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Холодная война закончилась": Пакистан присматривается к российскому оружию

13 июня 2019, 19:54  •  59 • В мире
Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал об отношениях Исламабада и Москвы, в том числе в военной сфере, подчеркнув, что дружба с США не мешает Пакистану присматриваться к российскому оружию.
По словам Имрана Хана, он был в России только один раз и очень хочет посетить нашу страну ещё раз. Кроме того, премьер-министр Пакистана надеется на неформальный диалог с Владимиром Путиным на полях ШОС.
Хан подтвердил, что Россия и Пакистан сейчас активно развивают военное сотрудничество, в том числе в этом году состоятся совместные учения. По его словам, представители военных ведомств обоих государств уже встречались по этому вопросу, и теперь Пакистан надеется "углубить контакты".
"Большая часть 1950-х, 1960-х, 1970-х годов прошли в холодной войне, когда Индия была близка к Советскому союзу, а Пакистан - к США. Мы были в разных лагерях. Сейчас всё изменилось. Индия дружна с США, и Пакистан дружит с США. Мы больше не в ситуации холодной войны, - заявил РИА "Новости" Имран Хан.
На вопрос, планирует ли Исламабад закупать российское оружие, к примеру комплексы С-400, премьер-министр отметил, что сейчас Исламабад рассматривает такую возможность, но при этом надеется, что трения с Индией будут улажены и необходимость в закупке отпадёт.
"Как я и сказал, холодная война закончилась. (...) Мы хотим тратить деньги на гуманитарное развитие. Но да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими", - подчеркнул он.
При этом Хан добавил, что Пакистан также работает в направлении отмены виз для россиян, поскольку власти хотят открыть страну для "туризма и инвестиций".

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