Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина признала отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе
В Раде предложили ввести «список Магнитского» из-за задержания моряков
Генпрокурор Украины Юрий Луценко «исправился» и предложил ввести против России н...
Порошенко сократил срок военного положения после звонка от Меркель — украинский ...
Главная / Карикатуры

Холодный прием

04 декабря 2018, 14:54  •  102 • Карикатуры

США уже проиграли России гонку за Арктику, пишет журналист телеканала NBC News Сабрина Шанкман. Она напомнила, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
04 декабря 2018, 14:54
Холодный прием
30 ноября 2018, 23:09
Незваный гость
27 ноября 2018, 20:24
В неудобном положении

26 ноября 2018, 21:39
За бортом
03 декабря 2018, 22:39
Допилился
03 декабря 2018, 16:09
Это просто Катарсис
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
30 ноября 2018, 01:39
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки
04 декабря 2018, 03:09
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
30 ноября 2018, 19:24
Украинские женщины — американскому телеканалу: «Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.