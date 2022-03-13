Холодные квартиры и крах: Немцам озвучили реальный прогноз жизни без газа из России

В Das Erste проанализировали, что произойдёт с экономикой в стране в случае отказа от поставок голубого топлива из России.

Германии потребуется как минимум три года, чтобы частично нивелировать отказ от газа из России. Это время необходимо для строительства терминалов по приёму СПГ. Причём, подчёркивается в статье Веры Вольфсккампф для сайта канала Das Erste, сжиженный природный газ лишь частично сможет покрыть потребности Германии.

Автор со ссылкой на Институт Брейгеля в Брюсселе поясняет, что Европе не удастся без больших затрат отказаться от поставок голубого топлива из России.

Помимо терминалов, немцам, чтобы отказаться от русского газа, придётся существенно экономить. И если в квартире ещё реально, хоть и некомфортно, держать температуру на градус ниже, то для бизнеса такой подход экономии неэффективен.

Природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности... Экономист Георг Захманн, слова которого цитирует Das Erste, полагает, что часть этих предприятий может переехать из Германии. Что в перспективе может привести к краху промышленности в стране.