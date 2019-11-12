Холостяки, распродажи и AliExpress: Почему не стоит верить огромным скидкам

Автор:

Кучер Егор

Стартующая на AliExpress распродажа в День холостяка стала уже традиционным аналогом американской «чёрной пятницы». Именно в этот день на многие товары объявлены скидки до 70%, покупатели массово бросились оформлять крайне выгодные покупки. Некоторые специально ждали объявления скидок, чтобы купить понравившийся товар, который в иное время обошёлся бы дороже.

Однако в массовых сезонных или праздничных распродажах всегда есть подвохи, о чём нередко говорят специалисты в сфере онлайн-ритейла, да и сами покупатели. Некоторые жалуются на то, что столкнулись с фиктивной скидкой, не получили купленный товар или получили его с очень большой задержкой. Наконец, нередки случаи, когда товар оказывался ненадлежащего качества или даже опасным для человека.

Проблема китайского Дня холостяка сегодня гораздо шире, чем мы представляли раньше. Онлайн-ритейл с китайским акцентом уже давно вышел на большие международные рынки, а значит, что в эту игру теперь играют практически все. Традиционно Россия является огромным рынком сбыта для китайского ширпотреба, ведь сегодня оформить заказ на AliExpress и получить его в кратчайшие сроки из дружественного, граничащего с нашей страной Китая гораздо проще, чем заказывать на американском Amazon, да ещё и переплачивать за это. Китайские товары дёшевы, потому что ритейл из Поднебесной делает ставку на массовость.

Поэтому сейчас, в начале ноября, перед некоторыми жителями России встаёт уже стандартный вопрос: как купить что-либо в онлайн-магазине действительно выгодно и можно ли верить привлекательным скидкам?

Китайские холостяки

11 ноября в Китае отмечается неофициальный праздник — День холостяка. Началось всё ещё в 90-е годы прошлого века, когда в Поднебесной впервые задумались о празднике-антиподе Дня Святого Валентина. День холостяка празднуется 11 ноября, то есть 11.11, что тоже символично. Что характерно, этот неофициальный праздник появился в студенческой среде среди молодых людей, не имевших пары и ещё не создавших семью. Цель — иметь собственный день, в который тоже можно получить подарок, уравнявшись, тем самым, в правах с влюблёнными, которые дарят подарки друг другу 14 февраля.

Идеология праздника довольно эгоистична: молодой житель Китая, не имеющий семьи и отношений, в этот день может себе позволить купить подарок самостоятельно. Казалось бы, нет никаких проблем, ведь любой человек при наличии желания и возможности всегда может в любой другой день сделать то же самое. Однако в появлении Дня холостяка свою роль сыграла и китайская психология — всё должно быть по плану или в особенный для этого день.

Фото: White bear studio / Shutterstock.com

Поначалу неофициальный праздник выглядел достаточно безобидно. Но с развитием технологий торговли, в том числе в интернете, ритейлеры были удивлены всплеску покупательской активности 11 ноября и не преминули этим воспользоваться, предлагая скидки. Так этот день в Китае стал аналогом американской «чёрной пятницы», а в США и других западных странах получил название Double 11.

AliExpress — уже давно является гигантским международным онлайн-ритейлером. Это значит, что объявленные на этой площадке скидки, пусть даже они приурочены к достаточно странному китайскому празднику, обретают значение и в России, и в других странах. Из праздника мужчин, не связавших себя узами брака, 11 ноября превратилось в праздник для продавцов, подсчитывающих прибыли.

Интерес к дню скидок был изрядно подогрет рекламными кампаниями и растущей популярностью неофициального праздника, что привело к коммерческому буму. Результатом стала конкуренция множества брендов, снижающих цены в борьбе за клиента. Сегодня в этой коммерческой круговерти участвуют уже и Amazon, и даже Booking.

День холостяка в ритейле является крупным коммерческим событием уже шестой год, и каждый год Alibaba и другая популярная торговая площадка Tmail бьют собственные же рекорды. Как сообщал в прошлом году телеканал CNBC, AliExpress только за одни сутки 11 ноября 2018 года заработал более 30 млрд долларов (213,5 млрд юаней по тогдашнему курсу). Рекордом 2017 года была цифра в 25,3 млрд долларов, которая в 2018 году была пройдена уже на 18-й час торговли.

Итак, торговая гонка началась 11.11 в 11 часов и 11 минут. Основная часть распродажи традиционно приходится на AliЕxpress, однако ритейлер решил расширить действие акции и разрешил уже с 28 октября добавлять товары в корзину, обещая за это дополнительные баллы. 11 ноября эти баллы можно обменять на скидочные купоны или же расплатиться ими за товар. Скидки в этот день достигают 70%. Однако так ли они объективны, и действительно продавцы в период акции торгуют себе в убыток?

Скидка скидке рознь

На самом деле убытком для торговцев тут и не пахнет. Давно известно, что скидка нужна продавцу не для очистки совести после завышения цены или любого другого вида получения дополнительной прибыли с покупателя, а для того, чтобы заработать ещё больше. Применительно к AliExpress экономисты рекомендуют проявлять бдительность.

Как и на других торговых площадках, принцип акции как таковой предполагает, что цена для покупателя снижена. Различные дисконты сегодня хорошо приживаются на таких торговых площадках как аутлеты, где известные бренды распродают остатки коллекций по сниженным ценам. И тут выясняется первая выгода продавца: заработать на том, что раньше невозможно было продать, что приходилось утилизировать или что занимало много места на складах. Теперь же, освобождая основные торговые площади для новых поступлений, продавец передаёт остатки в аутлет или дисконт-центр, куда за этими товарами обязательно приедут люди, которые хотят получить фирменную вещь со скидкой.

Фото: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Нельзя сказать, что этот способ совершенно невыгоден покупателю. Однако очевидно также, что если бы не было скидочных магазинов, то покупатель платил бы больше за желаемую вещь, но делал бы это реже в силу её более высокой стоимости, либо же уходил к другому продавцу, где дешевле. То есть покупатель всё равно бы удовлетворил свою потребность, а вот продавец мог бы на этом потерять. Дисконт-центры надёжно прикрывают эту нишу в товарной политике крупных брендов, обеспечивая «безотходную» продажу и прибавку к общей прибыли.

Так происходит и на AliExpress, где продавцы в период лавинообразного увеличения спроса надеются распродать остатки товара, сбросить то, что по каким-то причинам плохо продавалось ранее, а теперь может улететь в один момент с большой скидкой. Вместе с тем ряд продавцов всё-таки могут пострадать от того, что обязаны участвовать в распродаже.

«Эти скидки настолько большие на AliExpress бывают, что поставщики обычно уходят в минус, продают ниже себестоимости, потому что их к этому вынуждает политика главного маркетплейса, AliExpress», — сказал BFM президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров.

Не дайте себя обмануть

Вместе с тем, если вы воспользуетесь AliExpress в День холостяка или ближайшие дни, когда ещё будут действовать скидки, то неприятным сюрпризом может стать получение вами товара вообще уже не в этом году. Ритейлер завален заказами, а «Почта России» далеко не всегда способна быстро их обработать. Кстати, по ряду товарных позиций на AliExpress доступна покупка со склада в России (например в Москве). Однако за эту привилегию придётся заплатить больше.

Фото: Dragon Images / Shutterstock.com

Ещё одна опасность — получение некачественного товара. Экономисты предупреждают, что продавцы в период скидок могут продавать товар, от которого хотели бы избавиться или который сам купили за копейки с целью заработать на его массовой реализации. Товар этот может быть подделкой, китайским клоном или якобы аналогом оригинала какой-то вещи. Однако заплатив за него в пять раз меньше, вы и получите в пять раз худшую вещь. Выяснится, что вы вовсе не воспользовались скидкой, а даже переплатили за товар, который этого совсем не стоит.

Третья опасность — намеренная игра продавцов с ценой. Эти трюки известны не только благодаря AliExpress, однако из-за устройства площадки и её иностранной принадлежности многие покупатели привыкают к тому, что цены на одни и те же товары меняются каждый день из-за разницы в курсе валют.

Именно поэтому незамеченным остаётся разовое или даже постепенное увеличение цены товара до 50%. Потом наступает День холостяка и продавец снижает цену ровно на те же 50%, на которые плавно или разово накрутил её. В итоге он совершенно честно оповещает вас, что цена рухнула, пишет множество рекламных примечаний, чем обеспечивает себе увеличение спроса.

Именно поэтому специалисты рекомендуют обзавестись, например, специальными приложениями, которые показывают изменение цены в динамике, чтобы наглядно было видно, действительно ли вы покупаете этот товар со скидкой. За ценой на понравившийся товар можно следить и самостоятельно, проверяя её время от времени накануне дня скидок. Продавец рассчитывает на то, что большинство покупателей этого не делают, а просто заходят, видят снижение цены и покупают. И в этом ритейлер не ошибается, однако если проявлять бдительность, то вероятность подвоха минимальна.

Подводя итог, скажем, что судьба покупателя в конечном итоге всегда находится в его собственных руках. Покупать выгодно — это не значит срочно оформлять заказ, как только вы видите привлекательную цену. Не будет лишним проверить стоимость в других местах. Особенно, учитывая время доставки с AliExpress в период «бума холостяков», в котором от философии этого праздника уже не осталось ничего, кроме страсти заработать.