Холостой выстрел в Трампа

Автор:

Латышев Сергей

Ни один президент США за всю их историю не был подвергнут импичменту, и лишь один — Ричард Никсон — из-за угрозы его применения досрочно покинул свой пост. Тем не менее демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, угрожают применить эту меру, нуждающуюся в одобрении двух третей членов Сената, где заправляют республиканцы, к нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу.

Лидеры демократов прекрасно понимают, что у них нет ни малейших шансов в нынешней ситуации сместить Трампа. Их настоящая цель — вылить на президента побольше грязи в преддверии новых выборов и попытаться не допустить победы Трампа на них. А также — отвлечь общественное внимание от коррупции видных членов своего руководства и ведущего кандидата от демократов на президентский пост — бывшего вице-президента Джо Байдена, который вместе со своим сыном-«бизнесменом» Хантером хорошо заработал на Украине, используя своё служебное положение.

Угроза импичмента Трампа была бы реальна, если бы удалось доказать, что его избирательный штаб сотрудничал в 2016 году с Россией, и это русские сделали его президентом. Для американцев это было бы неприемлемо. Но эта попытка, несмотря на то, что демократы очень старались, позорно провалилась: спецпрокурор Роберт Мюллер и его «костоломы» ничего такого не нарыли. Изгнать Трампа с позором из Белого дома за то, что тот как-то не так поговорил по телефону с президентом-комиком какого-то несостоявшегося государства — это для нормальных (а не ангажированных, ненавидящих Трампа за другое) американцев просто дико. Поэтому в страхе перед коррупционными разоблачениями демократы на самом деле играют сейчас на руку Трампу. Ибо попытки расправиться с президентом, который пообещал вернуть угнанную глобалистской элитой страну её народу, по такому смехотворному поводу откровенно нелепы.

Даже чисто теоретическая угроза импичмента нужна президенту Трампу для сплочения своих тяжёлых на подъём сторонников. Фото: Sarah Silbiger / Globallookpress

Страх — не лучший советчик

И тем не менее это бездарное политическое шоу будет продолжено. Точное содержание статей импичмента не разглашается, однако, по данным источников, среди обвинений имеются пункты о «злоупотреблении служебным положением в личных целях» и «препятствовании работе Конгресса». Возможно, Трампу будут также предъявлены обвинения «в попытке сговора с иностранным государством с целью вмешательства в выборы в США» (на этот раз имеется в виду Украина) и о «воспрепятствовании правосудию».

В конце ноября комитет по разведке Палаты представителей опубликовал 300-страничный доклад, посвящённый «преступлениям и правонарушениям» президента США. Он появился после длительных ангажированных слушаний, на которые демократы приглашали только им подходящих свидетелей, и которые республиканцы с презрением игнорировали.

Конгрессмены-демократы обвиняют Трампа, во-первых, в том, что тот прямо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновление американской военной помощи на сумму в 391 миллион долларов в обмен на обещание открыть расследование против семейства Байденов. А во-вторых, в том, что эти «постоянные и до сих пор продолжающиеся попытки президента Трампа заставить иностранное государство помочь ему выиграть выборы являются явной и недвусмысленной угрозой для наших свободных и честных выборов, а также для нашей национальной безопасности».

То, что демократы сами вовсю использовали Киев против Трампа — и до того, как тот стал президентом, и после — естественно, остаётся за кадром. Но обязательно вылезет на свет божий в Сенате, куда перейдёт теперь дело об импичменте. При этом руководство Демпартии не сомневается, что две трети сенаторов импичмент Трампа не поддержат, что делает данную инициативу холостым выстрелом.

Спикер Палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси постоянно делает вид, что в Белом доме находится самый ужасный в США человек. Фото: Ting Shen / Globallookpress

Трамп только «за»

Между тем Трамп вовсе не против, чтобы демократы в Палате представителей не мешкали и побыстрее предъявили ему свои «безосновательные» обвинения, видя в них попытку организовать «государственный переворот» в стране.

«Я говорю: хотите объявить мне импичмент — объявляйте скорее, чтобы его рассмотрели в Сенате, и наша страна смогла вернуться к работе», — потребовал Трамп в своём любимом Twitter. Он имел в виду, что устроенные «бездельниками»-демократами политический цирк и шоу по поводу его персоны парализовали фактически работу нижней палаты парламента.

«Они никак не могут смириться с тем, что Трамп является президентом Соединённых Штатов, а у них так и не нашлось кандидата, который смог бы выиграть у него», — заявил конгрессмен-республиканец Даг Коллинз после завершения в понедельник слушаний в Палате представителей.

Теперь республиканцы намерены заслушать в Сенате показания активнее других травившего Трампа в Палате представителей Адама Шиффа, Джозефа и Хантера Байденов, спикера нижней палаты Пелоси, чтобы, если воспользоваться словами Трампа, показать, «насколько коррумпирована система». Администрация американского президента давно заявляет, что демократы в Конгрессе злоупотребляют своими полномочиями и обманывают граждан США.

Удивительно, что демократы, кажется, не понимают, что теперь ситуация кардинально изменится. После сегодняшнего, повторим, дня теперь уже республиканцы будут вызывать в Сенат нужных им свидетелей. Они предъявят гору компромата на Байденов, изобличат демократов в том (разговоры об этом уже пошли), что они использовали спецслужбы, даже политизированное ими ФБР, против избирательной кампании Трампа для её дискредитации с помощью заведомо фейковых досье, проплаченных Клинтонами. И у американцев отпечатается в сознании именно эта, последняя, грязь.

Президент Украины Владимир Зеленский вначале пообещал Трампу помочь изобличить Байденов, а потом струсил. Фото: Aurelien Morissard via www.imago / Globallookpress

В результате сторонники Трампа, которого — что бы там ни говорили хитро проведённые опросы — поддерживает молчаливое американское большинство, явятся на избирательные участки. Чтобы не дать в обиду своего президента и подарить ему второй срок, за который он обещает закончить реализацию своей программы «Сделать Америку великой снова». Так что Трамп сейчас на самом деле потирает руки.

Импичмент — это серьёзно?

За всю историю США до Трампа лишь над тремя из 45 президентов нависала угроза импичмента. Чтобы изгнать из Белого дома купившего у России Аляску президента Эндрю Джонсона, в Сенате не хватило одного голоса. Никсон (последний президент в истории США, который считал, что окончательные решения принимает Белый дом, а не «Глубинное государство») в 1974 году ушёл сам. Поскольку угроза импичмента из-за надуманного Уотергейтского скандала и его неуклюжих попыток откреститься от него была весьма реальной. В конце прошлого века импичменту едва не подвергся Билл Клинтон, поводом для которого послужила грязная история с Моникой Левински. Вот и всё.