потому как это самое «участие» нам слишком боком вышло. Тут беда в чём (у всех «непротивленцев злу насилием»): сохранение самой большой в мире территории и защита своих интересов хотя бы в ближнем зарубежье автоматически предполагают наличие сильного государства и проведение активной внешней политики.





По-другому никак, на этой счастливой планете никого просто так в покое не оставят. В своё время все, кто угодно (в СССР!), активно критиковали войну в Афганистане. Дескать, зачем это нужно? Кроме вполне очевидных результатов непосредственно на афганской территории мы таки получили войну уже в своих родных горах. Кстати, «международное общественное мнение» парадоксальным образом снова было не на нашей стороне. Хотя «зазор» между этими двумя войнами буквально 5 лет.



И ведь мы ушли из Афганистана, как нас и просили! Однако от войны в Чечне и от «международного неодобрения» это нас никак не спасло. И, кстати говоря, армия в Чечне воевала уже совсем другая (почему?). И бессмысленные потери были куда выше. А потом родители попавших в плен ездили по «независимой Ичкерии» и пытались их выкупить. Славное было времечко… То есть технология «отказа от имперских амбиций» со всей очевидностью не работает. За одной войной следует другая. Тот, кому не нравилась «агрессивная война в Афганистане», получил «прогрессивную войну в Чечне».



Никаких «отрытых настежь забрал»

А вот война на сирийском театре носила уже совсем другой характер: Россия в основном «давила техникой», одновременно продвигая эту технику на международные рынки и продвигая свои интересы в регионе ценой пусть затраченных денег, но не человеческих жизней, раскиданных направо и налево. Другая война. Периодически Путин «выводит войска» (было несколько раз уже), но война продолжается. И «всей правды» он не говорит. А, собственно, кому он должен сказать «всю правду»? Нашим уважаемым западным «партнёрам»? А давайте «баш на баш». Вы нам «всю правду», мы вам…



Безусловно, в Сирии В.В. Путин ведёт достаточно сложную игру. Т.е. никакого благородства, никаких «отрытых настежь забрал», никаких «открытых карт». Воюет с кем-то и за что-то. Хорошим признаком служит то, что западные партнёры «безумствуют от ярости». И снова вы скажете, что это дорого по деньгам? Ну, две чеченские обошлись гораздо дороже. И главное — в человеческих жертвах, не в денежных. И вообще, по опыту наших англосаксонских партнёров, воевать лучше «в Гранаде», чем «под Сталинградом».



Оставить, значит, хату (бомбами и снарядами не тронутую) и поехать в ту самую Гранаду, воевать за землю для простого гранадского парня… а иначе какие-нибудь там «севильцы» приедут воевать уже за твою землю. Или зашлют вооружённую «оппозицию» воевать за продвижение демократии в «твою хату». Не хотелось бы.



А действительно, зачем, спрашивается, И.В. Сталин воевал в Испании? За каким, простите, чёртом? Дальнейшие события показали, что воевать в Испании можно было бы лет 20, не напрягаясь и не беспокоясь о расходах. И вообще ни о чём не тревожась. Победа в Сирии, а можно уже говорить именно о таком исходе событий, — это своего рода нестандартная победа в новейшей российской истории, именно поэтому отношение к ней, мягко говоря, своеобразное. Слишком уж кровавая и тяжёлая история выпала России в 20-м веке. Первая мировая, которая вместо победы принесла крах империи и гражданскую войну… Коллективизация и индустриализация были куплены ценой величайших жертв. Вторая мировая превратилась для России в настоящую катастрофу.В результате (именно в результате): закрытое общество с жёстким политическим режимом и крайне низким уровнем жизни вплоть до 70-х годов 20-го века (ещё при Хрущёве были проблемы с хлебом!). По очень разным причинам супердержава СССР не могла обеспечить своим гражданам ни свободы передвижения (даже внутри советского блока!), ни зачастую товаров первой необходимости. Яркий пример «помощи союзникам» и «удачной геополитики» — это «помощь Египту» и «изгнание из Египта».Потом была афганская война, которая потребовала гигантских расходов, но которая, так скажем, «победой не кончилась». По факту у простых граждан складывается неверное представление, что державность и активная внешняя политика — это дорого, кроваво, рискованно и бесперспективно.Нового тут мало: известно, что одной из причин вступления России в ПМВ был «вопрос проливов», так вот до сих пор абсолютно не очевидно, что, уложив миллионы своих солдат на полях сражений и не позволив Центральным державам победить, Россия бы по итогам эти «проливы» получила. Некоторых историков терзают сильные сомнения… Этот самый Черчилль с его героическим десантом… в Дарданеллах. Говорите, «сокрушить Турцию»? А зачем начинать её «крушить» в самом сильном и укреплённом месте? Других вариантов не было? А вот в самом начале войны захватить проливы… Тогда ещё многие думали, что война будет короткой. «Тайные гарантии России»? Ну-ну.Нельзя не вспомнить эпическую борьбу «за свободу славян», которая сожрала кучу жизней, денег, политических ресурсов и в общем и целом не принесла России ничего хорошего по итогам. И Берлинский конгресс можно вспомнить.Каждый раз складывается такое впечатление, что Россия лоб в лоб бьётся с супостатом, устилая трупами своих солдат поля сражений, а вот плодами побед, как ни странно, пользуются совсем другие. И даже в 1945-м после нечеловеческих жертв и феноменальных побед никто не хотел «дарить» Сталину Восточную Европу. Насчёт того, что эти самые восточные европейцы «заслуживали свободы»: они её как раз не заслуживали. Они не сделали практически ничего, чтобы отстоять эту свободу от Гитлера, и они очень активно с этим самым Гитлером сотрудничали.А так да, свободу надоПо итогам всё это даёт громадный материал для историков, романистов, кинематографистов и создателей военно-патриотической песни. Трагедия (а именно так можно охарактеризовать значительную часть российской истории первой половины 20-го века) — великолепный материал для разнообразного творчества, однако жить в такую вот «антересную эпоху» не совсем комфортно.И вот эта самая сирийская война резко выделяется из ряда предыдущих событий и на них не очень похожа. Без серьёзного участия крупных наземных сил и, самое главное, без серьёзных потерь в разумные сроки были достигнуты определённые политические результаты. Так сказать, без истерики и без заваливания врага трупами. Если что, то перед этим имели место быть две чеченские кампании (на своей территории!), первую из которых Россия по факту проиграла. Войну в Южной Осетии тоже сложно назвать блистательной победой современной высокотехнологичной армии (там ещё имело место господство грузинской авиации в первой фазе боёв и эпичное морское сражение с грузинским флотом).А вот в Сирии всё было немного иначе… Вот тут нам некоторые «друзья» втирать пытаются — сколько Россия потратила на ту войну денег. Миллиарды! И пускают по этому поводу «скупую мужскую слезу», ведь как бы мы могли неплохо жить на эти деньги! Люди эти явно не в курсе: обычно за участие в войне России приходилось расплачиваться гораздо дороже, чем просто деньгами. За участие в войнах России зачастую приходилось расплачиваться и человеческими жизнями (не считая их), и разрушением своих городов, и революциями… Да много чего было.Неслучайно к столетию начала ПМВ активно дебатировался вопрос: а могла ли Россия избежать в ней участия? Потому как это самое «участие» нам слишком боком вышло. Тут беда в чём (у всех «непротивленцев злу насилием»): сохранение самой большой в мире территории и защита своих интересов хотя бы в ближнем зарубежье автоматически предполагают наличие сильного государства и проведение активной внешней политики.По-другому никак, на этой счастливой планете никого просто так в покое не оставят. В своё время все, кто угодно (в СССР!), активно критиковали войну в Афганистане. Дескать, зачем это нужно? Кроме вполне очевидных результатов непосредственно на афганской территории мы таки получили войну уже в своих родных горах. Кстати, «международное общественное мнение» парадоксальным образомбыло не на нашей стороне. Хотя «зазор» между этими двумя войнами буквально 5 лет.И ведь мы ушли из Афганистана, как нас и просили! Однако от войны в Чечне и от «международного неодобрения» это нас никак не спасло. И, кстати говоря, армия в Чечне воевала уже совсем другая (почему?). И бессмысленные потери были куда выше. А потом родители попавших в плен ездили по «независимой Ичкерии» и пытались их выкупить. Славное было времечко… То есть технология «отказа от имперских амбиций» со всей очевидностью не работает. За одной войной следует другая. Тот, кому не нравилась «агрессивная война в Афганистане», получил «прогрессивную войну в Чечне».А вот война на сирийском театре носила уже совсем другой характер: Россия в основном «давила техникой», одновременно продвигая эту технику на международные рынки и продвигая свои интересы в регионе ценой пусть затраченных денег, но не человеческих жизней, раскиданных направо и налево. Другая война. Периодически Путин «выводит войска» (было несколько раз уже), но война продолжается. И «всей правды» он не говорит. А, собственно, кому он должен сказать «всю правду»? Нашим уважаемым западным «партнёрам»? А давайте «баш на баш». Вы нам «всю правду», мы вам…Безусловно, в Сирии В.В. Путин ведёт достаточно сложную игру. Т.е. никакого благородства, никаких «отрытых настежь забрал», никаких «открытых карт». Воюет с кем-то и за что-то. Хорошим признаком служит то, что западные партнёры «безумствуют от ярости». И снова вы скажете, что это дорого по деньгам? Ну, две чеченские обошлись гораздо дороже. И главное — в человеческих жертвах, не в денежных. И вообще, по опыту наших англосаксонских партнёров, воевать лучше «в Гранаде», чем «под Сталинградом».Оставить, значит, хату (бомбами и снарядами не тронутую) и поехать в ту самую Гранаду, воевать за землю для простого гранадского парня… а иначе какие-нибудь там «севильцы» приедут воевать уже заземлю. Или зашлют вооружённую «оппозицию» воевать за продвижение демократии в «твою хату». Не хотелось бы.А действительно, зачем, спрашивается, И.В. Сталин воевал в Испании? За каким, простите, чёртом? Дальнейшие события показали, что воевать в Испании можно было бы лет 20, не напрягаясь и не беспокоясь о расходах. И вообще ни о чём не тревожась. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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