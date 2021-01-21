«Хоронили Кернеса, а умер Зеленский». Как Украина борется с коронавирусом • 141 • Украина

Более 21 тысячи человек умерло в Украине от новой коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 3 до 11 тысяч заражённых. Единственный способ побороть инфекцию – массовая вакцинация населения, однако Киев с этим не спешит, превращая спасение жизней своих граждан в политическую схватку.



«Цивилизованный мир вакцинируется, а мы курим бамбук»



В декабре прививки начали делать и в США, и в России. Так, Штаты с 14 декабря уже успели привить более миллиона человек. Препарат разработала американская компания Pfizer с германским партнером BioNTech, а также компания Moderna (США). В России начали прививать граждан препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), на подходе вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», поговаривают уже и о третьем препарате.



В Украине нужно привить 20-30 миллионов человек, тогда сформируется коллективный иммунитет. Пока что есть договорённость о поставках 8 миллионов доз вакцины по линии международной системы вакцинации COVAX. Скорее всего, к нам привезут препарат производства AstraZeneca. Поставки ожидаются в марте. И только к этому времени данная вакцина может быть официально одобрена для использования (пока нет).



Кроме того, уже подписан контракт на поставки китайской вакцины «Sinovaс Биотех», договор заключили через предприятие «Лекхим». Китайский препарат в количестве почти 2 миллиона доз привезут в первом полугодии 2021-го. За каждую дозу заплатили 504 гривны. Многие СМИ утверждают, что можно было купить этот препарат намного дешевле и сэкономить как минимум доллар на каждой дозе.



Эффективность препарата AstraZeneca, как заявляет производитель, 70%. Уже зарегистрированы различные побочные эффекты, которые она вызывает. Австралийские ученые в середине января уже обратились к своему правительству с заявлением о недостаточной эффективности данного препарата.



С китайской вакциной Sinovaс всё ещё более печально: последние испытания, в частности, в Бразилии показали эффективность всего в 50,4%. В Индонезии вакцина показала эффективность в 65,3% случаев.



«Украина закупила самую худшую вакцину в мире, чья эффективность сомнительна. При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук», – возмущается на своей странице в Facebook банкир Сергей Фурса.



Если что, деньги вернем



Главный санврач Украины Виктор Ляшко успокаивает граждан, мол, если китайская вакцина всё-таки окажется неэффективной, то поставки отменят и деньги вернут. Вот только этот сценарий, естественно, отложит срок старта массовой вакцинации, с которой Украина и так опаздывает. Так, по информации главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Комиссаренко, жителей начнут массово прививать не раньше середины 2021 года.



Тем временем эффективность «Спутник V» – более 91%, серьёзных побочных эффектов ни у кого не зарегистрировано, вот только налаживать поставки российской вакцины в страну Киев не намерен.



«Как член правительства, я бы выступал против такого решения (закупки российской вакцины, – ред.). Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Папуасам не положены прививки»



Похоже, в МИДе подозревают, что в «Спутник» зашит чип «с идеологией» производства ФСБ. Конечно, лучше не закупать препарат у «оккупантов», а смотреть, как люди умирают в больницах и с запозданием начать вакцинацию населения не до конца изученным китайским препаратом или ждать с протянутой рукой подачки от Европы и США. Люди тем временем пытаются спасаться самостоятельно, не дождавшись помощи от правительства: жители западных областей едут в Венгрию и Польшу, восток собирается в Россию. Те, кто может себе позволить, уже проторили дорожку в Германию и Израиль.



Соцсети гудят, люди не верят правительству Зеленского, украинцы считают, что хорошую вакцину заблаговременно перекупят олигархи и будут продавать простым смертным втридорога. Например, супруга нового главы Минздрава Украины Наталья Степанова весной 2020-го, как раз в разгар пандемии, быстро зарегистрировала компанию «Бестздрав», поставляющую медицинские товары. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, централизованной вакцинации за бюджетные деньги не будет, вместо этого медицинское лобби из ближайшего окружения Зеленского будет завозить и продавать людям зарубежные препараты.



«Надо откровенно признать, что Минздрав полностью провалил кейс вакцинации от коронавируса, – уверен нардеп Александр Дубинский. – Даже Молдова получила возможность привить граждан вакциной Pfizer, которая будет бесплатной. <…> Папуасам не положены прививки. Только бусы и перемога».



Папуасам – бусы, а иммунитет – политическому истеблишменту. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил в прямом эфире, что президент Владимир Зеленский уже якобы сделал прививку – и использовал российскую вакцину, потому что она, по словам Кивы, самая эффективная на сегодняшний день. А бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в конце декабря чартерным рейсом из Израиля якобы завезли «волшебные уколы» для первых лиц.



«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — написал Бродский.



Не такая как все



С закупками тяжко, может, с производством собственного препарата лучше? Увы и ах. В октябре 2020-го Зеленский бодро отчитывался о разработках «уникальной, не такой, как другие» украинской вакцины, однако дальше разговоров дело не идёт. Исследования всё идут, вот только до сих пор не объявлено, в какой лаборатории, где проводились исследования. Зато на официальном сайте президента рапортуют, что скоро на новый препарат начнут оформлять документы и запускать в производство. Зеленский уже пообещал поддержать разработчиков, что в переводе означает: «Можете рассчитывать на госбюджетные средства».



«Не верю. Чтобы разработать вакцину, нужно как минимум выделить живой патогенный вирус. А как это сделать, если в Украине нет лабораторий уровня BSL-3 и BSL-3, позволяющих работать «вживую» с опасными вирусами. Подозреваю, затевается афера с вакциной», – качает головой глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.



Кому выгодна смерть мэра Харькова



Политик Виктор Медведчук в конце 2020 договорился с Москвой не просто о поставках «Спутника V» в Украину, а о запуске производства на можностях харьковского предприятия «Биолик». Стоило заявить об этом – разразился скандал, мол, препарат в стране регистрировать не собираемся, не бывать тому. Ведь министр здравоохранения Степанов ещё осенью сходил на ужин к временному поверенному в делах США Кристине Квин и на следующий же день заверил, что российскую вакцину закупать не будут ни при каких обстоятельствах, а тут зимой Медведчук преподнёс такой «подарок»: мол, так и быть, не закупайте, давайте призводить у себя, нам передадут технологию.



Производство предложено развернуть не где-нибудь, а в Харькове, где недавно с большим отрывом от соперников снова победил влиятельный Геннадий Кернес (в прошлом – противник Евромайдана, давно «на ножах» с главным полицейским страны Арсеном Аваковым). Если бы Кернес поддержал Медведчука в его стремлении обеспечить украинцев «Спутником V», то вызвал бы серьёзные волнения на политической арене. «Это всё нас очень пугает» – крымская Юнармия довела до паники украинских русофобов



А на «поле боя» сошлись националисты, выступающие против всего российского, политики из Вашингтона, желающие подороже продать Киеву свой препарат, правительство Зеленского, которое стоит с протянутой рукой в ожидании благотворительных поставок вакцины с Запада, и население, оставленное один на один с «чумой XXI века».



Место народного героя, который поднялся над схваткой и предпочёл спасать жизни вместо политических споров, остаётся вакантным, и его могли бы разделить Медведчук и Кернес, вот только последний через пару недель после победы на выборах скончался в немецкой клинике «Шарите». История с производством «Спутника» в Харькове заглохла, что весьма на руку официальному Киеву. Теперь власти будут ждать подарки от Европы и покупать втридорога сомнительную китайскую вакцину.



«Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский», — заключила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко.

Более 21 тысячи человек умерло в Украине от новой коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 3 до 11 тысяч заражённых. Единственный способ побороть инфекцию – массовая вакцинация населения, однако Киев с этим не спешит, превращая спасение жизней своих граждан в политическую схватку.В декабре прививки начали делать и в США, и в России. Так, Штаты с 14 декабря уже успели привить более миллиона человек. Препарат разработала американская компания Pfizer с германским партнером BioNTech, а также компания Moderna (США). В России начали прививать граждан препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), на подходе вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», поговаривают уже и о третьем препарате.В Украине нужно привить 20-30 миллионов человек, тогда сформируется коллективный иммунитет. Пока что есть договорённость о поставках 8 миллионов доз вакцины по линии международной системы вакцинации COVAX. Скорее всего, к нам привезут препарат производства AstraZeneca. Поставки ожидаются в марте. И только к этому времени данная вакцина может быть официально одобрена для использования (пока нет).Кроме того, уже подписан контракт на поставки китайской вакцины «Sinovaс Биотех», договор заключили через предприятие «Лекхим». Китайский препарат в количестве почти 2 миллиона доз привезут в первом полугодии 2021-го. За каждую дозу заплатили 504 гривны. Многие СМИ утверждают, что можно было купить этот препарат намного дешевле и сэкономить как минимум доллар на каждой дозе.Эффективность препарата AstraZeneca, как заявляет производитель, 70%. Уже зарегистрированы различные побочные эффекты, которые она вызывает. Австралийские ученые в середине января уже обратились к своему правительству с заявлением о недостаточной эффективности данного препарата.С китайской вакциной Sinovaс всё ещё более печально: последние испытания, в частности, в Бразилии показали эффективность всего в 50,4%. В Индонезии вакцина показала эффективность в 65,3% случаев.«Украина закупила самую худшую вакцину в мире, чья эффективность сомнительна. При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук», – возмущается на своей странице в Facebook банкир Сергей Фурса.Главный санврач Украины Виктор Ляшко успокаивает граждан, мол, если китайская вакцина всё-таки окажется неэффективной, то поставки отменят и деньги вернут. Вот только этот сценарий, естественно, отложит срок старта массовой вакцинации, с которой Украина и так опаздывает. Так, по информации главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Комиссаренко, жителей начнут массово прививать не раньше середины 2021 года.Тем временем эффективность «Спутник V» – более 91%, серьёзных побочных эффектов ни у кого не зарегистрировано, вот только налаживать поставки российской вакцины в страну Киев не намерен.«Как член правительства, я бы выступал против такого решения (закупки российской вакцины, – ред.). Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Похоже, в МИДе подозревают, что в «Спутник» зашит чип «с идеологией» производства ФСБ. Конечно, лучше не закупать препарат у «оккупантов», а смотреть, как люди умирают в больницах и с запозданием начать вакцинацию населения не до конца изученным китайским препаратом или ждать с протянутой рукой подачки от Европы и США. Люди тем временем пытаются спасаться самостоятельно, не дождавшись помощи от правительства: жители западных областей едут в Венгрию и Польшу, восток собирается в Россию. Те, кто может себе позволить, уже проторили дорожку в Германию и Израиль.Соцсети гудят, люди не верят правительству Зеленского, украинцы считают, что хорошую вакцину заблаговременно перекупят олигархи и будут продавать простым смертным втридорога. Например, супруга нового главы Минздрава Украины Наталья Степанова весной 2020-го, как раз в разгар пандемии, быстро зарегистрировала компанию «Бестздрав», поставляющую медицинские товары. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, централизованной вакцинации за бюджетные деньги не будет, вместо этого медицинское лобби из ближайшего окружения Зеленского будет завозить и продавать людям зарубежные препараты.«Надо откровенно признать, что Минздрав полностью провалил кейс вакцинации от коронавируса, – уверен нардеп Александр Дубинский. – Даже Молдова получила возможность привить граждан вакциной Pfizer, которая будет бесплатной. <…> Папуасам не положены прививки. Только бусы и перемога».Папуасам – бусы, а иммунитет – политическому истеблишменту. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил в прямом эфире, что президент Владимир Зеленский уже якобы сделал прививку – и использовал российскую вакцину, потому что она, по словам Кивы, самая эффективная на сегодняшний день. А бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в конце декабря чартерным рейсом из Израиля якобы завезли «волшебные уколы» для первых лиц.«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — написал Бродский.С закупками тяжко, может, с производством собственного препарата лучше? Увы и ах. В октябре 2020-го Зеленский бодро отчитывался о разработках «уникальной, не такой, как другие» украинской вакцины, однако дальше разговоров дело не идёт. Исследования всё идут, вот только до сих пор не объявлено, в какой лаборатории, где проводились исследования. Зато на официальном сайте президента рапортуют, что скоро на новый препарат начнут оформлять документы и запускать в производство. Зеленский уже пообещал поддержать разработчиков, что в переводе означает: «Можете рассчитывать на госбюджетные средства».«Не верю. Чтобы разработать вакцину, нужно как минимум выделить живой патогенный вирус. А как это сделать, если в Украине нет лабораторий уровня BSL-3 и BSL-3, позволяющих работать «вживую» с опасными вирусами. Подозреваю, затевается афера с вакциной», – качает головой глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.Политик Виктор Медведчук в конце 2020 договорился с Москвой не просто о поставках «Спутника V» в Украину, а о запуске производства на можностях харьковского предприятия «Биолик». Стоило заявить об этом – разразился скандал, мол, препарат в стране регистрировать не собираемся, не бывать тому. Ведь министр здравоохранения Степанов ещё осенью сходил на ужин к временному поверенному в делах США Кристине Квин и на следующий же день заверил, что российскую вакцину закупать не будут ни при каких обстоятельствах, а тут зимой Медведчук преподнёс такой «подарок»: мол, так и быть, не закупайте, давайте призводить у себя, нам передадут технологию.Производство предложено развернуть не где-нибудь, а в Харькове, где недавно с большим отрывом от соперников снова победил влиятельный Геннадий Кернес (в прошлом – противник Евромайдана, давно «на ножах» с главным полицейским страны Арсеном Аваковым). Если бы Кернес поддержал Медведчука в его стремлении обеспечить украинцев «Спутником V», то вызвал бы серьёзные волнения на политической арене.А на «поле боя» сошлись националисты, выступающие против всего российского, политики из Вашингтона, желающие подороже продать Киеву свой препарат, правительство Зеленского, которое стоит с протянутой рукой в ожидании благотворительных поставок вакцины с Запада, и население, оставленное один на один с «чумой XXI века».Место народного героя, который поднялся над схваткой и предпочёл спасать жизни вместо политических споров, остаётся вакантным, и его могли бы разделить Медведчук и Кернес, вот только последний через пару недель после победы на выборах скончался в немецкой клинике «Шарите». История с производством «Спутника» в Харькове заглохла, что весьма на руку официальному Киеву. Теперь власти будут ждать подарки от Европы и покупать втридорога сомнительную китайскую вакцину.«Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский», — заключила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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