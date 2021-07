Хомо Американус и грех белизны

О перспективе второго издания Гражданской войны в США

Пассионарность всё ещё молодой американской нации, отметившейся в становлении цивилизации, признаем, рядом достойных свершений (в первую очередь, в области научно-технического прогресса), либо выдыхается, либо приобретает разрушительный характер.

Одна из причин «гормонального» сбоя Соединённых Штатов – пошедшие в бурный рост побеги чёрного расизма, использованного в предвыборной борьбе с Дональдом Трампом. Инерция шельмования белой Америки и эхо погромов, устроенных штурмовиками BLM, даже сегодня, после скандалов с личным обогащением их предводителей, отравляют атмосферу.

Обществу приходится пожинать плоды посеянных семян ненависти. А они взошли ядовитыми побегами, как, например, составленный Сарой Бесси, называющей себя «прогрессивным» христианским автором, сборник молитв, предназначенный для «обновления» (A Rhythm of Prayer: A Collection of Meditations for Renewal). Находим в нём «Молитву усталой чёрной женщины» авторства Чанеки Уокер-Барнс, доцента богословской школы Университета Милосердия Мерсер.

Читаем: «Я молюсь о том, чтобы вы помогли мне ненавидеть Белых людей – знаете, таких типичных белых людей. Избирателей, любящих «Фокс Ньюс» и поддерживающих Трампа, которые «не различают цвета», но которые бросают тонко завуалированные расистские реплики в наш адрес».

Далее следует экстраполяция ненависти на всех белых людей без разбора с отсылом к действительно позорным страницам американской истории, когда расисты из ку-клукс-клана (имитация звука взводимого курка) расправлялись с темнокожими согражданами.

Цитирую доцента богословия: «Господи, если будет на то воля Твоя, ожесточи моё сердце. Не позволяй мне стремиться видеть в людях лучшее. Не позволяй мне надеяться на то, что белые люди могут стать лучше. Вместо этого помоги мне представить их в белых одеждах с капюшонами, стоящими перед горящими крестами»…

Стоит ли удивляться, что в апреле в штате Калифорния в социальных сетях распространялись призывы к «Маршу в защиту белых жизней». Стоит ли удивляться, что книгочеи припомнили вышедшую в 1964 году антиутопию Роберта Хайнлайна «Свободное владение Фарнхэма» (Farnham's Freehold). В романе описывается жизнь после ядерного апокалипсиса, мир, в котором правящую элиту составляют чёрнокожие, исповедующие ислам, а выжившие белые граждане находятся у них в услужении на положении рабов.

Презумпция невиновности умерла

В позапрошлом столетии, говорит ведущий журналист на телеканале «Фокс ньюс» Такер Карлсон, хождение имели человеконенавистнические теории о природной неполноценности тёмнокожих – большинство их было несчастными бесправными рабами. В президентство Байдена-Харрис-Обамы, источником зла и бед провозгласили привилегированный статус белых людей (white privilege), якобы автоматически вытекающий из самого факта их несмуглой кожи.

От белых требуют публичного покаяния. Стоит пересмотреть кадры новостных сюжетов, когда активисты/боевики BLM заставляют белых граждан вставать на колени и извиняться за бесчинства рабовладельцев, к которым те не имеют никакого отношения. Презумпция невиновности сдана в утиль.

И, оказывается, можно без стеснения и оглядки не только на демократические идеалы, но даже на политкорректность вбросить клич, как это делает «Гарвардский журнал»: «Упразднить белую расу!» И не быть уличённым в расизме. По мнению Такера Карлсона, «когда вы слышите, как люди приписывают конкретной расовой категории кровную вину, когда вы слышите их разговоры о «грехе белизны», это значит, что будущее страны гибнет у вас на глазах».

Учитывая, что Демпартия в США всегда позиционировала себя как «защитница» цветных меньшинств, обслуживающая неолибералов-глобалистов пропагандистская машина изо дня в день закрепляет в сознании (и в подсознании) опасный стереотип. Белые виновны по определению, ибо родились с неправильным цветом кожи. Напрашивается историческая параллель. Это своеобразное повторение опыта прошлого, когда в одной центрально-европейской стране исповедовали и применяли на практике принцип коллективной вины.

Иллюзия однопартийного диктата

Прозрачный намёк президента Байдена, что на следующих выборах страна может недосчитаться Республиканской партии как таковой, отражает розовощёкую и наивную мечту демократов ликвидировать своих политических конкурентов как явление. Как недоразумение, оставшееся вопреки предсказанию Фукуямы – после падения Берлинской стены и демонтажа СССР – о наступлении эры безраздельного мирового господства неолиберальной идеологии.

Понятно желание называющих себя демократами американцев выстроить однопартийную систему после того, как во власть прорвался не назначенный и не согласованный с «глубинным государством» самодеятельный политик и оригинал Дональд Трамп. Странно, что их не смущают стоящие у них на пути три практически непреодолимых препятствия.

Во-первых, каким образом они сумеют лишить права голоса и собственного мнения более чем 70 миллионов сограждан, которые вопреки облучению в течение пяти лет антитрамповской пропагандой проголосовали за обвинённого во всех смертных грехах на выборах в 2020 году? Размеры крамолы имеют значение. Всем рот не заткнёшь, всех не пересажаешь.

Во-вторых, идеологический фундаментализм как левого, так и правого крыльев Демпартии США вполне способен привести к расколу или частичной фрагментации с образованием могучей, но малочисленной кучки леваков во главе хотя бы с тем же с Берни Сандерсом. С бывшими соратниками порой труднее сладить, чем с давними противниками.

В-третьих, претензия амеро-демократов на единоличное, пролонгируемое правление и любые их усилия по установлению автократического режима неизбежно приведут к необратимому слому «общественного договора» между властью и народом. Что невольно заставит их (1) нарастить имеющиеся в США элементы полицейского государства до уровня тоталитарной диктатуры.

Одновременно понадобится отменить действующую с 15 декабря 1791 года Вторую поправку к Конституции США, что гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, и оперативно конфисковать все «стволы» в домохозяйствах, в первую очередь у электората республиканцев. Стоит напомнить: на руках американцев (данные за июнь 2018 года) находится 393 миллиона револьверов и винтовок, это почти 46% всего огнестрельного оружия в мире.

Однако, хотя висящее в первом акте ружьё на стене имеет все шансы выстрелить в третьем, финал не предопределён. Почему?

Две Америки, две нации

Памятуя прежний опыт выживания американской политической системы на крутых виражах истории, можно прогнозировать, что будет найдено относительно приемлемое, пусть временное и паллиативное, решение, как нейтрализовать гражданскую схизму. Есть эффективные государственные структуры, включая широкий спектр репрессивных органов, денежный станок, печатающий доллары в необходимом количестве, инструменты мягкой силы – от послушной демократам прессы до агитпропа в Голливуде.

Можно утишить страсти в разгорячённом, сложнокомпозитном, многоязычном, мультикультурном обществе, представляющем собой конкурирующие кланы и племена, разными способами. И не обязательно переключать внимание публики на очередную заморскую авантюру. Или прибегать к другому испытанному средству: к созданию вымышленной внешней угрозы с возгонкой угарного ура-патриотизм-империализма. В конце концов, не вся, но значительная часть граждан за десятилетия идеологической диеты приобрела нужные рефлексы и, утратив бунтарские гены, стала конформистской.

Однако после взрывного президентства Трампа, первым воскресившего стиль площадных оскорблений и тыкания пальцем в недругов, пассионарность в обществе возросла. «В Америке больше никто не проигрывает в споре. Оппоненты даже не расходятся, согласившись не соглашаться. Они соглашаются ненавидеть друг друга», – печалится известная блогерша Джессика Уайлдфаер (Jessica Wildfire). У каждого американца припасена своя «теория заговора», в чём он или она обвиняет идейных противников. Одни считают, что выборы 2020 года были грубо подтасованы, что нынешний президент Байден «не настоящий», а другие мечтают обмазать дёгтем, вывалять в перьях и прокатить на шестах Трампа.

«Они не заинтересованы в том, чтобы найти общий язык, – резюмирует Джессика Уайлдфаер. – Их интересуют только страх и насилие».

На другом полюсе сгруппировались безвольные тюфяки. Современные американские мужчины «ведут себя как избалованные подростки», утверждал Хейвен Монахан в декабре 2019 года, расписав архетип того, кому дал имя «Человек американский» («Хомо Американус»).

Характеристика этого архетипа нелицеприятна: «Америка – больная страна. Её жители люди выродились в тучных существ, добросовестно стоящих в очереди на очередной фильм из серии «Звёздные войны». В конце концов, в них источник их патриотизма и религии»

«Видите ли, – рассуждает автор, – Homo Americanus ни во что не верит, кроме того, что перед ним на экране. Он больше не верит в Бога. У него, как правило, нет детей. Он сам ещё ребенок. И к нему, естественно, и женщины, и государственные структуры относятся как к ребёнку».

Невольно возникает ассоциация с утверждением Бенджамина Дизраэли о двух нациях в Англии XIX века, и хотя он имел в виду бедных и богатых, описание проецируется на сегодняшнюю Америку: «Две нации, между которыми нет ни связи, ни сочувствия, которые так же не знают привычек, мыслей и чувств друг друга, как обитатели разных планет, которые по-разному воспитывают детей, питаются разной пищей, учат разным манерам, которые живут по разным законам…»

Справедливости ради заметим. Доля американцев, откормленных просоленными гамбургерами с трансжирами и воспринимающих окружающий мир через комиксы «Марвелл» о супергероях, велика. Однако не менее внушительна прослойка здраво и критически мыслящих людей, идейно мотивированных, не готовых поступаться принципами и способных постоять за себя.

Запахло порохом или только гарью?

Так, значит, второе издание масштабной гражданской междоусобицы в Америке неизбежно? До горячей войны дело вряд ли дойдёт, но в холодном варианте она уже охватила политический класс и спустилась вниз в «широкие народные массы».

Возможны ли бунты несогласных? В теории возможны, но спорадические и кратковременные. В условиях накопившейся критической массы взаимного неуважения и неприятия, а также при понимании, что смута ничего не решит, лишь усилит центробежные тенденции, и власти, и остальные приложат все силы, чтобы найти пусть шаткий, но компромисс.

Пока, однако, они бездействуют. Хуже того – гасят пожар керосином. 30 июня палата представителей Конгресса США снова одобрила законопроект, обязывающий демонтировать все 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов. Помимо дробления общества по цвету кожи, вероисповеданию, уровню доходов, степени грамотности, партийной принадлежности, гендерно-сексуальной ориентации, добавилось, как продолжение «войны с памятниками», деление между северянами и южанами.

Гражданская война в США, вспомним, завершилась всего 156 лет тому назад. Далеко не у всех короткая память. В Интернете обнаружил мнение американца под ником Ralf271, отметившегося приговором углубляющемуся расколу нации: «У нас есть две Америки, республиканская и демократическая, и они никогда не поймут друг друга. Лучше снова разделиться пополам: красные штаты будут продолжать дело отцов-основателей, а синие пусть дальше живут своими фантазиями. Но вместе мы больше не уживемся!»