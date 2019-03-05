Холодные войны: зачем морпехи США отрабатывают действия в экстремальных условиях

Корпус морской пехоты США проводит учения, на которых солдаты тренируются воевать в экстремальных климатических условиях — при минусовых температурах в заснеженных горах. Командование считает, что за время операций на Ближнем Востоке и в Центральной Азии солдаты разучились действовать в других регионах и не готовы к потенциальному конфликту с Россией, Северной Кореей и Китаем. Эксперты уверены, что подобные манёвры свидетельствуют о желании Вашингтона «заявить права» на Арктический регион.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США проводят учения в экстремальных погодных условиях для подготовки к «следующей войне», сообщает газета Marine Corps Times. Вероятными противниками американцев в ней станут Россия, Китай или КНДР, сообщает издание, поэтому учения проходят при минусовых температурах в заснеженных горах Сьерра- Невада.

«Нам ещё не доводилось действовать в таких условиях. До сих пор мы были всецело ориентированы на действия в Ираке и Афганистане. Пора встряхнуть личный состав и начать готовить бойцов к работе в условиях, о которых им давно не приходилось задумываться», — приводит газета слова главы учебно-боевого подразделения Корпуса морской пехоты США генерал-майора Уильяма Маллена.

При этом сами американские морские пехотинцы отмечают, что после подготовки к боевым действиям в климатических условиях стран Ближнего Востока и Центральной Азии новые учения даются им непросто.

«Служба в горных условиях — это очень непростой опыт. Многие наши бойцы впервые столкнулись со снегом. Нам постоянно приходится копать или взбираться по горным склонам. Это тяжело физически, но в первую очередь, на мой взгляд, это тяжело психологически», — сообщил главный инструктор курса подготовки снайперов к боевым действиям в горах старший сержант Райан Ласк.

Командование Корпуса считает, что американские военнослужащие пока не готовы к ведению боевых действий в подобных условиях.

«Здесь мы воссоздаём условия, близкие к условиям Дальнего Востока, Северной Европы и других районов. Мы видим, что это очень непростая задача. Если не заниматься соответствующей подготовкой солдат морской пехоты, многие из них могут погибнуть», — приводит газета Marine Corps Times слова руководителя подразделения полковника Кевина Хатчинсона.

По словам эксперта Академии военных наук Владимира Прохватилова, подобные учения свидетельствуют, что американская сторона на сегодня не готова вести боевые действия за пределами Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Как показали американские учения в Арктике в 2018 году, США совершенно не готовы к военным действиям в северных широтах. Также американские генералы объявили, что их армия не готова к военным действиям против стран, обладающих ядерным потенциалом, какими являются Россия, КНДР и Китай», — отметил Прохватилов в беседе с RT.

Эксперт заявил, что военные любой страны, конечно, должны отрабатывать самые различные варианты потенциальных конфликтов с условным противником, однако в данном случае Россия, КНДР и Китай выбраны неслучайно.

«КНДР, Китай и Россия объявлены американцами ревизионистскими державами. Вашингтон считает, что эти страны стремятся расширить своё влияние и препятствуют продвижению национальных интересов США. Россию они обвиняют ещё и в том, что она якобы пытается вернуться к тем временам, когда Советский Союз был великой державой», — пояснил Прохватилов.

Антироссийская направленность

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что это не первый случай, когда США вместе с военными подразделениями из других стран НАТО проводят учения в северных регионах, готовясь к встрече с потенциальным противником в экстремальных для них погодных условиях.

Так, в 2018 году Минобороны Норвегии разрешило США увеличить контингент американских морских пехотинцев в стране до 700 человек, продлить их ротационное присутствие на пять лет и расширить географию их размещения на север. Дислоцироваться они будут в заполярном гарнизоне Сетермуэн. Подобный шаг был сделан в рамках так называемой Единой европейской стратегии сдерживания России, принятой странами НАТО.

Учения Trident Juncture 2018 в Норвегии

© NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём заявлении по поводу этой дислокации отмечала, что власти Норвегии подрывают атмосферу добрососедства с Москвой, которая складывалась много лет.

«Считаем, что такие решения фактически ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время. Очевидно, что действия нынешнего норвежского руководства подрывают доверие и предсказуемость в двусторонних отношениях, противоречат дававшимся ранее заверениям об отказе от политики, имеющей агрессивные цели», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Кроме того, в 2018 году в Норвегии прошли самые крупные со времён окончания холодной войны арктические учения НАТО — Trident Junctrue. В них принимали участие около 50 тыс. человек личного состава, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов и около 60 кораблей, в том числе атомный авианосец ВМС США USS Harry S. Truman.

Комментируя эти учения, в МИД России отмечали, что манёвры имеют явную антироссийскую направленность, так как армии стран НАТО отрабатывали наступательные операции в условиях низких температур.

«По сути, в рамках Trident Juncture — 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближённых к нашим климатических условиях», — сообщал МИД.

Арктические аппетиты

Активизация учений военных США в «экстремальных» климатических условиях проходит на фоне заявлений американских военачальников о том, что Вашингтон не допустит доминирования России и Китая в Арктике. В частности, соответствующую идею озвучил командующий ВМС США в Европе и Арктике адмирал Джеймс Фогго.

Он убеждён, что никакое государство не обладает правом претендовать на Арктический регион.

«Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех», — приводит слова адмирала РИА Новости.

Фогго отметил, что права на шельф есть у всех стран Арктического совета — международного форума, который был создан Финляндией в 1996 году. Его членами являются Россия, США, Канада, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания. Китай и ряд других стран имеют в нём статус наблюдателей.

О том, что Арктика в будущем может стать регионом конфликта, также заявлял глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.

В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Арктика входит в зону интересов России и Москва не откажется от влияния на регион.

«Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», — подчеркнул Борисов.

Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса

РИА Новости

© Валерий Мельников

По словам Юрия Рогулёва, Россия в Арктике ведёт активную деятельность: внимание сосредоточено на развитии Северного морского пути и его круглогодичной эксплуатации, а также добыче полезных ископаемых. В то же время США никакими достижениями в этом регионе похвастаться не могут.

При этом амбиции Вашингтона по доминированию в северных широтах существуют, они связаны с желанием сохранить мировую гегемонию, отметил в беседе с RT военный историк Борис Юлин.

«Американские военные не первый год готовятся к «освоению» Арктики и противостоянию Пекину, Пхеньяну и Москве. Они проводили учения рядом с Китаем и с границей КНДР, а также уже несколько лет разворачивают свои силы вблизи границ как Китая, так и России», — рассказал эксперт.

Для США с их мощными вооружёнными силами, гигантским военным бюджетом и с блоком НАТО, который за ними стоит, естественно пытаться решить любые свои проблемы, в том числе экономические, военным путём, считает Юлин. Однако сегодня такому подходу мешают достаточно мощные вооружённые силы Китая, а также наличие у России большого ядерного потенциала, отметил эксперт.

Политологи также указывают на недостаточную подготовку американских военнослужащих для ведения боевых действий в арктических широтах.

«Вся территория Америки, если не считать Аляску, лежит южнее арктических широт. Поэтому американские военные, в отличие от российских, не привыкли к таким климатическим условиям», — подчеркнул Рогулёв.