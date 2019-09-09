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Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай

09 сентября 2019, 10:39  •  79 • Политика
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин одержал победу на выборах губернатора региона. Об этом 9 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные регионального ЦИК.
После обработки 100% протоколов он набрал почти 59% голосов избирателей. На втором месте оказался Виктор Ромашкин, за которого проголосовали 31,64% избирателей, следом идет Дмитрий Софронов с показателем 6,54%.
8 сентября в 85 российских регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

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