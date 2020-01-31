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Холокост с Мулыком: Украина чествует эсэсовца и поминает убитых евреев. Одновременно! Как?

31 января 2020, 04:09  •  74 • В России

ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ В НАЦИСТСКОЙ ФОРМЕ

Я родилась спустя 15 лет после войны, Великой Отечественной, название которой тут запрещено.

У нас во дворе все мальчишки играли в «наших» и «фрицев». По сей день помню соседей по дому, которые вернулись с фронта живыми. Правда, без ног, без рук, но при этом гордо носили свои медали, планки. Без обеих ног работал на дому, сидя в кресле, сапожником дед Степан, который ставил нам набойки на обувь и молился на товарища Сталина. А в его квартире висели портреты Генералиссимуса в окладах и рамках вместо икон.

И день Победы помню хорошо, как его отмечали и как все пели «Этот день Победы, порохом пропах» с настоящими, неподдельными слезами на глазах.

Но я не понимаю, как можно вдруг все забыть, осквернить, замазать невообразимой какой-то грязью. Причем в Киеве есть люди моего возраста, которые теперь рассказывают, как хорошо немцы относились к киевлянам, как лечили больных и посещали Оперу и вообще - восхищаются немецкой чистоплотностью и профессионализмом.

Многие в Киеве вообще делают вид, что никакого Бабьего яра не было, а все это еврейская выдумка, миф.

- Да не было никакой Голокосты, это все евреи выдумали, чтоб грошей побольше було в их кишенях (карманах), - говорит одна подруга другой, после чего обе начинают весело смеяться.

Но если у евреев есть полное право на память о Холокосте, то почему у русских, да и не только русских, а людей разных национальностей, в том числе и миллионов украинцев нет права на нашу общую Победу над нацизмом? Ведь огромная связь лежит между спасением еврейского народа и подвигом обычных советских людей.

Но оказывается, что историей точки над «i» все еще не поставлены.

Они не поставлены хотя бы потому, что в эти особенные дни в Ивано-Франковской области, на аллее Славы состоялись торжественные похороны экс–эсэсовца Мулыка, на которых почетный караул стоял в нацистской форме. Что это как не надругательство над полутора миллионами евреев, которых уничтожили здесь, на Украине?

Буквально накануне Киев отмечал Международный день Холокоста, причем мероприятие состоялось в Колонном зале Киевской горадминистрации, где только что висел портрет Степана Бандеры, не далее на его день рождения - 1 января. А в его честь по городу шествовал факельный марш.

Свечу памяти жертв Холокоста на акции под названием «Шесть миллионов сердец» лично зажег мэр Киева, Виталий Кличко.

И его присутствие обнуляет всю эту акцию. Ведь именно мэр дает согласие на переименования улиц Киева, установление мемориальных досок пособникам нацистов и оголтелым националистам, ставшими героями современной Украины. Или мне только кажется все происходящее шизофренией?

«ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК ПРИВЕЗЛА...»

А на Донбассе вновь возобновились обстрелы.

Молодая женщина с характерным южным акцентом, мягким выговором говорит мужчине на улице:

- Вот, Миша, оставила я свой дом в Луганске, родителей бросила больных, а там постреливают все время. Не захотели они в Киев, - тихо на русском языке говорила женщина. А потом они заметили меня, идущую за ними и сразу замолчали.

Масштаб трагедии, в которую скатилась Украина еще придется осознать. Я каждый день вижу, как люди отсюда уезжают... Они без сожаления продают квартиры, машины, выбрасывают вещи на помойки, расставаясь навсегда с той, сравнительно благополучной, Украиной, которой теперь нет, а может быть они спешат здесь все забыть?

- Мы всегда любили Россию, - говорит мне одна соседка по дому. - У нас родственники живут и в Туле, и в Москве. Недавно дочка ездила в Россию и её встречали как самую близкую и родную и очень сочувствовали нам. Пряник тульский мне привезла. А знаете, все это с перестройки началось. Я еще тогда поняла, что нашей общей стране - конец. А сейчас, что уж тут говорить? Доживать как-то придется и опять президента выбирать. Зеленский не тянет и на второй срок идти не хочет, - рассуждала соседка. А ведь она в свое время горячо поддержала Майдан.

Один мой знакомый, у которого внук – первоклассник недавно вспоминал, как еще в 1968 году мальчиком вступал в пионеры и ждал свой красный галстук. И как тогда волновался, потому как родился летом, а поэтому его приняли в пионеры не во втором классе, а уже в третьем. Половина его класса уже ходила в галстуках, и киевлянин тихо завидовал и ждал своей очереди. Принимали в пионеры на Бессарабке, у памятника Ленину, которого теперь нет... И детей тут теперь учат обязательной декоммунизации.

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