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Хомчак признал наличие радиоэлектронных ружей на вооружении ВСУ

10 декабря 2020, 01:55  •  49 • Украина

Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе тестируют радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью агентству Министерства обороны «АрмияInform».

«Вот еще одна хорошая новость, очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении войска, о полном перевооружении бригад, к сожалению, речь еще не идет. И такое положение дел точно не соответствует запросу украинского общества», — сказал Хомчак.

По информации офицера пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Ивана Филипоненко, украинские силовики уже тестируют в Донбассе иностранные радиоэлектронные ружья.

«По имеющейся у нас информации, данное вооружение уже проходит апробацию в зоне Операции объединенных сил (ООС) в подразделениях 59-ой и 92-ой бригад ВСУ», — рассказал он на брифинге.

Он добавил, что при помощи данного вооружения украинские силовики скрыто блокируют работу беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Светлодарском и Дебальцевском направлениях в Донбассе, чтобы исключить видеофиксацию нарушений со стороны ВС Украины.

Напомним, в течение 2020 года Украина потратила рекордные 510 миллионов долларов на покупку военной продукции у США.

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