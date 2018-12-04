Холодный прием

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США уже проиграли России гонку за Арктику, пишет журналист телеканала NBC News Сабрина Шанкман. Она напомнила, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола.

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