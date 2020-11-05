Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
Главная / Политика

Хорошая игра с плохими картами: на Украине похвалили Путина

05 ноября 2020, 14:55  •  126 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зеленского сравнили с проституткой при сутенере
За прошедшее с 2012 г. время Москва сумела выйти на позиции, когда с ней считаются международные партнеры. Киев же, напротив, все больше попадает в зависимость. На это указал экс-депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.
Оценивая вероятность отмены санкций против России, он допустил, что западные страны постепенно будут снимать ограничения, "забыв" про Крым, поскольку влияние президента РФ Владимира Путина слишком велико.
"Путин – самый сильный политик, это отмечают сегодня все. (Он) играет плохими картами гораздо лучше, чем те, кто играет хорошими",
– пояснил Балицкий эфире телеканал "Наш". По его словам, за минувшие 10 лет Россия вышла на совершенно иной экономический и политический уровень, смогла окружить себя "ситуативными партнерами" и стала страной, с которой приходится считаться.
Украина же все больше лишается статусности из-за растущих внутренних проблем и внешней зависимости. И не стоит ждать, что президент Владимир Зеленский это изменит – он не управляет страной, и мировые лидеры не берут в расчет его мнение:
"Чего разговаривать с проститутками, когда нужно разговаривать с сутенерами",
– пояснил Балицкий, извинившись за такое сравнение. Он подчеркнул, что не является поклонником Путина, но призвал здраво оценивать ситуацию. Даже в отношении Крыма, где строятся шикарные дороги, электростанции, повышаются зарплаты, нужно радоваться за живущих там украинцев, которые не имели всего этого при власти Киева.
Ранее на Украине заявили, что у Анкары больше прав на Крым, чем у Киева, а план Зеленского по возвращению полуострова высмеяли в Сети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
05 ноября 2020, 07:35
Закон на стороне Трампа: Найдена лазейка для пересчёта голосов
05 ноября 2020, 05:45
У России "железное алиби": Байден превзошёл Трампа "почтовыми голосами"
05 ноября 2020, 09:25
Кресло для чиновников за 2 млн рублей. Скандал разгорелся после русского перелёта в Ниццу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
04 ноября 2020, 20:35
Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.