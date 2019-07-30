Холодная война славян. Удар по пятидесяти американским штатам • 85 • Аналитика Проект «ЗЗ». Комитет Сената США по разведке долго думал и придумал: русские атаковали американскую избирательную систему во всех пятидесяти штатах. Эхо президентских выборов 2016 года звучит до сих пор: холодная война Москвы, которую «славянские враги» ведут способом «глубоких фейков», подрывает веру американских граждан в выборы 2020 года.









Под пеплом пропаганды

Дэвид Сэнджер и Кати Эдмондсон в газете «The New York Times» приводят данные из доклада комитета Сената США по разведке. (Полный доклад на 67 страницах в формате PDF можно скачать по этой ссылке; кстати, хорошо видно, что многие места доклада зачернены из соображений секретности.) В документе указывается, что Москва атаковала американскую избирательную систему в пятидесяти штатах. То есть «атака» была проведена русскими в 2016 году во всех США.



Комитет Сената по разведке считает, что русская «кампания», проведённая в 2016 году перед выборами в США, была куда более крупной, нежели предполагалось изначально. По мнению специалистов, Москва атаковала все 50 штатов, но американские чиновники, как федералы, так и местные, почти ничего не заметили.



Не стоит думать, что данный доклад состряпали представители Демпартии США ради конкурентного удара по республиканцам. Нет — его делали представители обеих партий. И основной вывод этих объединённых сил таков: выборы 2020 года в США уязвимы. Комитетчики убеждены, что активность противников «государственной избирательной инфраструктуры» США достигла беспрецедентного уровня.



В докладе нет критики спецслужб США и государства. Зато есть чёткая картина провала американской разведки. Как полагают сенаторы, из-за провала разведчиков масштабы русских атак были недооценены. В итоге предупреждения звучали слишком мягко, а местные чиновники не проявили особой решительности в борьбе с невидимым противником.



Впрочем, нельзя сказать, что американские сенаторы, уже два с половиной годы «расследующие» некую деятельность России, наконец собрали все улики и вынесли вердикт. Ничего подобного.



В докладе признаётся, что намерения Москвы «в отношении избирательной инфраструктуры США» до сих пор неясны. Есть лишь предположения: мол, вероятно, люди ГРУ «собирались использовать уязвимые места в избирательной инфраструктуре». Но… отчего-то этого не сделали. Зато они могли наметить варианты действий «для использования в будущем».



В общем, дело ясное, что дело тёмное.



О вымаранных в докладе местах журналисты сообщают следующее: «иные интригующие» выводы сенаторов приглушены серий вымарываний, которые «затребовали разведслужбы». Зачернены даже рекомендации комитета на будущее.



Кстати, это не весь текст доклада. Будут выпущены дополнительные тома, в которых сенаторы, ведущие расследование, выскажутся по поводу попыток России задействовать соцсети для влияния на американских избирателей. Также особо будут рассмотрены сотни контактов русских и членов предвыборной кампании Дональда Трампа.



Более глубоко тема русского «вмешательства» в процессы американской демократии раскрывается в продлинновенном материале независимого журналиста Адама Пиоре.







«Славянские враги» против слабых американцев



В журнале «Newsweek» Адам Пиоре поведал широкой публике о том, как русские применяют стратегию холодной войны с целью подорвать веру американцев в свои выборы.



Во время выборов-2016 Робби Мук рулил политической кампанией миссис Клинтон. Теперь, в 2019 году, мистер Мук и другие эксперты уверены: русские скоро нанесут новый удар. В 2020 году, когда в США состоятся президентские выборы, Москва продолжит использовать свою современную версию «агитпропа» (agitprop – смесь агитации и пропаганды, поясняется в статье), которую

«сотрудники КГБ, в том числе молодой новобранец по имени Владимир Путин (Vladimir Putin), выдававший себя за переводчика в восточногерманском Дрездене, усовершенствовали во время холодной войны».



По словам директора ФБР Кристофера Рэя, сославшегося на экспертов, общее намерение русских всегда состояло в том, чтобы «столкнуть нас, противопоставить нас друг другу, посеять раздор и раскол, подорвать веру американцев в демократию». Или, как говорит Ричард Кларк, экс-сотрудник Госдепартамента и Совета национальной безопасности, матёрый «холодный воин»: русские действительно хотят, чтобы «американский народ отказался от своей системы».



Чтобы понять, как Москва планирует подорвать веру граждан США в демократическую систему, американские эксперты по кибербезопасности и представители предвыборных кампаний пытаются разобраться в последствиях минувших выборов. Есть немало поводов для беспокойства, отмечает в своей статье Пиоре.



Незадолго до выборов 2016 года исследовательница из Вашингтонского университета Кейт Старберд начала изучать онлайн-переговоры движения #BlackLivesMatter. Она и её команда следили за некоторыми из самых активных учётных записей «Twitter» и отслеживали влияние их твитов.



Кейт Старберд была поражена тем, насколько «токсичной» оказалась большая часть контента. Одни выступали за насилие, а другие использовали язык расистских терминов… Команда Старберд опубликовала свой первый документ на эту тему в октябре 2017 года, а немногим позднее представители соцсети «Фейсбук» признались конгрессменам, что они отследили продажи рекламы в сети на общую сумму более 100.000 $. Покупка шла от «теневой российской компании, известной как «Российское агентство интернет-исследований», которое продвигает «прокремлёвскую пропаганду». К тому времени разведсообщество США уже пришло к выводу, что Россия «платит троллям в социальных сетях за распространение фейк-новостей и за влияние на общественное мнение». Проплаченная реклама «была сосредоточена на политически спорных вопросах, таких, как право на оружие, иммиграция и расовая дискриминация».



В 2016 году «русские онлайн-персонажи» писали «добрые слова» о Трампе и «клеветали» на Хиллари, пытаясь заставить людей не голосовать за неё, отмечается далее в статье Пиори.



Старберд ожидает, что «эти же тролли» активизируют свои усилия в 2020 году. Они будут «проникать в дискуссии» и негативно влиять на ход голосования.



Однако на сей раз у троллей больше нет фактора неожиданности, пишет автор статьи. Уже предпринимаются усилия, чтобы «заблокировать их или уменьшить их влияние».



Под возрастающим политическим давлением и «Facebook», и «Twitter» поклялись «заблокировать троллей». «Фейсбук» ранее деактивировал «десятки учётных записей и страниц, которыми управляло «Российское агентство интернет-исследований» и которые были выявлены ФБР. «Фейсбук» также создал «оперативный военный штаб» для мониторинга угроз, возникающих в режиме реального времени.



Федеральные агентства в стране тоже активизировали усилия и стремятся помочь избирателям обнаружить ботов и кампании по дезинформации. Чиновники в Западной Вирджинии, Айове, Канзасе, Огайо и Коннектикуте планируют включить в свои программы обучения избирателей дезинформационное образование.



Военное киберкомандование США тоже не сидит сложа руки. Пентагон предупредил в 2018 году русских агентов, вынуждая тех прекратить свою деятельность, и на несколько дней заблокировал «ферму троллей, управляемую «Агентством…» (как это было сделано, не сообщается).



Вместе с тем многие встревожены тем, что никто не знает, что в США русские сделают дальше. А именно — в 2020 году.



«Меня беспокоит то, что мы думаем лишь о предотвращении повторения 2016 года», — объясняет Роб Нейк, экс-директор по политике в области кибербезопасности в Совете национальной безопасности. По его словам, злоумышленники не сдаются, «русские будут искать альтернативные способы влияния на выборы или напрямую вмешиваться в голосование». Симметрия и асимметрия ответов. Где же российский парк Римини?



И разведчики США уже определили одно относительно новое оружие русских.



В своем выступлении перед Конгрессом директор Национальной разведки Дэн Коутс предупредил, что русские могут попытаться посеять хаос с помощью «глубоких фейков» (deep fakes): видеофильмов, рассказывающих о событиях, которые никогда не случались!



В настоящее время «широко доступно программное обеспечение, позволяющее с лёгкостью прилепить лицо человека к телу другого человека». Вот пример такого фейка: в мае 2019 года в сети появился видеоролик, где на кадрах спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси бормотала что-то заплетающимся языком. Эта грубая подделка набрала миллионы просмотров в том же «Фейсбуке».



Ричард Кларк, соавтор книги о кибербезопасности (второй автор — упомянутый выше Роб Нейк), полагает, что русские пролезут в списки избирателей в ключевых штатах, где есть колеблющиеся граждане. Там они «создадут хаос», нацеленный на стратегию подавления явки до такой степени, чтобы возник вопрос о доверию к результатам выборов.



Хотя твердолобые приверженцы Х. Клинтон продолжают утверждать, что масштабы взломов 2016 года представляют собой «беспрецедентную атаку» на демократию США, многие бывалые «холодные воины» предпочитают рассматривать такую атаку в более широком контексте, указывает Пиоре.



По историческим меркам, утверждают некоторые из этих экспертов, «воинственные славянские враги» в своё время применяли и «гораздо более агрессивную тактику». В прошлом русские даже «контролировали профсоюзы» в США и могли «мобилизовать тысячи граждан для агитации в своих интересах».



Эдвард Лукас, британский специалист по политике безопасности и писатель, автор многих книг, утверждает, что всё это работает потому, что «мы слабые».



* * *



Ни один из экспертов, специалистов, аналитиков, политиков, разведчиков (впрочем, у последних много вымарано), журналистов и писателей, упомянутых в обзоре, отчего-то не объяснил главного.



Почему американская и вообще западная демократия столь слаба? Что подорвало её силы, истощило её? Стоит ли она того, чтобы за неё бороться? Неужели несколько отрядов «троллей» с сотней тысяч долларов способны развалить то, что созидалось в США веками? Комитет Сената США по разведке долго думал и придумал: русские атаковали американскую избирательную систему во всех пятидесяти штатах. Эхо президентских выборов 2016 года звучит до сих пор: холодная война Москвы, которую «славянские враги» ведут способом «глубоких фейков», подрывает веру американских граждан в выборы 2020 года.Дэвид Сэнджер и Кати Эдмондсон в газете «The New York Times» приводят данные из доклада комитета Сената США по разведке. (Полный доклад на 67 страницах в формате PDF можно скачать по этой ссылке; кстати, хорошо видно, что многие места доклада зачернены из соображений секретности.) В документе указывается, что Москва атаковала американскую избирательную систему в пятидесяти штатах. То есть «атака» была проведена русскими в 2016 году во всех США.Комитет Сената по разведке считает, что русская «кампания», проведённая в 2016 году перед выборами в США, была куда более крупной, нежели предполагалось изначально. По мнению специалистов, Москва атаковала все 50 штатов, но американские чиновники, как федералы, так и местные, почти ничего не заметили.Не стоит думать, что данный доклад состряпали представители Демпартии США ради конкурентного удара по республиканцам. Нет — его делали представители обеих партий. И основной вывод этих объединённых сил таков: выборы 2020 года в США уязвимы. Комитетчики убеждены, что активность противников «государственной избирательной инфраструктуры» США достигла беспрецедентного уровня.В докладе нет критики спецслужб США и государства. Зато есть чёткая картина провала американской разведки. Как полагают сенаторы, из-за провала разведчиков масштабы русских атак были недооценены. В итоге предупреждения звучали слишком мягко, а местные чиновники не проявили особой решительности в борьбе с невидимым противником.Впрочем, нельзя сказать, что американские сенаторы, уже два с половиной годы «расследующие» некую деятельность России, наконец собрали все улики и вынесли вердикт. Ничего подобного.В докладе признаётся, что намерения Москвы «в отношении избирательной инфраструктуры США» до сих пор неясны. Есть лишь предположения: мол, вероятно, люди ГРУ «собирались использовать уязвимые места в избирательной инфраструктуре». Но… отчего-то этого не сделали. Зато они могли наметить варианты действий «для использования в будущем».В общем, дело ясное, что дело тёмное.О вымаранных в докладе местах журналисты сообщают следующее: «иные интригующие» выводы сенаторов приглушены серий вымарываний, которые «затребовали разведслужбы». Зачернены даже рекомендации комитета на будущее.Кстати, это не весь текст доклада. Будут выпущены дополнительные тома, в которых сенаторы, ведущие расследование, выскажутся по поводу попыток России задействовать соцсети для влияния на американских избирателей. Также особо будут рассмотрены сотни контактов русских и членов предвыборной кампании Дональда Трампа.Более глубоко тема русского «вмешательства» в процессы американской демократии раскрывается в продлинновенном материале независимого журналиста Адама Пиоре.В журнале «Newsweek» Адам Пиоре поведал широкой публике о том, как русские применяют стратегию холодной войны с целью подорвать веру американцев в свои выборы.Во время выборов-2016 Робби Мук рулил политической кампанией миссис Клинтон. Теперь, в 2019 году, мистер Мук и другие эксперты уверены: русские скоро нанесут новый удар. В 2020 году, когда в США состоятся президентские выборы, Москва продолжит использовать свою современную версию «агитпропа» (agitprop – смесь агитации и пропаганды, поясняется в статье), которуюПо словам директора ФБР Кристофера Рэя, сославшегося на экспертов, общее намерение русских всегда состояло в том, чтобы «столкнуть нас, противопоставить нас друг другу, посеять раздор и раскол, подорвать веру американцев в демократию». Или, как говорит Ричард Кларк, экс-сотрудник Госдепартамента и Совета национальной безопасности, матёрый «холодный воин»: русские действительно хотят, чтобы «американский народ отказался от своей системы».Чтобы понять, как Москва планирует подорвать веру граждан США в демократическую систему, американские эксперты по кибербезопасности и представители предвыборных кампаний пытаются разобраться в последствиях минувших выборов. Есть немало поводов для беспокойства, отмечает в своей статье Пиоре.Незадолго до выборов 2016 года исследовательница из Вашингтонского университета Кейт Старберд начала изучать онлайн-переговоры движения #BlackLivesMatter. Она и её команда следили за некоторыми из самых активных учётных записей «Twitter» и отслеживали влияние их твитов.Кейт Старберд была поражена тем, насколько «токсичной» оказалась большая часть контента. Одни выступали за насилие, а другие использовали язык расистских терминов… Команда Старберд опубликовала свой первый документ на эту тему в октябре 2017 года, а немногим позднее представители соцсети «Фейсбук» признались конгрессменам, что они отследили продажи рекламы в сети на общую сумму более 100.000 $. Покупка шла от «теневой российской компании, известной как «Российское агентство интернет-исследований», которое продвигает «прокремлёвскую пропаганду». К тому времени разведсообщество США уже пришло к выводу, что Россия «платит троллям в социальных сетях за распространение фейк-новостей и за влияние на общественное мнение». Проплаченная реклама «была сосредоточена на политически спорных вопросах, таких, как право на оружие, иммиграция и расовая дискриминация».В 2016 году «русские онлайн-персонажи» писали «добрые слова» о Трампе и «клеветали» на Хиллари, пытаясь заставить людей не голосовать за неё, отмечается далее в статье Пиори.Старберд ожидает, что «эти же тролли» активизируют свои усилия в 2020 году. Они будут «проникать в дискуссии» и негативно влиять на ход голосования.Однако на сей раз у троллей больше нет фактора неожиданности, пишет автор статьи. Уже предпринимаются усилия, чтобы «заблокировать их или уменьшить их влияние».Под возрастающим политическим давлением и «Facebook», и «Twitter» поклялись «заблокировать троллей». «Фейсбук» ранее деактивировал «десятки учётных записей и страниц, которыми управляло «Российское агентство интернет-исследований» и которые были выявлены ФБР. «Фейсбук» также создал «оперативный военный штаб» для мониторинга угроз, возникающих в режиме реального времени.Федеральные агентства в стране тоже активизировали усилия и стремятся помочь избирателям обнаружить ботов и кампании по дезинформации. Чиновники в Западной Вирджинии, Айове, Канзасе, Огайо и Коннектикуте планируют включить в свои программы обучения избирателей дезинформационное образование.Военное киберкомандование США тоже не сидит сложа руки. Пентагон предупредил в 2018 году русских агентов, вынуждая тех прекратить свою деятельность, и на несколько дней заблокировал «ферму троллей, управляемую «Агентством…» (как это было сделано, не сообщается).Вместе с тем многие встревожены тем, что никто не знает, что в США русские сделают дальше. А именно — в 2020 году.«Меня беспокоит то, что мы думаем лишь о предотвращении повторения 2016 года», — объясняет Роб Нейк, экс-директор по политике в области кибербезопасности в Совете национальной безопасности. По его словам, злоумышленники не сдаются, «русские будут искать альтернативные способы влияния на выборы или напрямую вмешиваться в голосование».И разведчики США уже определили одно относительно новое оружие русских.В своем выступлении перед Конгрессом директор Национальной разведки Дэн Коутс предупредил, что русские могут попытаться посеять хаос с помощью «глубоких фейков» (deep fakes): видеофильмов, рассказывающих о событиях, которые никогда не случались!В настоящее время «широко доступно программное обеспечение, позволяющее с лёгкостью прилепить лицо человека к телу другого человека». Вот пример такого фейка: в мае 2019 года в сети появился видеоролик, где на кадрах спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси бормотала что-то заплетающимся языком. Эта грубая подделка набрала миллионы просмотров в том же «Фейсбуке».Ричард Кларк, соавтор книги о кибербезопасности (второй автор — упомянутый выше Роб Нейк), полагает, что русские пролезут в списки избирателей в ключевых штатах, где есть колеблющиеся граждане. Там они «создадут хаос», нацеленный на стратегию подавления явки до такой степени, чтобы возник вопрос о доверию к результатам выборов.Хотя твердолобые приверженцы Х. Клинтон продолжают утверждать, что масштабы взломов 2016 года представляют собой «беспрецедентную атаку» на демократию США, многие бывалые «холодные воины» предпочитают рассматривать такую атаку в более широком контексте, указывает Пиоре.По историческим меркам, утверждают некоторые из этих экспертов, «воинственные славянские враги» в своё время применяли и «гораздо более агрессивную тактику». В прошлом русские даже «контролировали профсоюзы» в США и могли «мобилизовать тысячи граждан для агитации в своих интересах».Эдвард Лукас, британский специалист по политике безопасности и писатель, автор многих книг, утверждает, что всё это работает потому, что «мы слабые».Ни один из экспертов, специалистов, аналитиков, политиков, разведчиков (впрочем, у последних много вымарано), журналистов и писателей, упомянутых в обзоре, отчего-то не объяснил главного.Почему американская и вообще западная демократия столь слаба? Что подорвало её силы, истощило её? Стоит ли она того, чтобы за неё бороться? Неужели несколько отрядов «троллей» с сотней тысяч долларов способны развалить то, что созидалось в США веками? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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