Хорохордин решил баллотироваться на пост главы Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин этой осенью примет участие в губернаторских выборах. О своем решении баллотироваться на пост руководителя региона он написал в Instagram в понедельник, 3 июня.

Официально объявить о своих планах он намерен завтра на сессии Государственного собрания Республики Алтай.

«Помимо проблем, которые всем хорошо известны, есть точки роста, есть возможности существенно улучшить социально-экономические показатели, добиться роста по всем направлениям, сделать жизнь намного комфортнее», — говорится в комментарии.

Хорохордин, исполняющий обязанности главы Алтая с марта текущего года, также признал, что ему и его команде предстоит не мало работы, но реализовать задуманное, уверен он, можно только совместно с жителями региона.

30 мая временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что пойдет на выборы губернатора самовыдвиженцем. Чиновник также пригласил политические и общественные силы, готовые работать в интересах Северной столицы, к сотрудничеству с его командой, которая сейчас работает над программой действий на ближайшие годы.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России будут выбирать глав 16 субъектов Федерации: Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкортостан и Калмыкии, Забайкальского и Ставропольского краев, а также Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областей.