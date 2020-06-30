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"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы

30 июня 2020, 14:00  •  87 • Аналитика
© REUTERS / Christian Hartmann/Pool
Второй тур муниципальных выборов во Франции завершился беспрецедентной победой зеленых в ряде крупных городов и полным поражением партии "Вперед, республика" Эммануэля Макрона. Перестановки в правительстве, смена премьер-министра, поворот президента влево — к каким последствиям приведет голосование, разбиралось РИА Новости.

Исторически низкая явка

Муниципальные выборы прошли на фоне эпидемии коронавируса. Первый тур состоялся 15 марта, второй должен был пройти спустя неделю, однако из-за карантина его перенесли на три месяца.
Уже в первом туре явка была крайне низкой — 45 процентов. Во втором еще меньше. Жесткий карантин во Франции отменили 11 мая, однако, несмотря на все санитарные меры предосторожности, в голосовании приняли участие лишь 41 процент избирателей (против 62 процентов в 2014-м) — антирекорд в истории Пятой республики. И это притом, что муниципальные выборы наравне с президентскими обычно отличаются во Франции высоким интересом избирателей, поскольку от мэров и глав районов на местах многое зависит.
Но не только пандемия повлияла на настроения, эксперты отмечают разочарование французов и недоверие к политическим кругам. В 2017-м в ожидании перемен люди отдали предпочтение новой силе — Макрону и его партии, однако особых улучшений никто не заметил, что привело к широким протестам тех же "желтых жилетов" в 2018-2019 годах.
© AFP 2020 / Clement Mahoudeau
На избирательном участке в Марселе на юге Франции
Столь низкую активность избирателей лидер левой оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон назвал "холодным восстанием" и "гражданской забастовкой" против всех институтов власти.

"Зеленая волна"

Главный сюрприз — победа представителей партии EELV ("Европа — Экология — Зеленые") в Лионе, Бордо, Страсбурге, Пуатье, Туре, Безансоне, Анси. Всего экологи одержали верх в трех десятках городов. Ранее зеленый мэр был только в Гренобле — и его переизбрали.
Не очень известные широкой публике кандидаты-экологи смогли заинтересовать своей повесткой: чистая энергетика, защита окружающей среды, общественный транспорт, жилье, здравоохранение.
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
Новоизбранный мэр Бордо от партии зеленых (EELV) принимает участие во встрече с членами своей предвыборной команды после второго тура муниципальных выборов
"Это переломный момент. Политический пейзаж перестраивается вокруг экологии, содержательного проекта. Это реакция на неспособность и отказ правительства решать социальные и экологические вопросы, на их вертикаль власти", — объясняет евродепутат от EELV Янник Жадо.
Благодаря победе на муниципальных выборах за два года до президентской кампании зеленые заявили о себе как о ведущей левой партии Франции и уже задумываются о борьбе за главный пост. Так, национальный секретарь EELV Жюльен Байу проводит параллель с муниципальными выборами 1977 года: тогда успех социалистов привел к избранию главой государства их лидера Франсуа Миттерана.

Провал партии Макрона

И все же до Елисейского дворца зеленым еще очень далеко. Явного преимущества они добились только в крупных городах. Остальная Франция, в том числе и сельская, оставила на ведущих позициях традиционные партии — социалистов и "Республиканцев" (правоцентристы).
Социалисты отстояли главное — столицу, где на новый шестилетний срок переизбрали Анн Идальго. Они также одержали верх в Нанси, Лилле, Ренне, Нанте, Ле Мане и других городах. "Республиканцы" сохранили за собой Тулузу, Ниццу, Экс-ан-Прованс.
Кошмаром обернулся второй тур для президентской партии "Вперед, республика". Созданное четыре года назад для Эммануэля Макрона политическое объединение в 2017 году получило абсолютное большинство на парламентских выборах, однако с тех пор, судя по всему, не смогло доказать свою эффективность.
Лидеры президентской партии надеялись, что после муниципальных выборов "Вперед, республика" пустит корни в местных органах власти и в дальнейшем получит возможность активнее продвигать свою политику в регионах. Но их ждал провал, из которого предстоит извлечь уроки.
Определенно, не добавила властям популярности ситуация с коронавирусом. Эпидемия выявила серьезные проблемы в здравоохранении: смертность от COVID-19 во Франции — одна из самых высоких в мире. В стране даже создали парламентскую комиссию для проверки мер, принятых исполнительной властью во время эпидемии.
Единственный крупный успех — уверенная победа премьер-министра Эдуара Филиппа, переизбранного в Гавре. Причем он выдвигался сам, не как представитель партии. Филипп был мэром Гавра с 2010 года, в 2017-м перешел на работу в правительство, но местные избиратели его хорошо знают.
Из других результатов стоит отметить, что впервые мэром города с населением более ста тысяч — Перпиньяна — стал представитель партии "Республиканский фронт" (бывший "Нацфронт") Луи Алио. Лидер "Республиканского фронта" Марин Ле Пен назвала это исторической победой. "Теперь мы сможем доказать, что способны управлять большими городами", — сказала она.
© AFP 2020 / Joel Saget
Нынешний мэр Парижа Анн Идальго выступает с речью в отеле de Ville в Париже после того, как она выиграла выборы мэра, 28 июня 2020 года
Также интересно, что в пяти из десяти крупнейших городов Франции мэрами выбрали женщин. В Париже это 61-летняя социалистка Анн Идальго, в Нанте — 41-летняя социалистка Жоанна Роллан, в Страсбурге — 39-летняя представительница зеленых Жанна Барсегян, а в Лилле — 69-летняя социалистка Мартин Обри (возглавляет город с 2001-го). В Марселе мэр определится голосованием муниципального совета, однако это также будет женщина: либо кандидат от зеленых — 63-летняя Мишель Рюбирола, либо представительница "Республиканцев" — 58-летняя Мартин Вассаль.

Перестановки в правительстве

Очевидно, что такое положение дел не устраивает главу государства: Макрону необходимо скорректировать политический курс и постараться вернуть доверие избирателей — особенно левых, которые не хотят прощать ему жесткие меры, например пенсионную реформу. Кроме того, многие сторонники левых и экологов считают Макрона "президентом богатых" и другом промышленников, загрязняющих окружающую среду.
Символично, что наутро после "зеленой волны" на муниципальных выборах президент собрал в Елисейском дворце участников Гражданского конвента по климату и публично поддержал идею поправок в конституцию о защите окружающей среды и борьбе против изменения климата.
Удастся ли Макрону "оседлать волну"? Никто не сомневается, что в ближайшие пару недель — до Дня взятия Бастилии (14 июля) — президент проведет масштабные перестановки в правительстве. Эксперты не исключают, что из почти четырех десятков министров и госсекретарей свои кресла сохранит лишь четверть.
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Сценарии могут быть разные: от привлечения в Кабмин новых лиц из гражданского общества до попытки создания широкой коалиции представителей разных политических флангов под знаменем восстановления страны после связанного с пандемией кризиса.
Главный вопрос в том, сохранит ли портфель премьер-министр Эдуар Филипп. Выходец из правых Филипп, вероятно, не вполне подходит для более социально и экологически ориентированного курса. Вместе с тем он пользуется популярностью и в последние месяцы обходит по рейтингам доверия самого Макрона. Также циркулировали слухи о напряженности между двумя политиками, хотя сами они эти домыслы опровергают.
В качестве возможных кандидатов на премьерское кресло называют министра обороны Флоранс Парли, главу МИД Жан-Ива Ле Дриана, министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, председателя Национального собрания Ришара Феррана.

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